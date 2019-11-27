Hướng dẫn cách tẩy trang bằng dầu dừa cực sạch và dịu da

Như đã nói ở trên, các sản phẩm tẩy trang thường chứa các chất tẩy như cồn và đặc biệt là paraben. Sử dụng paraben trong một thời gian dài sẽ gây ảnh hưởng xấu tới làn da cũng như sức khỏe người dùng.

Những dung dịch tẩy trang hiện nay thường chứa cồn để nâng cao hiệu quả làm sạch. Đối với bạn có làn da dầu hoặc nhạy cảm thì chúng có thể gây kích ứng, nổi mụn ẩn, mụn bọc. Do đó, việc tìm đến những sản phẩm tự nhiên đang là xu hướng được nhiều người ưa chuộng. Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết một số cách tẩy trang bằng dầu dừa an toàn và hiệu quả mà bạn nên thử.

Dầu dừa không chứa hoá chất, có khả năng hoà tan dầu thừa trên mặt, giúp cuốn trôi các bụi bẩn, mỹ phẩm có trên gương mặt của bạn một cách dễ dàng.

Dầu dừa có nguồn gốc từ thiên nhiên, chứa axit lauric, capric sẽ giúp kháng và diệt khuẩn, trong dầu dừa cũng chứa nhiều vitamin E thúc đẩy quá trình chống lão hoá, tiêu diệt các gốc tự do trong cơ thể, cấp ẩm, làm da mịn màng, khỏe mạnh.

Chính vì thế dầu dừa là sản phẩm tẩy trang hiệu quả rất đáng sử dụng. Tẩy trang bằng dầu dừa không chỉ giúp làm sạch da mà còn bổ sung thêm độ ẩm cho da. Để tẩy trang bằng dầu dừa đúng cách, các bạn có thể tham khảo hướng dẫn dưới đây.

Cách tẩy trang bằng dầu dừa hiệu quả

Dù bạn có trang điểm hay không trang điểm thì bước tẩy trang cũng là một bước vô cùng quan trọng trong quá trình làm sạch da. Tẩy trang không chỉ giúp loại bỏ lớp trang điểm gây bí da mà còn giúp cuốn sạch bụi bẩn sót trong lỗ chân lông. Nếu bạn chỉ rửa mặt không thôi thì hiệu quả làm sạch không cao, vì thế đừng bỏ qua công đoạn tẩy trang nhé!

Hướng dẫn tẩy trang bằng dầu dừa - Ảnh minh họa: Internet

Dưới đây là hướng dẫn chi tiết các bước tẩy trang bằng dầu dừa đúng cách:

Bước 1: Cho dầu dừa nguyên chất vào lòng bàn tay hoặc bông tẩy trang.

Bước 2: Thoa đều lên mặt và massage nhẹ nhàng, các bạn chú ý massage kỹ một chút để có thể làm sạch lớp mỹ phẩm nhé!

Thoa đều dầu dừa và massage nhẹ nhàng - Ảnh minh họa: Internet

Bước 3: Sử dụng bông tẩy trang sạch lau sạch lớp dầu dừa trên mặt.

Bước 4: Thực hiện lại 1 lần nữa để đảm bảo bụi bẩn và mỹ phẩm đã được tẩy hết.

Bước 5: Rửa mặt lại bằng sữa rửa mặt phù hợp với làn da của bạn.

Cách tẩy trang môi bằng dầu dừa

Nhiều bạn lo ngại không biết các sản phẩm từ thiên nhiên như dầu dừa có đủ “mạnh” để tẩy đi lớp trang điểm cứng đầu với mascara, son môi hay không? Câu trả lời dành cho bạn đó là dầu dừa có thể giúp tẩy sạch những loại mỹ phẩm “cứng đầu” nhất trên cả mắt và môi. Sau đây là chi tiết cách tẩy trang môi bằng dầu dừa:

Bước 1: Lấy một chút dầu dừa ra lòng bàn tay hoặc bông tẩy trang

Bước 2: Thoa đều lên vùng mắt, môi và massage. Chú ý rằng mắt, môi là những vùng da có lớp trang điểm khá dày nên bạn phải massage kỹ để có thể làm sạch hết mỹ phẩm.

Bước 3: Nếu vẫn cảm thấy chưa sạch hẳn, bạn lặp lại các bước trên một lần nữa. Sau đó rửa mặt lại với sữa rửa mặt để loại bỏ phần dầu dừa trên da.

Cách rửa sạch dầu dừa trên mặt

Sau khi sử dụng dầu dừa bạn phải loại bỏ hết lượng dầu thừa còn sót. Vậy đâu là cách rửa sạch dầu dừa trên mặt?

Cách tốt nhất là bạn nên sử dụng sữa rửa mặt. Sữa rửa mặt không chỉ giúp bạn lấy đi lớp dầu dừa mà còn giúp làm sạch bụi bẩn, mỹ phẩm thêm một lần nữa.

Bạn nên chọn loại sữa rửa mặt phù hợp với da mình, không nên chọn những loại sữa rửa mặt có chứa độ pH cao vì như vậy sẽ gây bào mòn da, ảnh hưởng tới sức khỏe. Sử dụng các sản phẩm rửa mặt có nồng độ pH trong khoảng 6 - 6.5 là phù hợp nhất.

Lưu ý về cách tẩy trang bằng dầu dừa

Bạn nên sử dụng dầu dừa nguyên chất để đạt hiệu quả tốt nhất.

Vì dầu dừa không có tính tẩy cao như nước tẩy trang chuyên dụng nên bạn cần thực hiện lại nhiều lần để tẩy sạch được lớp trang điểm, bụi bẩn

Massage nhẹ nhàng để tránh tình trạng gây tổn thương da

Chú ý rằng để làm sạch dầu dừa bạn phải rửa mặt thật kỹ, đảm bảo bụi bẩn cùng lớp dầu dừa cuốn trôi hết. Nếu không rửa sạch thì sẽ dẫn đến hiện tượng bít tắc lỗ chân lông, gây nên mụn trứng cá.

Sau khi tẩy trang, rửa mặt, các bạn thực hiện các bước dưỡng với toner, kem dưỡng, serum để làn da được chăm sóc hoàn thiện nhất.

Ngoài tác dụng tẩy trang, dầu dừa còn có một số tác dụng tuyệt vời khác như:

Công dụng của dầu dừa đối với tóc và da đầu:

Từ rất lâu dầu dừa nguyên chất đã được con người sử dụng để dưỡng và chăm sóc tóc. Nếu tóc bạn đang trong tình trạng xơ rối, chẻ ngọn hay bị rụng nhiều thì dầu dừa nguyên chất là 1 lựa chọn thông minh. Cách dưỡng tóc với dầu dừa : bạn đổ 1 ít dầu vừa tay và thoa đều lên tóc, massage và vuốt đều để tóc và da đầu có thể dính đều hết dầu dừa. Ủ tóc với dầu dừa khoảng 15 – 20 phút, sau đó gội sạch bằng nước ấm và gội lại một lần nữa bằng dầu gội đầu mà các bạn hay dùng. Kiên trì thực hiện như vậy bạn sẽ có một mái tóc chắc khỏe.

Dầu dừa và tác dụng với tóc - Ảnh minh họa: Internet

Chăm sóc răng miệng:

Vi khuẩn trong miệng gây mảng bám, có thể dẫn đến các vấn đề khác nhau như viêm lợi, nướu, bầm tím hoặc chảy máu nướu, chân răng. Dầu dừa có tác dụng kháng khuẩn, kháng viêm nên bạn có thể dùng để súc miệng 2 lần một ngày sẽ giúp cải thiện các vấn đề về răng miệng.

Dầu dừa có lợi cho răng miệng - Ảnh minh họa: Internet

Dưỡng môi:

Vào mùa lạnh, môi của chúng ta thường trở nên khô và dễ nứt nẻ. Khi đó, dầu dừa sẽ là một biện pháp cấp ẩm nhanh chóng giúp đôi môi trở nên mềm mại, tránh sự bong nẻ vào thời tiết hanh khô.

Phương pháp hữu hiệu giúp ngừa khô môi - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm dầu tẩy trang bằng dầu dừa

Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều cửa hàng bán dầu dừa. Tuy nhiên, không phải loại nào cũng đạt chuẩn và có độ Ph phù hợp. Đừng lo lắng! Bạn hoàn toàn có thể tự làm dầu dừa chỉ với vài bước đơn giản, dưới đây là hướng dẫn cách tẩy trang bằng dầu dừa mà bạn có thể tham khảo:

Chuẩn bị nguyên liệu:

Dừa già (1 trái)

Nước lạnh (500ml)

Rây sạch và máy xay

Cách làm nước tẩy trang bằng dầu dừa :

Đầu tiên, bạn lấy cùi dừa bằng đồ nạo và cho vào máy xay cùng với ít nước. Sau đó sử dụng vải xô để chắt lọc nước cốt ở cơm dừa vừa xay xong, cho nước cốt vào lọ thủy tinh và để 1 ngày tại nơi thoáng mát. Sau 1 ngày bạn sẽ thấy có các lớp váng trên bề mặt, gạt lớp váng đi và chiết xuất lớp dầu dừa ở bên dưới vào lọ thủy tinh và bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh.

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Dầu dừa là nguyên liệu an toàn từ thiên nhiên, ngoài công dụng tẩy trang, dầu dừa còn có vô vàn các công dụng khác như dưỡng ẩm, hỗ trợ giảm cân, trị gàu, trị khô môi. Để đạt được hiệu quả tốt nhất các bạn hãy chọn mua dầu dừa ở những cơ sở uy tín, đảm bảo chất lượng. Bên cạnh đó, bạn hãy chú ý làm theo các bước tẩy trang với dầu dừa như đã hướng dẫn ở trên. Mong rằng với bài viết này, các bạn sẽ có những kiến thức làm đẹp mới và hữu ích!