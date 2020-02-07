Chia sẻ cách làm trắng da mặt bằng cà chua hiệu quả nhất

Lỗ chân lông to khiến nhiều chị em phụ nữ ngại ngần tiếp xúc cận mặt khi giao tiếp, nó làm chị em trông già hơn và mất tự tin hơn. Chính vì thế, gần đây các phương pháp làm đẹp bằng viên đá lạnh lên ngôi, nổi bật hơn hết là làm đẹp bằng cà chua đông đá. Nước ép cà chua tạo thành những viên đá lăn giúp giảm thâm nám, da sáng và đều màu, mịn màng, trẻ hóa làn da và ngăn ngừa mụn cao.

Một trong những loại thức ăn nằm top trong những sản phẩm làm đẹp được nhiều chị em ưa chuộng phải kể đến cà chua , trong đó cách làm trắng da mặt bằng cà chua được truyền tai nhau nhiều nhất. Chúng ta cùng xem bí quyết làm đẹp từ cà chua ngay sau đây nhé!

- 2 viên vitamin E

- Khay làm đá.

Cách làm:

- Rửa sạch cà chua, cho vào máy xay sinh tố và xay nhuyễn, rồi lọc lấy nước, bỏ phần xác.

- Sau đó, lấy phần nước ép cà chua trộn đều với dung dịch viên nang vitamin E, tạo thành hỗn hợp đồng nhất.

- Cuối cùng, cho hỗn hợp này vào trong ngay đá và cất vào ngăn đá tủ lạnh.

Cách làm trắng da bằng cà chua luộc

Làm trắng da bằng cà chua luộc

Ngoài cách sử dụng cà chua sống thì cách làm trắng da bằng cà chua luộc cũng mang lại cho chị em chúng mình một vẻ đẹp hoàn hảo, ngăn ngừa lão hóa, cải thiện thâm sạm và giúp làn da trở nên mềm mịn, trắng sáng hơn hẳn nhờ vào hàm lượng vitamin B6, C, A và lycopene.

Nguyên liệu:

- 1 quả cà chua chín đỏ

- 1 muỗng canh sữa chua không đường

- 1 muỗng cà phê mật ong

- 1 muỗng canh nước cốt chanh tươi

- Bát và thìa

Cách làm:

- Cà chua rửa sạch, ngâm trong nước muối pha loãng, vớt ra để ráo.

- Luộc chín cà chua, bóc đi lớp vỏ bên ngoài và lấy muỗng nạo hạt sạch bên trong, xay nhuyễn phần thịt cà chua.

- Pha sữa chua không đường, mật ong, nước chanh tươi cùng với cà chua đã xay, tạo thành một hỗn hợp sánh mịn.

- Rửa sạch mặt với sữa rửa mặt bằng nước ấm, tẩy trang nếu da đã có lớp trang điểm, massage nhẹ nhàng để lỗ chân lông và các mách máu dưới da giãn ra, giúp da sạch sâu và dễ hấp thụ dưỡng chất hơn.

- Thoa hỗn hợp cà chua lên da mặt trong vòng 15 phút, sau khi mặt nạ đã khô thì bóc ra, rửa sạch lại với nước ấm.

- Vỗ nhẹ một lớp nước lạnh lên da, thoa kem dưỡng ẩm để se khít lỗ chân lông và thực hiện 2 – 3 lần trong 1 tuần để làn da trắng như mong muốn.

Rửa mặt bằng cà chua mỗi ngày

Rửa mặt bằng cà chua và muối giúp trắng sáng da

Cà chua không chỉ để đắp mặt nạ mà còn có thể dùng để rửa mặt, cũng mang lại hiệu quả bất ngờ cho làn da của bạn, sạch, mịn và săn chắc chỉ sau 5 phút, rửa mặt bằng cà chua mỗi ngày có 3 tác dụng là sạch mụn đầu đen, làm mờ nám, tàn nhang và làm sạch dầu nhờn, bụi bẩn trong lỗ chân lông, chúng ta cùng xem công thức nhé!

Trị mụn đầu đen bằng cà chua + muối

Nguyên liệu:

- 1/2 quả cà chua chín, 1 chút muối hoặc thay thế bằng bột baking soda.

Cách làm:

- Rửa sạch da mặt với sữa rửa mặt rồi dùng khăn nhúng nước ấm đắp lên mũi hoặc xông mặt bằng nước nóng để lỗ chân lông giãn ra, đẩy bụi bẩn ra ngoài.

- Sau đó dùng bàn chải lông mềm chà nhẹ lên mũi để giúp nhân mụn dễ bong tróc ra khỏi nan lông khi đắp mặt nạ.

- Cắt đôi quả cà chua, chấm vào muối hoặc baking soda, chà lên mũi trong vòng 3 – 5 phút.

- Rửa sạch lại với nước, tiếp tục thoa toner giữ ẩm cho da. Hỗn hợp này giúp tẩy tế bào chết và vi khuẩn cũng như nhân mụn, ngăn ngừa sự xuất hiện của mụn đầu đen và giúp da sáng lên rõ rệt.

