5 cách làm trắng da toàn thân bằng cà chua an toàn và siêu hiệu quả tại nhà!

Cà chua không chỉ là loại thực phẩm rất tốt cho sức khỏe mà còn nổi tiếng với rất nhiều công dụng làm đẹp , đặc biệt là công dụng làm trắng sáng làn da hiệu quả cho chị em. Chỉ với nguyên liệu tự nhiên an toàn và cách thực hiện đơn giàn là chị em hoàn toàn có thể sở hữu làn da trắng hồng, mịn màng nhờ 5 cách làm trắng da toàn thân bằng cà chua trong bài viết dưới đây. Hãy cùng khám phá ngay thôi nào!

- Vitamin C giúp làm sáng da, làm mờ các vết thâm, vùng da sạm do tác động của ánh nắng mặt trời.

Trong cà chua có chứa một lượng lớn các chất rất phù hợp với quá trình làm đẹp và trắng da:

- Vitamin B giúp làn da hạn chế nếp nhăn, làm căng da rất tốt.

- Vitamin E vị cứu tinh cho làn da nhăn nheo, kém đàn hồi, lão hóa. Vitamin E trong cà chua sẽ giúp da căng mịn, đàn hồi tốt hơn.

Cà chua có chứa rất nhiều chất có lợi cho làn da, làm trắng hồng da!

Ngoài ra, trong cà chua có chứa lượng lớn Lycopene và Beta-carotene, hai chất này là yếu tố quan trọng để chống oxy hóa và là chất giúp làn da của bạn trở nên hồng hào, tràn đầy sức sống.

Bên cạnh đó, cà chua còn có một lượng axit vừa phải, giúp làn da dầu được cân bằng, hạn chế tình trạng bóng nhờn cho chị em.

5 cách tắm trắng tự nhiên bằng cà chua

Nếu bạn muốn sở hữu một làn da căng tràn sức sống, hồng hào, trắng sáng và tươi trẻ thì hãy thử áp dụng ngay 5 cách làm trắng da toàn thân bằng cà chua dưới đây nhé:

1. Tắm trắng bằng cà chua và sữa tươi không đường

Công thức cà chua và sữa tươi không đường là bí quyết rất được nhiều chị em phụ nữ tin tưởng. Không chỉ giúp làn da nâng tone, trở nên trắng và sáng hơn, cà chua và sữa tươi còn giúp tẩy da chết, kích thích tái tạo da và hình thành nên tế bào mới, giúp làn da của bạn trở nên căng mịn và tươi trẻ.

Cà chua và sữa tươi không đường là công thức trắng da nhanh chóng và phổ biến!

Các bước tiến hành thực hiện:

- Chọn vài quả cà chua chín căng mọng, lọc bỏ hạt và xay thật nhuyễn sau đó trộn với sữa tươi không đường đánh mịn.

- Bạn dùng hỗn hợp này để tắm 1 tuần khoảng 2-3 lần, thực hiện liên tục trong khoảng 3-4 tuần sẽ thấy hiệu quả rõ rệt.

2. Tắm trắng bằng cà chua và tinh bột nghệ

Trong tinh bột nghệ có chứa hoạt chất cucumin - hoạt chất rất hữu hiệu trong việc làm ức chế hoạt động của sắc tố melanin làm đen sạm da. Chính vì vậy, tinh bột nghệ kết hợp với cà chua sẽ là bí quyết hữu hiệu đối với làn da.

Làn da sẽ bật tone nhanh chóng nhờ hỗn hợp cà chua và tinh bột nghệ!

Các bước tiến hành thực hiện:

- Cà chua bỏ hạt, cho vào máy xay sinh tố xay nhuyễn sau đó bỏ tinh bột nghệ vào trộn đều.

- Bạn có thể cho thêm vài thìa nước cốt chanh để nâng cao hiệu quả.

