Những cách trị mụn đơn giản nhưng cực hiệu quả giúp bạn sở hữu làn da mịn màng không tì vết

Mụn không viêm chủ yếu là do lỗ chân lông bị tắc, bụi bẩn, dầu thừa trên da. Một số gợi ý sau sẽ giúp bạn loại bỏ và ngăn ngừa mụn không viêm hiệu quả.

1. Mụn không viêm (gồm có mụn đầu đen và mụn đầu trắng)

- Cách tiến hành: Tách lòng trắng trứng cho vào cốc. Tiếp theo, dùng miếng bông mềm thấm lòng trắng rồi thoa lên vùng da mụn. Sau 10 phút, rửa sạch với nước.



Lòng trắng trứng giúp trị mụn hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

1.2. Mật ong

Quy trình: Bạn cần làm ấm mật ong nguyên chất trong vòng 2 phút. Sau đó, thoa đều mật ong ấm lên vùng da bị mụn. Sau 10 phút, rửa sạch với nước.

Mỗi tuần, bạn nên thực hiện từ 2 - 3 lần, tình trạng mụn không viêm sẽ được cải thiện đáng kể.

2. Mụn sưng đỏ

Mụn hình thành khi vi khuẩn kết hợp với lỗ chân lông bị tắc và tạo ra viêm, nhìn bên ngoài sẽ sưng đỏ, dễ để lại sẹo khi nặn. Để trị mụn đúng cách, bạn có thể tham khảo phương pháp sau đây.

Trị mụn bằng lá trà xanh

Lá trà xanh chứa rất nhiều chất chống oxy hóa mạnh, có tác dụng chống viêm kháng khuẩn, nên có thể dùng điều trị mụn bằng cách uống nước trà xanh (1 - 2 chén mỗi ngày) hoặc rửa mặt bằng nước trà xanh theo các bước sau:

- Rửa mặt bằng sữa rửa mặt để làm sạch da mặt, loại bỏ bụi bẩn, vi khuẩn và bã nhờn trên da.

- Sau đó sử dụng nước trà xanh ấm, khoảng 40 độ để rửa mặt.

- Cuối cùng, massage da nhẹ nhàng trong khoảng 5 phút để dưỡng chất có trong trà xanh thẩm thấu làm sạch sâu lỗ chân lông, rồi rửa lại bằng nước sạch.

Mỗi tuần, bạn nên rửa mặt bằng nước trà xanh từ 2 - 3 lần để đạt hiệu quả cao trong việc điều trị mụn, giảm thâm, cho một làn da trắng sáng và tràn đầy sức sống.

Trà xanh chống oxy hóa và kháng khuẩn - Ảnh minh họa: Internet

3. Mụn nội tiết

Mụn thường mọc theo chu kỳ hàng tháng, ở vị trí quanh cằm và quai hàm. Đối với loại mụn này, bạn có thể thử uống các loại nước thiên nhiên sau đây.

3.1. Nước ép rau diếp cá

Diếp cá có tác dụng kháng viêm, sát khuẩn tương đối mạnh.

Cách thực hiện:

- Rửa sạch rau diếp cá sau đó ngâm muối để đảm bảo sát khuẩn.

- Cho vào máy sinh tố xay kèm theo một chút nước, đổ qua ray lọc lấy phần nước.

Uống nước ép diếp cá có tác dụng thanh nhiệt và giải độc cơ thể, thoát mủ. Cần kiên trì uống trong khoảng 2 - 3 tuần, tình trạng mụn nội tiết trên da bạn sẽ được cải thiện đáng kể.

Rau diếp cá giúp kháng viêm, sát khuẩn - Ảnh minh họa: Internet

3.2. Tinh bột nghệ pha mật ong

Trong nghệ có chứa hoạt chất curcumin chống oxy hóa mạnh, có tác dụng sát trùng và ngăn ngừa viêm nhiễm làn da, đẩy lùi quá trình lão hóa, xóa mờ thâm và trị mụn. Bên cạnh đó, mật ong có nhiều đặc tính tốt cho da như chống viêm và chống oxy hóa cao.

Cách thực hiện:

- Cho 2 muỗng cafe bột nghệ, 2ml mật ong vào 100ml nước ấm, khuấy đều.

Để có hiệu quả tốt nhất, hãy uống vào buổi sáng, 1-2 lần/tuần. Không chỉ trị mụn nội tiết mà loại nước uống này còn hỗ trợ hữu ích giúp ngăn ngừa viêm nhiễm da, điều hòa khí huyết và thải độc.