Nguyên nhân và cách điều trị triệu chứng ngứa toàn thân không nổi mẩn

Tuy một số thuốc dùng để trị bệnh, nhưng lại có ảnh hưởng không tốt đến các quan nội tạng khác của cơ thể. Từ đó dẫn đến hiện tượng ngứa toàn thân không nổi mẩn. Sau đây là danh sách những loại thuốc phổ biến nhất thường gây ra tình trạng này:

Tình trạng ngứa toàn thân không nổi mẩn gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe và tâm lý của người bệnh. Việc xác định nguyên nhân gây ra hiện tượng này cũng khá khó khăn vì đây có thể là dấu hiệu của một số bệnh lý tiềm ẩn cần điều trị kịp thời. Trong bài viết dưới đây, chúng tôi xin giới thiệu những nguyên nhân phổ biến nhất gây nên tình trạng này và cách điều trị để các bạn tham khảo.

Tuyến giáp nằm ở phần cổ của chúng ta và có chức năng giải phóng các hormone điều chỉnh sự tăng trưởng và trao đổi chất của cơ thể. Khi tuyến giáp rối loạn chức năng, các tế bào trong cơ thể, bao gồm cả tế bào da, cũng bị rối loạn hoạt động. Do vậy, dẫn đến hiện tượng ngứa toàn thân không nổi mẩn, cảm giác kiến bò toàn thân.

Cách điều trị: Cách điều trị hữu hiệu nhất cho nguyên nhân này là giảm liều dùng hoặc chuyển sang thuốc khác.

Một số thuốc khác như thuốc làm loãng máu, thuốc chống sốt rét, thuốc trị tiểu đường và một số loại kháng sinh.

Thuốc điều trị huyết áp ví dụ như Amlodipine (Norvasc) cũng có tác dụng phụ gây ngứa trên da.

Statin và một số thuốc giảm cholesterol (ví dụ niacin) có tác dụng phụ gây ngứa toàn thân, ngứa da mặt như kiến bò và ngứa cổ họng. Statin làm tổn thương gan, khiến chức năng gan bị kém đi, từ đó dẫn đến tình trạng ngứa toàn thân.

Cách điều trị:Dùng thuốc kháng histamin và điều trị các vấn đề về tuyến giáp sẽ chấm dứt tình trạng ngứa ngáy.

Rối loạn chức năng tuyến giáp gây ngứa toàn thân không nổi mẩn – Ảnh minh họa: Internet

Bệnh thận

Thận hoạt động như nhà máy lọc máu cho cơ thể nhằm loại bỏ chất thải và ra theo nước tiểu. Nếu chức năng lọc máu của thận bị suy giảm, người bị bệnh thận sẽ cảm thấy bị ngứa mà không phát ban trên da. Sở dĩ bệnh thận gây ngứa toàn thân là vì những lý do sau:

Bệnh thận khiến da khô, giảm đổ mồ hôi, khiến cơ thể khó hạ nhiệt

Trao đổi chất kém, tích tụ chất độc trong máu

Có thể cùng tồn tại với bệnh tiểu đường

Cách điều trị:Các bệnh về thận cần được điều trị kịp thời tại các cơ quan y tế. Bệnh nhân bị suy thận, sau khi lọc máu, các triệu chứng ngứa toàn thân sẽ thuyên giảm hoặc biến mất.

Các bệnh về thận cũng là nguyên nhân gây ngứa toàn thân không nổi mẩn – Ảnh minh họa: Internet

Các bệnh về gan

Gan là một cơ quan rất quan trọng để lọc máu cho cơ thể. Cũng như thận, khi gan bị suy giảm chức năng sẽ khiến cho cơ thể bị yếu đi. Gan có thể gây ứ mật, gây vàng da, vàng mắt, nước tiểu đậm, phân màu sáng và ngứa toàn thân không nổi mẩn. Thường những người bị các bệnh gan tự miễn, viêm gan sẽ hay bị ngứa hơn người bị bệnh gan do rượu.