Làm mờ nám, tàn nhang bằng muối + cà chua

Nguyên liệu:

- 1 quả cà chua, 2 thìa muối mịn

Cách làm:

- Cà chua rửa với nước muối pha loãng chừng 10 -15 phút.

- Thái cà chua làm đôi, chấm vào bát muối mịn.

- Chà lên da theo chiều kim đồng hồ trong vòng 10 phút, sau đó rửa sạch mặt bằng nước. Thực hiện 3 lần/tuần sẽ phát huy hiệu quả, giảm nám và sẹo thâm.

Làm sạch dầu nhờn, bụi bẩn cho da mặt

Cũng tương tự như cách rửa mặt bằng cà chua chấm muối, bạn thực hiện 2-3 lần/ tuần thì hỗn hợp sẽ giúp tẩy da chết, xóa mờ nếp nhăn và cung cấp vitamin và khoáng chất cho da sáng mịn, lỗ chân lông thông thoáng hơn. Tránh chà hạt muối quá to làm tổn thương và xước da.

Làm trắng da bằng cà chua và tinh bột nghệ Làm trắng da bằng cà chua và tinh bột nghệ, chanh tươi

Tinh bột nghệ kết hợp cùng cà chua là tuyệt hảo cho một công thức chuyên trắng da. Với nhiều dưỡng chất chống oxy hóa và vitamin, khả năng diệt khuẩn cao mà 2 nguyên liệu này luôn đi đầu trong làm đẹp, đặc biệt trong cách làm trắng da mặt bằng cà chua được nhiều người áp dụng.

Nguyên liệu:

Dùng 2 thìa cà phê tinh bột nghệ vàng nguyên chất, 1 quả cà chua và nửa quả chanh.

Cách làm:

- Cà chua rửa sạch, thái mỏng và xay nhuyễn.

- Vắt lấy nước cốt chanh, cho cà chua đã xay nhuyễn vào một bát, rồi trộn cùng tinh bột nghệ và nước cốt chanh.

- Rửa mặt bằng nước ấm, dùng tay vỗ nhẹ cho da tự khô, không dùng khăn lau khô mặt.

- Thoa hỗn hợp mặt nạ tinh bột nghệ và cà chua lên da, thư giãn trong 15 phút, sau đó rửa sạch lại với nước thường.

- Thực hiện 3 – 4 lần/tuần bằng phương pháp làm trắng da bằng cà chua và tinh bộ nghệ thì bạn sẽ có làn da mềm mịn, mờ vết thâm nám, giảm mụn và sáng hồng săn chắc.

Nước ép cà chua đắp mặt

Cách làm nước ép cà chua đắp mặt

Nước ép cà chua + mật ong

Nước ép cà chua và mật ong có khả năng diệt khuẩn gây mụn, làm cân bằng lượng đầu nhờn tiết ra trên bề mặt da và tăng tính đàn hồi, cải thiện sắc tố da, có khả năng dưỡng ẩm sâu rất tốt.

Nguyên liệu:

- 1 quả cà chua

- 1 thìa mật ong nguyên chất

Cách làm:

- Cà chua thái lát mỏng, ép lấy bã, sau đó trộn cà chua với mật ong nguyên chất, để khoảng 2 – 3 phút.

- Tiếp đó, đắp mặt nạ cà chua trong thời gian khoảng 15 – 20 phút và rửa sạch mặt lần lượt bằng nước ấm, nước mát.

Nước ép cà chua + dưa leo

Công thức nước ép cà chua và dưa leo giúp lỗ chân lông se khít, nhờ vào lượng nước dồi dào có trong dưa leo mà làn da trở nên mềm mịn tăng cường độ ẩm, rất thích hợp cho da khô cần cải thiện. Đồng thời làm mờ thâm sạm và trị viêm da do cháy nắng.

Nguyên liệu:

1/2 cà chua chín, 1/4 trái dưa leo

Cách làm:

- Rửa sạch cà chua, dưa chuột, để ráo và ép lấy nước.

- Dùng tăm bông thấm nước ép cà chua, dưa chuột chấm lên vùng da mụn.

- Sau 15 – 20 phút rửa sạch bằng nước mát.

Nước ép cà chua, dầu ô liu, nha đam

Nguyên liệu:

- 1 muống nước cốt nha đam, 1 muỗng cà phê ô liu, 1/2 quả cà chua

Cách làm:

- Cà chua bỏ vỏ và hạt, ép lấy nước cốt, trộn cùng với dầu ô liu và nha đam.

- Dùng hỗn hợp trên thoa đều trên da mặt, đắp trong 15 phút, sau đó rửa sạch bằng nước lạnh.

Nước ép cà chua, nha đam, dầu ô liu giúp da mịn màng, trắng sáng

Đối với cách làm trắng da mặt bằng cà chua, cho dù ở trong nhà hay đi ra ngoài, bạn nên bôi kem chống nắng cho da của bạn để bảo vệ da khỏi bị sạm đi và lưu ý da mặt luôn cần được cấp nước đầy đủ, bạn cần uống nhiều hơn 2 lít nước mỗi ngày, kết hợp ăn nhiều rau xanh, củ quả và tránh thức khuya hay lạm dụng mỹ phẩm không rõ nguồn gốc.