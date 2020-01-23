Thâm mụn đến mấy cũng biến mất 'không tì vết' nhờ những cách làm đẹp từ lòng trắng trứng gà cực đơn giản này

Trứng gà chứa nhiều protein, đặc biệt là lòng trắng trứng với tác dụng kháng khuẩn rất tốt, được sử dụng để trị mụn hiệu quả và làm trắng da, mờ thâm. Chị em có thể áp dụng những cách làm đẹp từ lòng trắng trứng gà dưới đây để sở hữu làn da không tì vết.

Cách làm: Đổ một ít lòng trắng trứng gà ra bát con và đánh bông lên, sau đó dùng tăm bông thấm đều rồi thoa lên mặt. Giữ trong khoảng 10 phút và rửa sạch lại với nước ấm.

Nhiều chị em e ngại phương pháp làm đẹp này vì sợ tanh. Tuy nhiên, thực tế lượng lòng trắng trứng gà cần lấy để làm mặt nạ cực ít và mùi cũng không bị tanh như trứng vịt.

Duy trì từ 1 - 2 lần mỗi tuần để đạt hiệu quả mong muốn. Nếu kiên trì áp dụng, bạn sẽ có một làn da trắng hồng, căng mịn chỉ sau 2 tháng.

Đánh bông lòng trắng trứng gà để đắp mặt - Ảnh minh họa: Internet

2. Đắp hỗn hợp lòng trắng trứng gà + mật ong

Nỗi lo của chị em về làn da bị mụn sẽ được điều trị ngay bởi hỗn hợp lòng trắng trứng gà kết hợp với mật ong.

Cách làm: Trộn đều hỗn hợp lòng trắng trứng + mật ong + 1/5 quả chanh (nếu có càng tốt) và mát xa lên mặt nhẹ nhàng từ 15 - 20 phút.

Lưu ý: Mật ong có vị ngọt không nên để trên da quá lâu sẽ khiến làn da dễ bị bắt nắng.

Hỗn hợp mật ong + lòng trắng trứng giúp điều trị mụn - Ảnh minh họa: Internet

3. Đắp hỗn hợp lòng trắng trứng gà + nghệ + chanh

Hỗn hợp mặt nạ này giúp trị mụn, làm mờ thâm và tái tạo làn da rất tốt. Chị em nào đang gặp vấn đề về da mụn hoặc da không đều màu nên duy trì đắp mặt 1 tuần 2 lần để đạt hiệu quả tốt nhất.

Hỗn hợp lòng trắng trứng gà + nghệ giúp tái tạo làn da - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm: Trộn đều hỗn hợp lòng trắng trứng gà + tinh bột nghệ + nước cốt chanh và đắp lên mặt từ 20 - 25 phút, sau đó rửa sạch lại với nước lạnh.

Trên đây là các cách làm đẹp từ lòng trắng trứng gà dành cho da bị mụn, thâm, không đều màu. Chị em hãy thử áp dụng ngay để có một làn da trắng sáng, mịn màng, tự tin đón Tết.