Cách điều trị: Các bệnh về gan cần được điều trị bởi bác sĩ chuyên khoa. Một số loại thuốc giảm triệu chứng ngứa được đề xuất bao gồm cholestyramine, colesevelam và rifampicin.

Những tổn thương về gan khiến cơ thể bị ngứa ngáy mà không phát ban – Ảnh minh họa: Internet

Các vấn đề về tuyến tụy

Tuyến tụy là một phần quan trọng của hệ tiêu hóa. Những người mắc bệnh về tuyến tụy cũng có thể bị ngứa toàn thân không nổi mẩn do ứ mật, vàng da.

Cách điều trị:Các bệnh về tuyến tụy cũng cần được điều trị bởi bác sĩ chuyên khoa. Một số loại thuốc giảm triệu chứng ngứa được đề xuất bao gồm cholestyramine, colesevelam và rifampicin.

Những bệnh về tuyến tụy cần phải điều trị kịp thời để cơ thể không còn ngứa ngáy - Ảnh minh họa: Internet

Thiếu máu do thiếu sắt

Cơ thể cần sắt để duy trì sức khỏe cho máu, tóc, da, móng tay, cơ quan nội tạng và các chức năng khác của cơ thể. Thực tế, tỉ lệ người bệnh bị ngứa toàn thân không nổi mẩn do nguyên nhân thiếu sắt không nhiều. Tuy nhiên, nếu bạn nằm trong một các đối tượng sau thì có thể cân nhắc nguyên nhân này:

Phụ nữ có kinh nguyệt nhiều

Những người ăn chay

Người mất máu do chấn thương

Cách điều trị: Nếu thiếu máu nhẹ thì có thể điều trị bằng cách bổ sung thức ăn giàu chất sắt hoặc bổ sung viên sắt như thuốc bổ. Trường hợp thiếu máu do thiếu sắt nặng, các bác sĩ có thể chỉ định tiêm qua tĩnh mạch.

Bổ sung thực phẩm giàu chất sắt để điều trị thiếu máu và giảm triệu chứng ngứa ngáy - Ảnh minh họa: Internet

Rối loạn thần kinh

Ở một số người, hệ thống thần kinh có thể kích hoạt cảm giác ngứa. Theo các chuyên gia, các rối loạn thần kinh gây đau cũng có thể gây ngứa cho cơ thể mà không bị phát ban. Tình trạng rối loạn thần kinh thường hay gặp ở người bị tiểu đường, bị zona thần kinh hoặc bị chèn ép dây thần kinh.

Cách điều trị: Duy trì lượng đường máu ổn định, dùng thuốc kháng virus khi bị zona, và tập vật lý trị liệu hoặc phẫu thuật để giảm chèn ép cho dây thần kinh.

Vấn đề sức khỏe tâm thần

Rối loạn sức khỏe tâm thần cũng có thể gây ngứa toàn thân không nổi mẩn. Các chuyên gia cho rằng việc này có liên quan đến sự mất cân bằng hóa chất trong não bộ. Những người bệnh trầm cảm thường gặp phải tình trạng ngứa mà không rõ lý do, trong khi những người mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế có thể tưởng tượng ra lý do tại sao họ bị ngứa.

Cách điều trị: Chìa khóa để giải quyết triệu chứng ngứa gây ra do rối loạn tâm thần là giải quyết triệt để các vấn đề tâm thần tiềm ẩn bằng cách liệu pháp phù hợp như dùng thuốc, điều trị tâm lý và thay đổi lối sống.

Như vậy, có thể thấy rằng tình trạng ngứa toàn thân không nổi mẩn không phải là vấn đề da liễu đơn thuần mà là dấu hiệu cảnh báo cho việc rối loạn chức năng của một số cơ quan quan trọng trong cơ thể. Chúng ta cần quan sát theo dõi kỹ càng các triệu chứng để từ đó giải mã được nguyên nhân và đưa ra phác đồ điều trị hiệu quả.