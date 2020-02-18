Những cách trị mụn đơn giản nhưng cực hiệu quả giúp bạn sở hữu làn da mịn màng không tì vết

Mụn 18/02/2020 12:30

Để trị mụn đúng cách, bạn nên phân biệt và hiểu rõ đặc tính của từng loại mụn để chọn ra được phương pháp điều trị phù hợp cũng như hiệu quả nhất.

1. Mụn không viêm (gồm có mụn đầu đen và mụn đầu trắng)

Mụn không viêm chủ yếu là do lỗ chân lông bị tắc, bụi bẩn, dầu thừa trên da. Một số gợi ý sau sẽ giúp bạn loại bỏ và ngăn ngừa mụn không viêm hiệu quả.

1.1. Trứng gà

- Nguyên liệu: 1 quả trứng gà, một miếng bông mềm và 1 chiếc cốc sạch.

- Cách tiến hành: Tách lòng trắng trứng cho vào cốc. Tiếp theo, dùng miếng bông mềm thấm lòng trắng rồi thoa lên vùng da mụn. Sau 10 phút, rửa sạch với nước.

tri mun dung cach 1
Lòng trắng trứng giúp trị mụn hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

1.2. Mật ong

Quy trình: Bạn cần làm ấm mật ong nguyên chất trong vòng 2 phút. Sau đó, thoa đều mật ong ấm lên vùng da bị mụn. Sau 10 phút, rửa sạch với nước.

Mỗi tuần, bạn nên thực hiện từ 2 - 3 lần, tình trạng mụn không viêm sẽ được cải thiện đáng kể.

2. Mụn sưng đỏ

Mụn hình thành khi vi khuẩn kết hợp với lỗ chân lông bị tắc và tạo ra viêm, nhìn bên ngoài sẽ sưng đỏ, dễ để lại sẹo khi nặn. Để trị mụn đúng cách, bạn có thể tham khảo phương pháp sau đây.

Trị mụn bằng lá trà xanh

Lá trà xanh chứa rất nhiều chất chống oxy hóa mạnh, có tác dụng chống viêm kháng khuẩn, nên có thể dùng điều trị mụn bằng cách uống nước trà xanh (1 - 2 chén mỗi ngày) hoặc rửa mặt bằng nước trà xanh theo các bước sau:

- Rửa mặt bằng sữa rửa mặt để làm sạch da mặt, loại bỏ bụi bẩn, vi khuẩn và bã nhờn trên da.

- Sau đó sử dụng nước trà xanh ấm, khoảng 40 độ để rửa mặt.

- Cuối cùng, massage da nhẹ nhàng trong khoảng 5 phút để dưỡng chất có trong trà xanh thẩm thấu làm sạch sâu lỗ chân lông, rồi rửa lại bằng nước sạch.

Mỗi tuần, bạn nên rửa mặt bằng nước trà xanh từ 2 - 3 lần để đạt hiệu quả cao trong việc điều trị mụn, giảm thâm, cho một làn da trắng sáng và tràn đầy sức sống.

tri mun dung cach 2
Trà xanh chống oxy hóa và kháng khuẩn - Ảnh minh họa: Internet

3. Mụn nội tiết

Mụn thường mọc theo chu kỳ hàng tháng, ở vị trí quanh cằm và quai hàm. Đối với loại mụn này, bạn có thể thử uống các loại nước thiên nhiên sau đây.

3.1. Nước ép rau diếp cá

Diếp cá có tác dụng kháng viêm, sát khuẩn tương đối mạnh.

Cách thực hiện:

- Rửa sạch rau diếp cá sau đó ngâm muối để đảm bảo sát khuẩn.

- Cho vào máy sinh tố xay kèm theo một chút nước, đổ qua ray lọc lấy phần nước.

Uống nước ép diếp cá có tác dụng thanh nhiệt và giải độc cơ thể, thoát mủ. Cần kiên trì uống trong khoảng 2 - 3 tuần, tình trạng mụn nội tiết trên da bạn sẽ được cải thiện đáng kể.

tri mun dung cach 3
Rau diếp cá giúp kháng viêm, sát khuẩn - Ảnh minh họa: Internet

3.2. Tinh bột nghệ pha mật ong

Trong nghệ có chứa hoạt chất curcumin chống oxy hóa mạnh, có tác dụng sát trùng và ngăn ngừa viêm nhiễm làn da, đẩy lùi quá trình lão hóa, xóa mờ thâm và trị mụn. Bên cạnh đó, mật ong có nhiều đặc tính tốt cho da như chống viêm và chống oxy hóa cao.

Cách thực hiện:

- Cho 2 muỗng cafe bột nghệ, 2ml mật ong vào 100ml nước ấm, khuấy đều.

Để có hiệu quả tốt nhất, hãy uống vào buổi sáng, 1-2 lần/tuần. Không chỉ trị mụn nội tiết mà loại nước uống này còn hỗ trợ hữu ích giúp ngăn ngừa viêm nhiễm da, điều hòa khí huyết và thải độc.

Đón Tết với cách trị mụn thần tốc với trái khổ qua cực đơn giản, mặt láng mịn chỉ sau 7 ngày

Đón Tết với cách trị mụn thần tốc với trái khổ qua cực đơn giản, mặt láng mịn chỉ sau 7 ngày

Nếu bạn đang đau đầu vì tình trạng mụn nổi chi chít thì hãy thử trị mụn bằng khổ qua bởi phương pháp này được rất nhiều người áp dụng và thành công.

Xem thêm
Từ khóa:   cách trị mụn trị mụn nhanh ngăn ngừa mụn

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Sao quốc tế 1 giờ 17 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 2 giờ 47 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 47 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 8 giờ 2 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 8 giờ 17 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 59 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 47 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 9 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay