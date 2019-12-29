Cách chữa viêm thanh quản bằng thuốc nam hiệu quả

Sức khỏe 29/12/2019 11:04

Viêm thanh quản nếu không được điều trị một cách dứt điểm thì bệnh sẽ gây nên những biến chứng nguy hiểm. Dưới đây là cách chữa viêm thanh quản bằng thuốc nam hiệu quả mà bạn nên biết.

Viêm thanh quản thường khiến bạn có cảm giác đau họng, khó nuốt khi ăn uống, mất giọng, thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng của trẻ nhỏ. Hiện nay, người ta thường áp dụng cách chữa viêm thanh quản bằng thuốc nam cực kỳ hiệu quả. Trong bài viết này, Phụ nữ và Gia đình sẽ chia sẻ đến bạn về nguyên nhân, triệu chứng và một số loại thuốc nam chữa bệnh này.

Chua viem thanh quan bang thuoc nam 1
Cách chữa viêm thanh quản bằng thuốc nam hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Triệu chứng viêm thanh quản

Viêm thanh quản bao gồm các triệu chứng sau:

  • Khàn giọng, giọng nói ồm ồm, trầm hơn, thậm chí là mất giọng;
  • Họng sưng tấy, vướng víu ở cổ họng;
  • Đau rát cổ họng, khô cổ, ho khan, ho đờm, ho đến rát cổ;
Chua viem thanh quan bang thuoc nam 2
Triệu chứng đau rát cổ họng khi bị viêm thanh quản - Ảnh minh họa: Internet
  • Ho kèm theo sốt cao;
  • Ngứa cổ;
  • Nghẹt mũi;
  • Sưng hạch bạch huyết ở cổ họng;

Nguyên nhân viêm thanh quản

Nguyên nhân bệnh viêm thanh quản khá nhiều, nhưng chủ yếu là:

Nguyên nhân bệnh viêm thanh quản cấp tính

  • Thường xuyên la hét quá to, nói quá nhiều;
  • Do cơ thể bị nhiễm virus hoặc nhiễm trùng gây cảm lạnh;
  • Do nhiễm virus bệnh sởi hoặc quai bị, vi khuẩn bệnh bạch cầu;
  • Do ô nhiễm môi trường sống, thường xuyên hít khói bụi và tiếp xúc với hóa chất có hại;
Chua viem thanh quan bang thuoc nam 3
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến bệnh viêm thanh quản - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên nhân bệnh viêm thanh quản mạn tính:

  • Thường xuyên hít phải chất gây ra dị ứng, khí thải và hóa chất độc hại;
  • Thói quen sử dụng các sản phẩm chứa chất kích thích như bia rượu, thuốc lá và các đồ uống có cồn, ga;
  • Do ảnh hưởng của các bệnh liên quan đến đường hô hấp như viêm phế quản, viêm xoang, viêm họng, viêm mũi, trào ngược dạ dày thực quản, ung thư, có khối u ở phổi,...

Cách chữa viêm thanh quản bằng thuốc nam

Dưới đây là một số cách chữa viêm thanh quản bằng thuốc nam khiến bệnh chuyển biến tích cực hơn:

Chữa viêm thanh quản bằng mật ong

Mật ong chứa hàm lượng các vitamin A, B, C, E và các nguyên tố vi lượng, khoáng chất, chất chống oxy hóa thiết yếu cho cơ thể. Một nghiên cứu chỉ ra rằng mật ong tương đương với một liều dextromethorphan có công dụng kháng khuẩn mạnh, làm dịu cổ họng đồng thời giảm đau rát họng hiệu quả. Do đó, bên cạnh chữa viêm thanh quản, mật ong còn được sử dụng để trị ho kết hợp với chanh đào, viêm amidan và viêm họng.

Chua viem thanh quan bang thuoc nam 4
Chữa viêm thanh quản bằng mật ong và chanh - Ảnh minh họa: Internet

Cách chữa viêm thanh quản bằng thuốc nam với mật ong như sau:

  • Lấy 1 quả chanh tươi (tốt hơn khi sử dụng chanh đào) rửa sạch, khía lớp vỏ bên ngoài thành nhiều múi nhỏ.
  • Cho chanh vào một cái bát nhỏ, rưới mật ong lên đều toàn bộ chanh rồi ngâm trong 2 tiếng.
  • Cắt chanh thành từng miếng nhỏ để ngậm từ từ rồi nuốt, thực hiện đều đặn mỗi ngày để có hiệu quả, giảm khàn giọng, đau họng.

