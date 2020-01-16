Viêm lỗ chân lông ở nách là một bệnh lý viêm nhiễm ngoài da ở vùng nách, bệnh nếu không được chữa trị kịp thời có thể gây nhiễm trùng, lở loét, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và thẩm mỹ.

Có lẽ trong mỗi chúng ta rất ít người biết đến căn bệnh viêm lỗ chân lông ở nách, những nguyên nhân gây ra bệnh, biểu hiện của bệnh cũng như cách chữa trị. Vậy hãy cùng đi tìm hiểu về căn bệnh này qua nội dung bài viết dưới đây. Bệnh viêm lỗ chân lông ở nách - Ảnh minh họa: Internet Tìm hiểu về bệnh viêm lỗ chân lông ở nách Viêm lỗ chân lông ở nách là bệnh viêm một hay nhiều lỗ nang lông ở nách, bệnh có thể xảy ra ở mọi đối tượng vào bất cứ thời điểm nào.

Bệnh có thể do cơ địa gây nên ngoài ra cũng có thể do các loại nhiễm trùng nấm hoặc vi khuẩn gây bệnh. Khi bị viêm lỗ chân lông ở nách nếu không được chữa trị kịp thời và đúng cách có thể chuyển sang viêm nang lông mãn tính, thường xuyên tái phát và hình thành các vết loét khó lành, rất khó khăn trong việc điều trị sau này.

Viêm lỗ chân lông ở nách là bệnh viêm nhiễm vùng da dưới nách - Ảnh minh họa: Internet Triệu chứng viêm lỗ chân lông ở nách Bệnh có một số triệu chứng điển hình, phổ biến như: Da vùng nách xuất hiện các vết sưng đỏ giống như mụn nhọt ở gần phần chân lông.

Người bệnh có cảm thấy ngứa lỗ chân lông ở nách, đau rát dữ dội.

Mọc mụn nước đầy mủ hoặc các cụm mụn nhỏ màu đỏ hay mụn trắng phát triển xung quanh nang lông.

Lỗ chân lông ở nách có mủ.

Lỗ chân lông ở nách to. Ngoài các triệu chứng viêm lỗ chân lông ở nách thường gặp trên, bệnh còn có những biểu hiện khác tùy thuộc vào từng loại viêm nang lông và cơ địa của mỗi người. Nguyên nhân gây bệnh viêm lỗ chân lông ở nách Bệnh có thể do một số nguyên nhân sau đây gây ra: Dị ứng: Khi cơ địa của bạn quá nhạy cảm với các chất trong sữa tắm, lăn khử mùi, nước hoa sẽ xuất hiện các triệu chứng như: phát ban, sưng đỏ, ngứa…

Nhổ, cạo lông nách không đúng cách: có rất nhiều trường hợp nhổ lông nách bị viêm, việc thường xuyên sử dụng lưỡi dao cùn hoặc không vệ sinh dẫn đến làm tăng nguy cơ nhiễm trùng gây viêm chân lông. Cạo lông nách không đúng cách là nguyên nhân gây viêm lỗ chân lông ở nách - Ảnh minh họa: Internet Nhiễm trùng: Vì nách là khu vực rất dễ tích tụ nước và bụi bẩn, tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn, virus và nấm phát triển, dẫn đến hiện tượng viêm nhiễm vùng da dưới nách.

Vệ sinh kém: Việc lười vệ sinh cơ thể, ít tắm rửa làm cho vi khuẩn, virus phát triển mạnh tại vùng da dưới nách, làm tăng nguy cơ mắc bệnh viêm lỗ chân lông.

Rối loạn tuyến mồ hôi nách: Việc sản sinh quá nhiều mồ hôi nhưng không được vệ sinh sạch sẽ tạo môi trường thuận lợi cho vi khuẩn gây bệnh phát triển, tăng khả năng nhiễm trùng gây viêm lỗ chân lông.

Do di truyền: Tiền sử gia đình đã có người mắc bệnh thì sẽ có nguy cơ mắc bệnh cao hơn.

