Mách bạn cách trị gàu bằng dầu dừa hiệu quả chỉ sau vài lần áp dụng

Theo nghiên cứu đã được công bố trên Tạp chí Khoa học Mỹ phẩm, dầu dừa là loại dầu giúp làm giảm sự mất protein (mất protein tóc sẽ khô, yếu). Dầu dừa có chứa axit lauric với trọng lượng phân tử thấp, giúp thâm nhập vào tóc, nuôi dưỡng tóc từ gốc đến ngọn.

Dầu dừa có chứa nhiều thành phần mang lại tác dụng tốt trong việc nuôi dưỡng và chăm sóc tóc, trong đó thành phần vitamin E và những chất chống oxy hóa cao có tác dụng giúp phục hồi độ đàn hồi của tóc, chăm sóc tóc hư tổn đồng thời tạo ra lớp màng bảo vệ tóc, đặc biệt trị gàu bằng dầu dừa và dưỡng ẩm dành cho tóc khô là một trong những giải pháp được nhiều chị em ưa chuộng. Ngoài ra, dầu dừa còn có những tác dụng khác:

Sau khi gội đầu và làm sạch tóc với dầu gội. Lấy một thìa dầu dừa, làm ấm dầu trong lòng bàn tay (1 muỗng café với tóc ngắn, 1 muỗng canh với tóc dài). Tiếp đến thoa nhẹ nhàng trên dầu lên da đầu và tóc, vuốt nhẹ theo chiều trục của tóc, massage nhẹ nhàng da dầu. Ủ tóc trong khoảng 1 – 2 tiếng rồi gội lại bằng dầu gội và nước sạch. Thực hiện đều khoảng 1 – 2 lần/tuần để mang lại hiệu quả tốt nhất.

Thực hiện:

Chỉ cần lấy khoảng 1 thìa nhỏ dầu dừa và massage nhẹ nhàng lên da đầu trong khoảng 10 phút, mỗi tuần thực hiện khoảng 3 lần, liên tục 1 tháng sẽ mang lại kết quả tốt nhất. Để mang lại kết quả tốt nhất, bạn có thể kết hợp dầu dừa cùng một ít tinh dầu hương thảo – nguyên liệu giúp làm tăng trưởng tóc mọc nhanh hơn. Sau khi thoa các loại dầu trên da đầu khoảng10 phút, ủ tóc thêm khoảng 30 phút để nhiệt của cơ thể cùng các loại dầu cải thiện sức khỏe của da đầu. Sau đó gội lại thật sạch với dầu gội thiên nhiên.

Dầu dừa là giải pháp an toàn cho mái tóc mỏng - Ảnh minh họa: Internet

Cách trị gàu bằng dầu dừa

Cách trị gàu bằng dầu dừa được xem là một trong những phương pháp phổ biến được khá nhiều người áp dụng. Sở dĩ người ta thường dùng dầu dừa để trị gàu do trong dầu dừa có chứa thành phần axit lauric, axit capric có tính kháng khuẩn, virus và kháng nấm. Nhờ đó sẽ nhắm vào nấm và tiêu diệt nó cũng như vi rút và vi khuẩn ẩn nấp trên da đầu của bạn.

Nhiều loại dầu gội đầu theo toa và không kê toa có thể làm cho tình trạng gàu tồi tệ hơn và không điều trị được nguyên nhân gốc rễ của nó. Nếu vấn đề là nấm hoặc da đầu khô, sử dụng dầu dừa sẽ tạo ra sự khác biệt. Việc điều trị gàu bằng dầu dừa tuy sẽ không làm cho gàu biến mất sau 1 đêm, nhưng bạn có thể thấy kết quả lâu dài trong một hoặc sau vài tuần sau khi áp dụng phương pháp này.

Thực hiện:

Đối với trị gàu chuyên sâu bằng dầu dừa, sau khi làm sạch tóc bằng dầu gội đầu, trộn khoảng 2 thìa cà phê dầu dừa cùng với 5 giọt tinh dầu (có thể dùng tinh dầu hoa oải hương, wintergreen, húng tây, lá trà - đây là những nguyên liệu có tác dụng chống nấm cực tốt) rồi nhẹ nhàng xoa bóp vào da đầu cho tóc và da đầu thấm đều dầu dừa và tinh dầu. Tiếp đó, sử dụng mũ chụp tóc ủ trong khoảng 30 phút. Sau đó, gội sạch lại tóc bằng dầu gội. Thực hiện đều đặn phương pháp này khoảng từ 2 đến 3 lần mỗi tuần hoặc thường xuyên hơn sẽ đạt được hiệu quả như mong đợi.

