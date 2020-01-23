Thâm mụn đến mấy cũng biến mất 'không tì vết' nhờ những cách làm đẹp từ lòng trắng trứng gà cực đơn giản này

Chăm sóc da 23/01/2020 12:30

Làn da sần sùi với những vết thâm mụn chi chít khiến bạn trở nên tự ti, ngại đám đông. Đừng lo lắng, cách làm đẹp từ lòng trắng trứng gà dưới đây sẽ giúp bạn khắc phục hiệu quả vấn đề này.

Trứng gà chứa nhiều protein, đặc biệt là lòng trắng trứng với tác dụng kháng khuẩn rất tốt, được sử dụng để trị mụn hiệu quả và làm trắng da, mờ thâm. Chị em có thể áp dụng những cách làm đẹp từ lòng trắng trứng gà dưới đây để sở hữu làn da không tì vết.

lam dep tu long trang trung ga 1
Lòng trắng trứng gà có tác dụng rất tốt trong việc làm đẹp da - Ảnh minh họa: Internet

1. Đắp lòng trắng trứng gà

Nhiều chị em e ngại phương pháp làm đẹp này vì sợ tanh. Tuy nhiên, thực tế lượng lòng trắng trứng gà cần lấy để làm mặt nạ cực ít và mùi cũng không bị tanh như trứng vịt.

Cách làm: Đổ một ít lòng trắng trứng gà ra bát con và đánh bông lên, sau đó dùng tăm bông thấm đều rồi thoa lên mặt. Giữ trong khoảng 10 phút và rửa sạch lại với nước ấm.

Duy trì từ 1 - 2 lần mỗi tuần để đạt hiệu quả mong muốn. Nếu kiên trì áp dụng, bạn sẽ có một làn da trắng hồng, căng mịn chỉ sau 2 tháng.

lam dep tu long trang trung ga 2
Đánh bông lòng trắng trứng gà để đắp mặt - Ảnh minh họa: Internet

2. Đắp hỗn hợp lòng trắng trứng gà + mật ong

Nỗi lo của chị em về làn da bị mụn sẽ được điều trị ngay bởi hỗn hợp lòng trắng trứng gà kết hợp với mật ong.

Cách làm: Trộn đều hỗn hợp lòng trắng trứng + mật ong + 1/5 quả chanh (nếu có càng tốt) và mát xa lên mặt nhẹ nhàng từ 15 - 20 phút. 

Lưu ý: Mật ong có vị ngọt không nên để trên da quá lâu sẽ khiến làn da dễ bị bắt nắng.

lam dep tu long trang trung ga 3
Hỗn hợp mật ong + lòng trắng trứng giúp điều trị mụn - Ảnh minh họa: Internet

3. Đắp hỗn hợp lòng trắng trứng gà + nghệ + chanh

Hỗn hợp mặt nạ này giúp trị mụn, làm mờ thâm và tái tạo làn da rất tốt. Chị em nào đang gặp vấn đề về da mụn hoặc da không đều màu nên duy trì đắp mặt 1 tuần 2 lần để đạt hiệu quả tốt nhất.

lam dep tu long trang trung ga 4
Hỗn hợp lòng trắng trứng gà + nghệ giúp tái tạo làn da - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm: Trộn đều hỗn hợp lòng trắng trứng gà + tinh bột nghệ + nước cốt chanh và đắp lên mặt từ 20 - 25 phút, sau đó rửa sạch lại với nước lạnh.

Trên đây là các cách làm đẹp từ lòng trắng trứng gà dành cho da bị mụn, thâm, không đều màu. Chị em hãy thử áp dụng ngay để có một làn da trắng sáng, mịn màng, tự tin đón Tết.

Tuyệt chiêu trị mụn bằng trứng gà “bỏ túi” cho các chị em

Tuyệt chiêu trị mụn bằng trứng gà “bỏ túi” cho các chị em

Trị mụn bằng trứng gà là phương pháp làm đẹp không còn xa lạ với nhiều người. Thực tế cho thấy, đây là loại thực phẩm chứa nhiều dưỡng chất tốt cho da, đặc biệt là khả năng trị mụn vô cùng hiệu quả. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp đến quý độc giả những công thức làm mặt nạ từ trứng gà hiệu quả và được ưa chuộng nhất.

Xem thêm
Từ khóa:   mặt nạ thiên nhiên bí quyết dưỡng da dưỡng da tại nhà

TIN MỚI NHẤT

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước
Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Sao quốc tế 4 giờ 0 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 30 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 5 giờ 30 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 30 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 10 giờ 45 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 11 giờ 0 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động