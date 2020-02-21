Bật mí cách làm trắng da toàn thân bằng bia có một không hai

Làm đẹp 21/02/2020 10:10

Nếu muốn sở hữu một cơ thể trắng nõn nà thì bia chính là giải pháp tuyệt vời cho bạn. Cùng tìm hiểu những cách làm trắng da toàn thân bằng bia cực kỳ hiệu quả.

Không đơn thuần là một loại đồ uống yêu thích của đàn ông, bia còn được xếp vào danh sách các loại nguyên liệu giúp làm trắng da được nhiều chị em sử dụng. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn những cách làm trắng da toàn thân bằng bia cực kỳ đơn giản, tiết kiệm thời gian và chi phí.

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Bật mí cách làm trắng da toàn thân bằng bia có một không hai - Ảnh minh họa: Internet

Tắm trắng bằng bia có hiệu quả không?

Một số người sử dụng bia để làm trắng da, nhưng một số người vẫn chưa tin hẳn vào công dụng trắng da của bia. Bia chứa một lượng lớn selen hữu cơ, được lên men tự nhiên có khả năng ngăn chặn quá trình lão hóa, làm sạch da và se khít lỗ chân lông, giúp da mịn màng, trắng sáng. Ngoài ra, bia còn chứa axit lactic có tác dụng cân bằng độ PH cho da, chống khuẩn, trị mụn, từ đó giúp da khỏe mạnh.

Hơn thế nữa, bia còn được tạo nên từ các loại ngũ cốc, chủ yếu là lúa mạch chứa nhiều vitamin E và B giúp làm sáng da và mượt mà hơn. Tắm trắng bằng bia cực kỳ hiệu quả nhờ những công dụng cụ thể dưới đây:

  • Bia cấp ẩm cho da: Tắm bia vào mùa hè giúp cung cấp độ ẩm cần thiết cho da, thải bỏ độc tố bám trên da và giúp da khỏe hơn.
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Bia cung cấp độ ẩm cho da - Ảnh minh họa: Internet
  • Giúp da sáng và mềm mịn: Các vitamin B và E sẽ giúp xóa mờ vết thâm và đồi mồi trên da, giúp da đều màu và sáng hơn. 
  • Trị mụn tay chân và lưng: Bia có công dụng kháng khuẩn, chống viêm nên được sử dụng để tắm trắng toàn thân, nhất là người bị mụn ở lưng hoặc tay chân thì nên dùng phương pháp tắm bia.
  • Chứa nhiều chất chống oxy hóa: Bia chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa tình trạng lão hóa da và duy trì nét thanh xuân cho chị em.
  • Cân bằng độ PH cho da: Nhờ vào đặc tính này, bia có thể giúp da bớt khô và kiểm soát cơ chế hoạt động của tuyến dầu.

Cách làm trắng da toàn thân bằng bia

Cách tắm trắng bằng bia và sữa tươi

Phương pháp sử dụng bia và sữa tươi để tắm trắng là một bí quyết mà Ngọc Trinh đã từng áp dụng và hiệu quả như ý.

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Tắm trắng bằng bia và sữa tươi - Ảnh minh họa: Internet
  • Nguyên liệu gồm có: nửa lon bia và 30ml sữa tươi.
  • Cách thực hiện: Trộn các nguyên liệu đã chuẩn bị cho thật đều tạo thành hỗn hợp đồng nhất rồi dùng nó để tắm đồng thời tẩy tế bào chết trên da. Thoa hỗn hợp vừa làm lên da, kết hợp massage khoảng 10 phút rồi thư giãn 10 phút, đến khi bạn thấy hỗn hợp khô dần và da căng lên, hãy tắm sạch lại cơ thể bằng nước mát.

Cách tắm trắng bằng bia và bột nghệ

Chỉ với bia và bột nghệ, thêm một chút mật ong vào, bạn sẽ có một công thức làm trắng da tuyệt vời tại nhà. Tinh bột nghệ có công dụng trị viêm hoặc sưng của mụn trứng cá ở lưng hoặc tay chân. Khi kết hợp bia và bột nghệ sẽ tạo thành bộ đôi ưng ý.