Nếu như không có các loại tinh dầu chống nấm, bạn có thể sử dụng chanh để thay thế cũng mang lại hiệu quả khả năng. Để trị gàu bằng dầu dừa và canh, bạn cho thêm một vài giọt nước cốt chanh vào trong khoảng 15 đến 20 ml dầu dừa rồi thoa đều lên tóc và da đầu. Kết hợp thực hiện những động tác massage nhẹ nhàng để da đầu thấm đều hỗn hợp chanh, dầu dừa. Tiếp tục ủ tóc trong khoảng 1 giờ rồi gội sạch lại đầu với dầu gội. Áp dụng phương pháp này một vài lần sẽ giúp phục hồi tóc xơ, hư tổn và giảm thiểu gàu hiệu quả.

Trị gàu bằng dầu dừa được xem là một trong những phương pháp phổ biến - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý khi trị gàu bằng dầu dừa

Có rất nhiều người vẫn thường bỏ quên hoặc làm không chú ý bước làm sạch dầu dừa cuối cùng bởi cho rằng nếu gội quá sạch sẽ làm trôi đi lớp dưỡng chất từ dầu dừa. Đây chính là sai lầm và làm nguyên nhân gây tình trạng bết da dầu và gàu nhiều hơn. Thực tế, dù dầu dừa có chứa rất nhiều dưỡng chất, chỉ cần ủ với thời gian và liều lượng vừa phải là đã có thể phát huy tác dụng, thẩm thấu sâu vào trong tóc. Nếu dùng quá nhiều dầu dừa hoặc để dầu dừa còn đọng lại trên tóc, da dầu trong thời gian dài sẽ làm cho da đầu nổi mụn, tóc bị bết dính và sinh gàu, làm đảo lộn lại những công dụng chăm sóc từ dầu dừa với tóc.

Cách dưỡng tóc với dầu dừa hiệu quả

Để dầu dừa phát huy được những công dụng như: dưỡng ẩm, ngăn ngừa rụng tóc, trị gàu bằng dầu dừa, bạn nên chú ý những vấn đề sau để dầu dừa phát huy được hết tác dụng vốn có của nó:

Làm nóng dầu trước khi sử dụng

Để dầu dừa hoạt động tốt nhất, cần làm nóng dầu dừa trước khi sử dụng. Nên nhớ, không làm nóng bằng việc đun trực tiếp hoặc cho lò vì sóng vì nó sẽ làm bốc hơi tinh chất tốt. Thay vào đó, hãy đặt dầu dừa ra một chiếc chén nhỏ hay hũ thuỷ tinh, sau đó cho vào trong bát nước nóng to hơn để cho dầu dừa được làm nóng nhưng không bị mất đi dinh dưỡng.

Để dầu dừa hoạt động tốt nhất, cần làm nóng dầu - Ảnh minh họa: Internet

Ủ kết hợp massage nhẹ nhàng

Khi dầu dừa đã đạt được nhiệt độ vừa đủ, nhúng ngón tay hoặc lấy tăm bông và thoa lên da dầu, sau đó kết hợp massage nhẹ nhàng. Tiếp theo lại nhỏ dầu vào lược, chải đều từ chân đến ngọn tóc để dầu được thấm đều. Nên ủ tóc trong mũ nilon hoặc quấn khăn nóng quanh trong tối thiểu 20 phút để tóc và da đầu thấm dưỡng chất.

Thực hiện kiên trì

Ngoài những lưu ý trên, việc dùng dầu dừa để chăm sóc và dưỡng tóc còn cần phải thực hiện đều đặn và kiên trì mới có thể đạt được hiệu quả như mong muốn. Với những trường hợp tóc bị rụng nhiều, hư tổn nặng thì cần phải dưỡng với dầu dừa khoảng 2 – 3 lần/tuần. Sau khi tóc đã được cải thiện thì có thể giãn thời gian sử dụng xuống khoảng 1 lần/tuần.

Dưỡng tóc bằng dầu dừa cần phải thực hiện đều đặn và kiên trì - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là một vài thông tin về những cách chăm sóc tóc và trị gàu bằng dầu dừa mà bạn có thể tham khảo và áp dụng tại nhà. Có thể nói, bên cạnh công dụng làm đẹp da, dầu dừa cũng là loại mỹ phẩm cực tốt cho tóc được rất nhiều chị em hiện nay ưa chuộng. Vừa mang lại hiệu quả cao, nguyên liệu rẻ lại rất dễ tìm. Vì thế, nếu đang gặp các vấn đề về tóc như tóc khô, xơ, gãy rụng nhiều hay gàu thì dầu dừa chính là nguyên liệu lý tưởng dành cho bạn đấy.