Sử dụng thuốc: Thường xuyên sử dụng một số loại thuốc chứa steroid có thể gây tác dụng phụ viêm nang lông ở nách.

Ngoài ra còn một số nguyên nhân khác như: môi trường sống nhiễm, thường xuyên tiếp xúc với khói, bụi bẩn, hệ miễn dịch kém… Cách chữa viêm lỗ chân lông ở nách Để tìm ra cách trị viêm lỗ chân lông ở nách hiệu quả, người bệnh cần đến các cơ sở y tế chuyên khoa da liễu để được các bác sĩ thăm khám và có phương pháp điều trị thích hợp Dựa vào nguyên nhân gây bệnh cũng như tùy thuộc vào mức độ viêm, bác sĩ sẽ kê một số loại thuốc cho bệnh nhân sử dụng: Thuốc kháng sinh: Trong trường hợp viêm do nhiễm trùng, bệnh nhân sẽ được bác sĩ cho sử dụng thuốc kháng sinh điều trị tại chỗ hoặc kháng sinh đường uống để kiểm soát triệu chứng bệnh.

Thuốc kháng histamin giảm ngứa

Thuốc chống mồ hôi

Kem chống nấm như Retapamulin

Kem hoặc gel dưỡng da Nếu như việc sử dụng thuốc không mang lại hiệu quả tích cực, bác sĩ thường sẽ yêu cầu bệnh nhân tiến hành tiểu phẫu hoặc triệt lông bằng Laser để kiểm soát mức độ viêm. Tiểu phẫu hoặc triệt lông bằng Laser để chữa viêm lỗ chân lông ở nách - Ảnh minh họa: Internet Bên cạnh cách chữa viêm lỗ chân lông ở nách bằng Tây y thì có thể điều trị bệnh ngay tại nhà bằng các phương pháp dân gian Dùng dầu cây trà: Dầu cây trà được biết đến với khả năng chống nấm và kháng khuẩn. Vì vậy, chúng đặc biệt hữu ích trong việc điều trị bệnh viêm nang lông, nhất là trong những trường hợp mắc bệnh do tụ cầu khuẩn gây nên.

Củ nghệ: Với đặc tính kháng khuẩn, chống viêm và chống oxy hóa, củ nghệ được sản xuất thành các chế phẩm điều trị bệnh lý ngoài da, trong đó có bệnh viêm nang lông ở nách. Ngoài ra bạn có thể sử dụng củ nghệ trị viêm nang lông nách tại nhà bằng việc kết hợp với mật ong, dầu dừa… Nghệ chữa viêm lỗ chân lông ở nách - Ảnh minh họa: Internet Sử dụng giấm táo: Giấm táo có tác dụng giảm ngứa, giảm viêm và ngăn ngừa nhiễm trùng. Bên cạnh đó, dược liệu còn giúp thúc đẩy tái tạo tế bào da mới, giúp sửa chữa và làm lành vùng da tổn thương nhanh chóng. >>> Xem thêm: - Viêm lỗ chân lông vùng kín cần phải làm gì? - Cẩm nang toàn tập về viêm lỗ chân lông ở mặt mà chị em nên biết Giấm táo hỗ trợ điều trị viêm lỗ chân lông ở nách - Ảnh minh họa: Internet Trên đây là những nội dung tìm hiểu về bệnh viêm lỗ chân lông ở nách, dấu hiệu, nguyên nhân và cách điều trị. Hy vọng bài viết đã mang đến những thông tin bổ ích để bạn đọc có thể nhận biết và điều trị bệnh một cách nhanh chóng, hiệu quả.

Viêm hang vị xung huyết có nguy hiểm không? Viêm hang vị xung huyết là một căn bệnh khá phổ biến về dạ dày, ai cũng có thể mắc. Nếu không điều trị kịp thời, bệnh có thể xuất hiện các biến chứng nghiêm trọng khác, có khi còn lan đến tận thân vị.

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