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Tắm trắng bằng bia và bột nghệ - Ảnh minh họa: Internet
  • Nguyên liệu gồm có: 1 lon bia, 1 thìa tinh bột nghệ và 2 thìa mật ong.
  • Cách thực hiện: Lấy toàn bộ nguyên liệu đã chuẩn bị cho vào 1 chiếc bát thủy tinh rồi đánh bông đều cho tất cả quyện chặt vào nhau. Sau đó, tắm sạch qua cơ thể bằng nước mát rồi lau khô bằng khăn mềm. Tiếp đến, dùng hỗn hợp bia và bột nghệ thoa đều lên da, dùng tay massage nhẹ nhàng, tập trung vào chỗ xỉn màu. Thư giãn khoảng 15 phút đến khi thấy lớp bia và bột nghệ khô lại thì tắm lại bằng nước lạnh.

Cách tắm trắng bằng bia và muối

Muối có tác dụng sát khuẩn, làm sạch da, khi kết hợp với bia sẽ cho bạn một công thức làm trắng da vô cùng chuẩn.

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Cách tắm trắng bằng bia và muối - Ảnh minh họa: Internet
  • Nguyên liệu gồm có: nửa lon bia, 1 hộp sữa tươi không đường và nửa thìa muối biển.
  • Cách thực hiện: Cho muối biển vào một chiếc bát, rồi đổ sữa tươi cùng với bia vào. Khuấy đều hỗn hợp lên. Sau đó, thoa đều hỗn hợp lên da, massage cơ thể nhẹ nhàng trong khoảng 10 phút rồi thư giãn thêm 10 phút cho đến khi da căng vì bia khô. Cuối cùng, dùng nước mát hoặc nước ấm tắm lại.

Cách tắm trắng bằng bia và cám gạo

Bạn cũng có thể tắm trắng bằng bia và cám gạo. Công thức này vô cùng giàu dưỡng chất và vitamin tốt cho quá trình tái tạo tế bào và cấu trúc da.

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Cách tắm trắng bằng bia và cám gạo - Ảnh minh họa: Internet
  • Nguyên liệu gồm có: 5 thìa bột cám gạo và 1 lon bia.
  • Cách thực hiện: Trộn các nguyên liệu đã chuẩn bị thành hỗn hợp sánh mịn và sền sệt. Sau đó, dùng hỗn hợp vừa làm bôi lên da, massage nhẹ và đều hết các vùng trên cơ thể. Thư giãn trong khoảng 15 phút đến khi thấy hỗn hợp đã khô trên da thì tắm lại bằng nước sạch.

Cách tắm trắng bằng bia và cà phê

  • Nguyên liệu gồm có: 5 thìa cà phê nhỏ và 1 lon bia.
  • Cách thực hiện: Cũng đơn giản như các công thức trên, bạn chỉ việc trộn đều các nguyên liệu đã chuẩn bị lại với nhau rồi dùng nó thoa lên da. Thư giãn trong 20 phút và tắm lại bằng nước sạch. Mỗi tuần thực hiện 2 lần để có làn da trắng nõn nà.

Hy vọng những cách làm trắng da toàn thân bằng bia trên đây có thể giúp bạn lưu thêm những công thức làm đẹp tại nhà vô cùng đơn giản và hiệu quả.

Cách làm trắng da bằng chanh tươi an toàn, giúp da trắng hồng không tì vết

Cách làm trắng da bằng chanh tươi an toàn, giúp da trắng hồng không tì vết

Sở hữu một làn da trắng hồng, sáng mịn không tì vết là ước mơ chung của rất nhiều chị em phụ nữ. Bài viết dưới đây mách các chị em cách làm trắng da bằng chanh tươi rất an toàn mà lại hiệu quả “siêu tốc”.

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