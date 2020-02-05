Nguyên nhân làm da mặt khô ngứa và cách điều trị 

Theo kết quả từ các cuộc nghiên cứu của chuyên gia về da liễu, có rất nhiều nguyên nhân làm cho da mặt của chúng ta bị khô và ngứa, cụ thể bao gồm:

Da mặt khô ngứa là vấn đề về da rất nghiệm trọng, nó không những khiến cho chúng ta cảm thấy khó chịu mà còn gây mất thẩm mỹ ở khuôn mặt. Vậy nguyên nhân cụ thể khiến da mặt bị khô, ngứa là gì và biện pháp nào giúp lấy lại làn da khỏe khoắn, mịn màng. Tất cả sẽ được giải đáp trong bài viết dưới đây.

- Do thời tiết: Khi thời tiết thay đổi đột ngột hoặc vào thời gian giao mùa từ mùa nóng sang mùa lạnh cũng rất dễ khiến da của chúng ta bị khô. Với những bạn sở hữu làn da nhạy cảm, có cơ địa dị ứng với thời tiết thì rất dễ gặp tình trạng khô da, nặng hơn nữa là tróc da mặt và da mặt khô rát đỏ.

- Thiếu nước: Nguyên nhân lớn nhất làm cho da mặt khô ngứa đó là cơ thể bị mất nước. Khi bị mất nước, da của chúng ta sẽ bị sần và ngứa. Do da có cấu tạo từ cả mô biểu bì, hạ bì và mô dưới da. Khi các biểu bì bị tổn thương thì các liên kết của mô dưới da cũng sẽ tổn thương theo, làm cho da bị sần sùi và ngứa.

- Dùng mỹ phẩm sai cách: Việc sử dụng mỹ phẩm, các sản phẩm chăm sóc da mặt không rõ nguồn gốc hoặc không phù hợp với làn da của mình cũng có thể làm da bị khô, tổn thương da. Không chỉ vậy, có những mỹ phẩm không đảm bảo chất lượng, pha trộn nhiều hóa chất khiến cho da bị tổn thương, ngứa rát.

Vậy muốn chấm dứt tình trạng da mặt khô ngứa chúng ta phải làm thế nào?

Mẹo chăm sóc da mặt mùa đông cho chị em

Dưới đây là một số phương pháp chăm sóc da mặt, giữ độ ẩm cho da vào mùa đông.

Tẩy da chết thường xuyên

Việc tẩy các tế bào chết thường xuyên có thể giúp chúng ta ngăn ngừa được các tình trạng da bị khô, bong tróc vào mùa đông. Vì thế, dù bạn có bận rộn đến đâu cũng nên dành một chút thời gian để tẩy da chết 2 lần trong 1 tuần để có làn da sạch sẽ, trắng sáng, mịn màng và sáng bóng hơn.

Da mặt khô ngứa nên tẩy da chết thường xuyên - Ảnh minh họa: Internet

Dưỡng ẩm cho da

Sau khi tẩy tế bào chết thì việc dưỡng ẩm cho da cũng rất cần thiết. Đây là yếu tố quan trọng để bạn có làn da mịn màng mà không sợ bị khô trong suốt mùa đông. Việc dưỡng ẩm da sẽ cung cấp cho bạn một lượng độ ẩm cần thiết để da của bạn luôn được khỏe mạnh.

Da mặt khô ngứa nên dưỡng ẩm da thường xuyên - Ảnh minh họa: Internet

Uống nước thường xuyên

Nước là thành phần quan trọng của cơ thể, việc uống nước thường xuyên cũng giúp cho da của chúng ta được cần bằng độ ẩm, giúp da của chúng ta được mịn màng và không bị khô. Các chuyên gia về da liễu thường khuyến cáo các bạn nữ nên uống thật nhiều nước để cải thiện làn da, có một làn da đẹp hơn.

Da mặt khô ngứa nên uống nhiều nước - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài những cách dưỡng da trên, bạn nên kết hợp với việc đắp mặt nạ bằng thảo dược thiên nhiên này để làn da không còn bị khô ngứa nữa.

Cách làm mặt nạ cho da khô và nám

Chuẩn bị nguyên liệu:

- 1 thìa mật ong

- 2 thìa dầu ô liu

Trong dầu ô liu có chứa chất oxy hóa giúp dưỡng ẩm da tự nhiên. Mật ong có tính kháng khuẩn và giúp ngăn ngừa tình trạng da bị viêm. Khi chúng ta kết hợp 2 nguyên liệu này với nhau sẽ tạo thành một hỗn hợp giúp tăng độ ẩm cho da, tránh cho da bị khô, thô ráp.

Cách làm mặt nạ cho da khô và nám- Ảnh minh họa: Internet

Các bước thực hiện:

Bạn cho 3 thìa mật ong và 3 thìa dầu ô liu vào một cái bát rồi trộn chúng lại với nhau. Sau đó, rửa mặt cho thật sạch rồi lau khô, tiếp đến bôi hỗn hợp này lên da và đợi khoảng 20 phút. Sau 20 phút, rửa mặt sạch với nước ấm.

Cách làm mặt nạ tự nhiên cho da khô

Chuẩn bị nguyên liệu:

- 1 quả bơ

- 3 thìa cà phê sữa chua

Trong bơ chứa một lượng lớn vitamin A có tác dụng loại bỏ tế bào chết, sản sinh collagen, giúp da cân bằng độ ẩm. Sữa chua có tác dụng làm mịn và giúp da trắng hồng rạng rỡ. Khi kết hợp với nhau sẽ giúp da sạch bóng và rạng rỡ.

Cách làm mặt nạ tự nhiên cho da khô- Ảnh minh họa: Internet

Các bước thực hiện:

Đầu tiên, bạn dùng dao loại bỏ lớp vỏ bên ngoài và lấy phần thịt bên trong rồi nghiền nhỏ. Tiếp đến, cho sữa chua vào và trộn đều hỗn hợp. Cuối cùng, thoa hỗn hợp lên mặt và đợi trong 20 phút là có thể rửa lại với nước sạch.

Với những cách giúp cho da mặt khô ngứa như trên, bạn có thể áp dụng 1 tuần 2 lần để hạt hiệu quả cao. Chúc bạn có một làn da trắng hồng và luôn tự tin trước mọi ánh nhìn.