- Hỗn hợp này có thể dùng thay sữa tắm 1-2 lần trong tuần để thấy hiệu quả làm trắng da nhanh chóng.

3. Tắm trắng bằng cà chua luộc chín

Không chỉ cà chua sống mà cả cà chua luộc làm trắng da cũng rất tốt. Hơn nữa, cà chua luộc còn đảm bảo an toàn đối với những người có làn da dễ kích ứng, khó sử dụng cà chua sống.

Cà chua luộc là cách làm trắng da an toàn!

Cà chua luộc vẫn giữ được rất nhiều vitamin và đặc biệt là lycopene nên bạn hoàn toàn có thể yên tâm về công dụng. Bạn chỉ cần chuẩn bị 3-4 quả cà chua cho 1 lần tắm, 1 hộp sữa chua không đường hoặc 1 gói sữa tươi không đường.

Các bước tiến hành thực hiện:

- Cà chua luộc chín, bóc và bỏ vỏ, hạt, cho vào xay nhuyễn sau đó trộn với sữa chua/sữa tươi không đường. Nếu làn da bạn nhạy cảm thì nên dùng sữa chua sẽ lành tính hơn.

- Bạn sử dụng hỗn hợp này tắm trắng 2-3 lần một tuần và sẽ thấy làn da bật tone lên sau từng lần sử dụng.

4. Làm đẹp bằng cà chua và muối

Cách làm trắng da toàn thân bằng cà chua và muối không chỉ giúp sáng da mà còn có công dụng làm mờ các vết thâm, sạm đen do cháy nắng rất hiệu quả. Lý do bởi bạn có thể tẩy tế bào chết toàn thân bằng cà chua và muối. Các hạt muối sẽ giúp loại bỏ các tế bào sừng, da chết dư thừa, giúp lỗ chân lông thông thoáng và kích thích lưu thông máu tốt hơn.

Cà chua chấm muối sẽ giúp da bạn tẩy tế bào chết hiệu quả, làm trắng nhanh chóng!

Cách làm rất đơn giản:

- Bạn chỉ cần cắt nửa quả cà chua và chấm vào muối, chà lên da theo chiều kim đồng hồ khoảng 7-10 phút thì rửa sạch lại với nước.

- Phương pháp này có thể dùng cho cả mặt và toàn thân. Bạn nên chọn loại muối tinh hạt nhỏ và sạch vì loại hạt muối to cứng có thể làm tổn thương những vùng da nhạy cảm.

5. Uống cà chua trắng da

Ngoài những cách sử dụng cà chua làm “mỹ phẩm” làm đẹp thì bạn nên áp dụng cả phương pháp uống sinh tố cà chua. Cách này sẽ giúp bạn bổ sung lượng Lycopene nhanh chóng và hiệu quả hơn. Trong uống ngoài bôi chắc chắn sẽ là phương pháp làm trắng da hiệu quả bất ngờ.

Sinh tố cà chua - thức uống khỏe đẹp mỗi ngày!

Bạn chỉ cần xay nhuyễn vài quả cà chua, có thể cho thêm đường hoặc mật ong tùy thích. Thức uống này không chỉ thơm ngon mà nếu kiên trì uống, bạn sẽ sở hữu làn da đẹp lên trông thấy. Ngoài ra, trong cà chua có chất phòng chống ung thư rất tốt cho cơ thể bạn nữa đấy! Vừa khỏe vừa đẹp, các chị em đừng bỏ lỡ nhé!

Trên đây là top 5 cách làm trắng da toàn thân bằng cà chua an toàn, hiệu quả mà các chị em có thể thực hiện tại nhà. Hy vọng với những thông tin mới được chia sẻ trên đây, các chị em độc giả sẽ chọn được cho mình một cách chăm sóc da hiệu quả từ cà chua, để nhanh chóng sở hữu một làn da sáng hồng rạng rỡ nhé! Chúc các chị em áp dụng thành công!