Chữa viêm thanh quản bằng giá đỗ

Giá đỗ có thể được ủ từ đậu nành, đậu xanh hoặc đậu đỏ. Tuy nhiên, giá đỗ từ đậu xanh có vị ngọt, tính mát và hơi thanh có công dụng thanh nhiệt, giải độc gan, lợi tiểu đồng thời hỗ trợ điều trị viêm họng, viêm thanh quản, khản tiếng, táo bón và huyết áp cao.

Chua viem thanh quan bang thuoc nam 5
Chữa viêm thanh quản bằng giá đỗ - Ảnh minh họa: Internet

Cách chữa viêm thanh quản bằng thuốc nam với giá đỗ như sau:

  • Rửa sạch 200g giá đỗ xanh rồi chần quan nước rồi, để nguội.
  • Cạo vỏ 1 củ gừng tươi, thái thành lát nhỏ. Cho giá đỗ và gừng vào máy xay, thêm 1 muỗng cà phê muối rồi xay nhuyễn.
  • Dùng vải mỏng lọc lấy nước uống từng ngụm một, còn bã thì ngậm từ từ vài phút cho cổ họng dễ chịu hơn.

Chữa viêm thanh quản bằng gừng

Gừng tươi từ lâu đã được biết đến với nhiều công dụng chữa bệnh như trị đầy hơi, giải cảm, đặc biệt là là bệnh liên quan tới đường hô hấp, trong đó có viêm thanh quản.

Chua viem thanh quan bang thuoc nam 6
Chữa viêm thanh quản bằng gừng tươi - Ảnh minh họa: Internet

Cách chữa viêm thanh quản bằng thuốc nam với gừng tươi cùng khá đơn giản:

  • Gọt vỏ nửa củ gừng tươi, rửa sạch rồi thái thành sợi mỏng.
  • Đem gừng đun sôi với nước trong 10 phút, rồi để nguội.
  • Chắt nước cốt gừng đã nguội cho vào lọ bảo quản, uống làm nhiều lần trong ngày.
  • Bạn cũng có thể cho mật ong và chanh tươi vào nước cốt gừng để bệnh nhanh khỏi hơn.

>>> Xem thêm:

- Triệu chứng và cách chữa bệnh viêm dây thanh quản

Chữa viêm thanh quản bằng tỏi

Tỏi là một trong những vị thuốc nam được sử dụng để điều trị viêm thanh quản. Một lượng lớn các hoạt chất allicin có trong tỏi có khả năng ngăn ngừa và tiêu diệt virus và vi khuẩn gây bệnh, giúp cổ họng dịu nhẹ, bớt đau rát và khàn giọng. 

Chua viem thanh quan bang thuoc nam 7
Chữa viêm thanh quản bằng tỏi - Ảnh minh họa: Internet

Cách chữa viêm thanh quản bằng thuốc nam với tỏi như sau:

  • Nướng vài tép tỏi tươi trên bếp than cho đến khi cháy xém vỏ;
  • Bóc lớp vỏ đã cháy, nghiền nhỏ tỏi rồi thêm một ít nước ấm khuấy đầy, nuốt từ từ từng ngụm tỏi;
  • Nuốt 2 lần/ngày sẽ giúp cổ họng dịu lại và giảm đau hiệu quả.

Hy vọng những kiến thức về chữa viêm thanh quản bằng thuốc nam ở trên có thể giúp bạn trị căn bệnh này một cách đơn giản tại nhà mà vô cùng hiệu quả bất ngờ. Chúc các bạn luôn có một sức khỏe tốt và hạnh phúc. Hãy theo dõi website để đón đọc những thông tin bổ ích theo.

4 bài thuốc chữa đau răng bằng lá ổi tạm biệt cơn đau hiệu quả

4 bài thuốc chữa đau răng bằng lá ổi tạm biệt cơn đau hiệu quả

Nếu bạn đang phải chịu đau đớn về những vấn đề răng miệng thì đừng bỏ qua 4 bài thuốc chữa đau răng bằng lá ổi siêu hiệu quả, an toàn và tiết kiệm dưới đây. Cùng đọc để có thêm phương pháp tạm biệt cơn đau răng miệng ngay từ hôm nay thôi!

Xem thêm
Từ khóa:   bài thuốc dân gian chữa viêm thanh quản cách chữa viêm thanh quản tại nhà cách chữa viêm thanh quản ở người lớn

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 10 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 2 giờ 8 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 2 giờ 41 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 3 giờ 15 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 41 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 51 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm