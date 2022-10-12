Cách dùng dầu dừa dưỡng tóc đúng cách mà các chị em cần biết!

Làm đẹp 12/10/2022 17:20

Cách dùng dầu dừa dưỡng tóc đúng cách thường là mối quan tâm của nhiều chị em khi mà dầu dừa được biết đến như một loại nguyên liệu vô cùng tuyệt vời.

Từ lâu, dầu dừa đã được xem như là một loại thần dược dưỡng tóc vô cùng an toàn và dễ thực hiện tại nhà. Bởi vậy, các chị em vô cùng ưa chuộng việc sử dụng dầu dừa để làm đẹp, đặc biệt cho mái tóc và làn da. Trong bài viết sau, chúng tôi sẽ mách bạn chi tiết những cách dùng dầu dừa dưỡng tóc đúng cách vừa tiết kiệm thời gian và chi phí, vừa hiệu quả nhanh chóng ngay tại nhà nhé! Hãy cùng chúng tôi khám phá ngay thôi nào!

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Cách dùng dầu dừa dưỡng tóc đúng cách tại nhà!

Công dụng của dầu dừa với mái tóc?

Dầu dừa chứa hàm lượng protein dồi dào giúp kích thích quá trình mọc tóc dài và dày. Đồng thời, nó còn chứa vitamin E, vitamin K và sắt là những dưỡng chất quan trọng cho sự phát triển toàn diện của mái tóc. Ngoài ra, các axit béo có trong dầu dừa như axit oleic, axit lauric và axit linoleic kết hợp với protein cũng giúp mái tóc chắc khỏe và giảm gãy rụng hiệu quả.

Cách sử dụng dầu dừa dưỡng tóc nhanh dài

Dưới đây là những cách dùng dầu dừa dưỡng tóc giúp tóc nhanh dài phù hợp với từng loại da đầu, cơ địa và sở thích của từng người.

1. Sử dụng dầu dừa nguyên chất

- Trước tiên, bạn hãy gội đầu thật sạch với nước ấm. 

- Sau đó, cho khoảng 30ml dầu dừa vào lò vi sóng để làm ấm lên. 

- Tiến hành thoa đều dầu dừa lên chân tóc và ủ trong vòng 30 phút rồi gội lại sạch đầu.

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Sử dụng dầu dừa nguyên chất để dưỡng tóc!

- Nếu bạn ủ tóc bằng dầu dừa vào buổi tối, bạn có thể ủ qua đêm rồi gội đầu lại cho sạch vào sáng hôm sau. Điều này giúp các dưỡng chất trong dầu dừa thấm sâu vào sâu trong từng nang tóc.

2. Kết hợp dầu dừa với chanh

Thành phần của quả chanh chứa axit tự nhiên giúp tiêu diệt vi khuẩn, trị gàu và làm sạch da đầu, mang lại cho bạn một mái tóc bóng khỏe. Dùng chanh kết hợp với dầu dừa còn giúp tẩy tế bào chết trên da đầu, từ đó kích thích tóc nhanh dài và ngăn rụng tóc vô cùng tuyệt vời.

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Kết hợp dầu dừa với chanh để dưỡng tóc hiệu quả!

Các bước thực hiện: 

- Cắt đôi quả chanh, sau đó dùng nửa trái chanh tươi vắt lấy nước rồi trộn đều với khoảng 200ml dầu dừa. 

- Chấm đều hỗn hợp vừa làm lên chân tóc, massage nhẹ nhàng da đầu rồi ủ tóc trong khoảng 30 phút.

- Sau đó, gội sạch lại đầu. Thực hiện 2 lần mỗi tuần để giúp tóc mọc nhanh dài và có hiệu quả hơn.

3. Dầu dừa với trứng

Trứng có chứa nhiều protein tốt cho sức khỏe và mái tóc của bạn, giúp mái tóc bạn thêm chắc khỏe và kích thích quá trình mọc tóc nhanh hơn.

