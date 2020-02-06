Dầu dừa có tác dụng gì cho da mặt? Các cách dưỡng da bằng dầu dừa

Dưới đây là những công dụng của dầu dừa trong làm đẹp vô cùng tuyệt vời mà chị em không thể bỏ qua nó để có một làn da mịn màng, rạng rỡ.

Dầu dừa là một loại nguyên liệu tự nhiên được chiết xuất từ cùi dừa. Dầu dừa là sản phẩm chăm sóc da quá quen thuộc với chị em phụ nữ. Vậy bạn có biết dầu dừa có tác dụng gì cho da mặt không? Cùng tìm hiểu trong bài viết sau để hiểu rõ hơn về thần dược làm đẹp dầu dừa.

Dầu dừa chữa axit béo tương tự như chất nhờn của da. Do đó, dầu dừa có thể giúp giữ ẩm cho da và kháng khuẩn, tốt cho da khô hoặc da bị nứt nẻ như môi, khóe miệng, khuỷu tay, gót chân,...

Dầu dừa dùng để dưỡng da tự nhiên - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, nhờ khả năng tiêu diệt các gốc tự do, dầu dừa giúp ngăn ngừa tình trạng lão hóa da, xóa mờ nếp nhăn, giảm vết chân chim. Dầu dừa có công dụng tái tạo da, giúp da mịn màng và khỏe mạnh hơn.

Massage cơ thể

Dầu dừa có thể dùng để thay thế các loại kem để massage cho cơ thể, kích thích tuần hoàn máu, giúp da mềm mịn hơn, chăm sóc da khô nứt hoặc rạn da. Vừa thư giãn, vừa đẹp và sáng da.

Ngăn ngừa nám da, tàn nhang

Ánh nắng mặt trời có nhiều tia tử ngoại gây nên nám da và tàn nhang, mất thẩm mỹ cho khuôn mặt. Dầu dừa có khả năng kháng khuẩn và chống oxy hóa giúp ngăn ngừa những tác động của ánh nắng mặt trời đến da.

Dầu dừa xóa mờ tàn nhang, nám da - Ảnh minh họa: Internet

Làm dịu da cháy nắng

Dầu dừa giúp giảm cảm giác bỏng rát và ngăn chặn vi khuẩn thâm nhập vào da. Nếu không may bị cháy nắng do tắm biển, bạn chỉ cần thoa dầu dừa lên, vài ngày là da lại tươi sáng trở lại.

Dưỡng môi, trị khô nứt

Dầu dừa được sử dụng để làm nguyên liệu chính trong các loại son dưỡng môi tự nhiên phù hợp với hầu hết mọi đối tượng. Dầu dừa chứa các axit béo giúp giữ ẩm và mềm môi, đồng thời vitamin E giúp trẻ hóa làn môi. Đặc biệt vào mùa đông, chị em sẽ thấy tác dụng rõ rệt của dầu dừa đối với làn môi của mình.

Dầu dừa dưỡng môi mềm mịn - Ảnh minh họa: Internet

Giảm ngứa và sưng tấy do côn trùng cắn

Nhờ đặc tính kháng khuẩn và chống oxy hóa, dầu dừa giúp làm giảm tấy đỏ và dịu vết cắn.

Thoa dầu dừa lên mặt mỗi ngày có tốt không?

Nhiều bạn thắc mắc rằng việc thoa dầu dừa lên mặt mỗi ngày có tốt không. Câu trả lời ở đây là có. Dùng dầu dừa hàng ngày không chỉ tốt mà cực kỳ tốt nếu bạn biết cách sử dụng và vừa đủ.

Ban đêm là thời gian da hấp thụ tốt nhất các dưỡng chất và vitamin, do đó nên thoa dầu dừa vào lúc này. Dầu dừa không chỉ bổ sung dưỡng chất cho da, giúp da luôn căng mịn, tươi trẻ, căng tràn sức sống mà còn giúp kháng khuẩn, mang lại cho bạn một làn da khỏe mạnh.

Sử dụng dầu dừa mỗi ngày đúng cách tốt cho da - Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn sử dụng dầu dừa đúng cách và đều đặn, làn da sẽ được cải thiện một cách rõ rệt. Tuy nhiên, không phải làn da nào cũng phù hợp với dầu dừa nên bạn cần hiểu rõ về làn da của mình để lựa chọn sản phẩm sử dụng phù hợp.

Cách dùng dầu dừa làm kem dưỡng da

Sử dụng dầu dừa đúng cách hay dưỡng da bằng dầu dừa đúng cách luôn là điều mà các chị em luôn quan tâm. Dưới đây là một số cách dưỡng da bằng dầu dừa mà bạn có thể tham khảo.

Sử dụng dầu dừa để chăm sóc da khô ráp

Vào mùa đông, thời tiết hanh khô, da thường bong tróc, nứt nẻ, mất nước. Mỗi tuần, các chị em nên cung cấp độ ẩm cho da 1-2 lần bằng cách dùng dầu dừa thoa lên mặt, dùng tay massage nhẹ nhàng trong 15 phút rồi rửa lại mặt bằng nước ẩm.

Dầu dừa chăm sóc da khô ráp - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh tác dụng cân bằng độ PH cho da mặt, căng bóng, sáng mịn, phương pháp này còn giúp làm sạch da từ bên trong, tẩy tế bào chế và giúp da hấp thụ các vitamin, dưỡng chất một cách dễ dàng. Dầu dừa cũng có công dụng kích thích sự tái tạo các tế bào mới, giúp trẻ hóa làn da.

Dưỡng da mụn

Dưỡng da bằng dầu dừa đúng cách vào mùa khô giúp xóa tan nỗi lo bị mụn. Tuy nhiên, bạn chỉ nên áp dụng với những người bị mụn do da quá khô, nhiều bã nhờn gây bít tắc lỗ chân lông.

Dầu dừa dưỡng da mụn - Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể chấm trực tiếp dầu dừa lên từng nốt mụn hoặc kết hợp dầu dừa với chanh, muối bởi chúng đều có tính sát khuẩn mạnh, giúp tiêu diệt vi khuẩn sinh ra mụn. Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Trộn 1 thìa cà phê dầu dừa với một ít muối và khoảng 1-2 giọt nước cốt chanh.

Bước 2: Dùng tăm bông thấm hỗn hợp vừa tạo chấm lên nốt mụn.

Bước 3: Thư giãn khoảng 15 phút rồi rửa lại mặt sạch bằng nước mát.

Nhớ áp dụng đều đặn 1-2 lần mỗi tuần để có hiệu quả trị mụn như ý muốn. Không nên lạm dùng dầu dừa, muối và chanh vì chúng có chứa axit có thể làm mòn da, làm da yếu và dễ bị kích ứng bởi những tác nhân bên ngoài.

Hy vọng những kiến thức chia sẻ trên, bạn đã biết rõ dầu dừa có tác dụng gì cho da mặt. Từ đó, biết được cách dưỡng da bằng dầu dừa, làm đẹp cho da, giữ cho làn da luôn mịn màng, căng bóng trong mùa đông.