Cách chữa viêm thanh quản bằng thuốc nam hiệu quả

Viêm thanh quản thường khiến bạn có cảm giác đau họng, khó nuốt khi ăn uống, mất giọng, thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng của trẻ nhỏ. Hiện nay, người ta thường áp dụng cách chữa viêm thanh quản bằng thuốc nam cực kỳ hiệu quả. Trong bài viết này, Phụ nữ và Gia đình sẽ chia sẻ đến bạn về nguyên nhân, triệu chứng và một số loại thuốc nam chữa bệnh này.

Nguyên nhân bệnh viêm thanh quản khá nhiều, nhưng chủ yếu là:

Khàn giọng, giọng nói ồm ồm, trầm hơn, thậm chí là mất giọng;

Thường xuyên la hét quá to, nói quá nhiều;

Do cơ thể bị nhiễm virus hoặc nhiễm trùng gây cảm lạnh;

Do nhiễm virus bệnh sởi hoặc quai bị, vi khuẩn bệnh bạch cầu;

Do ô nhiễm môi trường sống, thường xuyên hít khói bụi và tiếp xúc với hóa chất có hại;

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến bệnh viêm thanh quản - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên nhân bệnh viêm thanh quản mạn tính:

Thường xuyên hít phải chất gây ra dị ứng, khí thải và hóa chất độc hại;

Thói quen sử dụng các sản phẩm chứa chất kích thích như bia rượu, thuốc lá và các đồ uống có cồn, ga;

Do ảnh hưởng của các bệnh liên quan đến đường hô hấp như viêm phế quản, viêm xoang, viêm họng, viêm mũi, trào ngược dạ dày thực quản, ung thư, có khối u ở phổi,...

Cách chữa viêm thanh quản bằng thuốc nam

Dưới đây là một số cách chữa viêm thanh quản bằng thuốc nam khiến bệnh chuyển biến tích cực hơn:

Chữa viêm thanh quản bằng mật ong

Mật ong chứa hàm lượng các vitamin A, B, C, E và các nguyên tố vi lượng, khoáng chất, chất chống oxy hóa thiết yếu cho cơ thể. Một nghiên cứu chỉ ra rằng mật ong tương đương với một liều dextromethorphan có công dụng kháng khuẩn mạnh, làm dịu cổ họng đồng thời giảm đau rát họng hiệu quả. Do đó, bên cạnh chữa viêm thanh quản, mật ong còn được sử dụng để trị ho kết hợp với chanh đào, viêm amidan và viêm họng.

Chữa viêm thanh quản bằng mật ong và chanh - Ảnh minh họa: Internet

Cách chữa viêm thanh quản bằng thuốc nam với mật ong như sau:

Lấy 1 quả chanh tươi (tốt hơn khi sử dụng chanh đào) rửa sạch, khía lớp vỏ bên ngoài thành nhiều múi nhỏ.

Cho chanh vào một cái bát nhỏ, rưới mật ong lên đều toàn bộ chanh rồi ngâm trong 2 tiếng.

Cắt chanh thành từng miếng nhỏ để ngậm từ từ rồi nuốt, thực hiện đều đặn mỗi ngày để có hiệu quả, giảm khàn giọng, đau họng.

Chữa viêm thanh quản bằng giá đỗ

Giá đỗ có thể được ủ từ đậu nành, đậu xanh hoặc đậu đỏ. Tuy nhiên, giá đỗ từ đậu xanh có vị ngọt, tính mát và hơi thanh có công dụng thanh nhiệt, giải độc gan, lợi tiểu đồng thời hỗ trợ điều trị viêm họng, viêm thanh quản, khản tiếng, táo bón và huyết áp cao.

Chữa viêm thanh quản bằng giá đỗ - Ảnh minh họa: Internet

Cách chữa viêm thanh quản bằng thuốc nam với giá đỗ như sau:

Rửa sạch 200g giá đỗ xanh rồi chần quan nước rồi, để nguội.

Cạo vỏ 1 củ gừng tươi, thái thành lát nhỏ. Cho giá đỗ và gừng vào máy xay, thêm 1 muỗng cà phê muối rồi xay nhuyễn.

Dùng vải mỏng lọc lấy nước uống từng ngụm một, còn bã thì ngậm từ từ vài phút cho cổ họng dễ chịu hơn.

Chữa viêm thanh quản bằng gừng

Gừng tươi từ lâu đã được biết đến với nhiều công dụng chữa bệnh như trị đầy hơi, giải cảm, đặc biệt là là bệnh liên quan tới đường hô hấp, trong đó có viêm thanh quản.

Chữa viêm thanh quản bằng gừng tươi - Ảnh minh họa: Internet

Cách chữa viêm thanh quản bằng thuốc nam với gừng tươi cùng khá đơn giản:

Gọt vỏ nửa củ gừng tươi, rửa sạch rồi thái thành sợi mỏng.

Đem gừng đun sôi với nước trong 10 phút, rồi để nguội.

Chắt nước cốt gừng đã nguội cho vào lọ bảo quản, uống làm nhiều lần trong ngày.

Bạn cũng có thể cho mật ong và chanh tươi vào nước cốt gừng để bệnh nhanh khỏi hơn.

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Chữa viêm thanh quản bằng tỏi

Tỏi là một trong những vị thuốc nam được sử dụng để điều trị viêm thanh quản. Một lượng lớn các hoạt chất allicin có trong tỏi có khả năng ngăn ngừa và tiêu diệt virus và vi khuẩn gây bệnh, giúp cổ họng dịu nhẹ, bớt đau rát và khàn giọng.

Chữa viêm thanh quản bằng tỏi - Ảnh minh họa: Internet

Cách chữa viêm thanh quản bằng thuốc nam với tỏi như sau:

Nướng vài tép tỏi tươi trên bếp than cho đến khi cháy xém vỏ;

Bóc lớp vỏ đã cháy, nghiền nhỏ tỏi rồi thêm một ít nước ấm khuấy đầy, nuốt từ từ từng ngụm tỏi;

Nuốt 2 lần/ngày sẽ giúp cổ họng dịu lại và giảm đau hiệu quả.

Hy vọng những kiến thức về chữa viêm thanh quản bằng thuốc nam ở trên có thể giúp bạn trị căn bệnh này một cách đơn giản tại nhà mà vô cùng hiệu quả bất ngờ. Chúc các bạn luôn có một sức khỏe tốt và hạnh phúc. Hãy theo dõi website để đón đọc những thông tin bổ ích theo.