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Dùng dầu dừa với trứng là sự kết hợp hoàn hảo!

Các bước thực hiện: 

- Tách riêng lòng đỏ và lòng trắng trứng. Nếu tóc bạn là loại tóc khô thì sử dụng lòng đỏ, ngược lại là tóc dầu thì sử dụng lòng trắng. 

- Cho dầu dừa vào lò vi sóng để làm ấm.

- Đánh tan trứng rồi trộn đều cùng dầu dừa và một ít mật ong.

- Ủ hỗn hợp vừa làm lên tóc, dùng lược chải đều từ chân tóc lên ngọn, kết hợp massage nhẹ nhàng.

- Dùng mũ chụp đầu để ủ tóc trong khoảng 30 phút rồi gội sạch.

- Nếu bạn sợ tanh thì có thể dùng nước cốt chanh tươi pha loãng với nước mái và xả lên tóc thay vì dầu xả thông thường để loại bỏ mùi tanh khó chịu.

Cách sử dụng dầu dừa dưỡng tóc xoăn

Tóc uốn hay tóc xoăn dễ bị hư tổn do sự tác động của lực mạnh và nhiệt. Do đó, việc dưỡng tóc xoăn là vô cùng cần thiết đối với các chị em.

Nguyên liệu cần chuẩn bị

  • Với loại tóc ngắn và mỏng, bạn chỉ cần dùng khoảng 15-25ml dầu dừa, còn nếu tóc dày và dài thì cần nhiều hơn, khoảng 30-35ml dầu dừa.
  • 1 mũ chụp tóc nilon hoặc 1 chiếc khăn vải sạch để giữ tóc trong quá trình ủ.
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Dùng dầu dừa để dưỡng tóc xoăn là vô cùng thiết yếu!

Các bước tiến hành thực hiện:

- Trước tiên, cho dầu dừa vào lò vi sóng khoảng 1 phút hoặc cho dầu dừa vào bát, để vào một tô nước nóng để làm ấm dầu dừa. Điều này sẽ giúp da đầu và tóc dễ dàng hấp thụ dầu dừa, từ đó nâng cao hiệu quả dưỡng tóc.

- Sau đó, thoa dầu dừa lên tóc và massage nhẹ nhàng. Dùng tay xoa đều để dầu dừa đến được hết các khu vực trên da đầu và tóc.

- Cuối cùng, dùng mũ chụp hoặc khăn trùm kín tóc trong khi ủ để dầu dừa không bị thấm vào áo hoặc chăn gối trong trường hợp ủ qua đêm.

Ủ tóc bằng dầu dừa mỗi ngày có tốt không?

Tuy dầu dừa tốt như vậy, nhưng liệu có phải việc ủ tóc bằng dầu dừa mỗi ngày là tốt không? Câu trả lời là không nên. Theo các chuyên gia, bạn chỉ nên ủ dầu dừa mỗi tuần từ 2-3 lần nếu tóc hư tổn nặng, tóc bình thường thì từ 3-4 lần/tuần.

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Chỉ nên ủ tóc bằng dầu dừa từ 2-3 lần/tuần!

Sau 2 tuần sử dụng, khi tóc đã mềm mại và đỡ gãy rụng hơn, bạn có thể giảm xuống còn 2 lần/tuần. Lý do mà bạn không nên ủ tóc bằng dầu dừa mỗi ngày bởi vì trong dầu dừa chứa nhiều dưỡng chất, vitamin và các axit béo có thể khiến nang tóc bị bít tắc, tóc bết dính và gât ra gàu.

Hy vọng với những thông tin mới được chia sẻ trên đây, có thể giúp các chị em biết thêm nhiều cách dùng dầu dừa dưỡng tóc để có một mái tóc dài, chắc khỏe và suôn mượt óng ả. Chúc các chị em thực hiện thành công nhé!

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