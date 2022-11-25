Cách chữa viêm tai giữa bằng rau diếp cá hiệu quả bất ngờ

Sống khỏe 25/11/2022 10:10

Rau diếp cá được coi là loại dược liệu chữa rất nhiều bệnh hiệu quả, trong đó có viêm tai giữa. Vậy cách chữa viêm tai giữa bằng rau diếp cá thực hiện như thế nào?

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Rau diếp cá trước nay vẫn được coi là loại dược liệu với nhiều công dụng tốt, chữa được nhiều chứng bệnh mà không cần phải dùng đến kháng sinh. Điển hình nhất là căn bệnh viêm tai giữa, rau diếp cá được coi là “cứu tinh” của rất nhiều người mắc căn bệnh này. Vậy cách chữa viêm tai giữa bằng rau diếp cá thực hiện như thế nào? Hãy cùng khám phá chi tiết ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Cach hcua viem tai giua bang rau diep ca
Cách chữa viêm tai giữa bằng rau diếp cá mang hiệu quả bất ngờ!

Công dụng của rau diếp cá trong điều trị viêm tai giữa

Trong Đông y, rau diếp cá là vị thuốc có tính mát, được dùng để điều trị rất nhiều căn bệnh rất hiệu quả. Đặc biệt là đối với các bệnh nóng trong, nóng gan, phát ban và nổi mụn thì rau diếp cá được xem là vị thuốc không thể thiếu giúp cơ thể thanh nhiệt, giải độc.

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Rau diếp cá là vị thuốc quan trọng trong những bài thuốc Đông y!

Ngoài ra, nhiều nghiên cứu cho thấy rau diếp cá có tính kháng viêm, kháng khuẩn rất tốt, ngăn ngừa các loại vi khuẩn gây bệnh cho cơ thể người. Vì vậy, rất nhiều bài thuốc dân gian sử dụng rau diếp cá để điều trị như: viêm họng, viêm tai giữa,... Đặc biệt là đối với căn bệnh viêm tai giữa, rau diếp cá rất tốt trong việc ức chế hoạt động của vi khuẩn, ngăn ngừa bệnh trầm trọng và giảm sốt hiệu quả khi người bệnh có triệu chứng sốt.

Một số cách trị viêm tai giữa bằng rau diếp cá

Có rất nhiều cách chữa viêm tai giữa bằng rau diếp cá, bạn có thể tham khảo một số cách dưới đây.

1. Uống nước rau diếp cá để chữa bệnh viêm tai giữa

Để công dụng của rau diếp cá được phát huy tối đa thì cách hiệu quả hơn cả là bạn hãy sử dụng rau diếp cá tươi và xay lấy nước hoặc làm sinh tố để uống. Tuy nhiên, trước khi xay bạn lưu ý cần rửa sạch và ngâm qua nước muối loãng để đảm bảo an toàn.

Đây là cách chữa viêm tai giữa đơn giản mà hiệu quả nhất, bởi khả năng kháng viêm của rau diếp cá sẽ kìm hãm sự lây lan và phát triển của vi khuẩn gây nên bệnh viêm tai giữa.

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Uống nước rau diếp cá là cách đơn giản nhất để chữa viêm tai giữa!

Nếu bạn cảm thấy khó uống thì có thể cho vài viên đá để giảm bớt mùi tanh. Ban đầu bạn sẽ cảm thấy hơi khó uống nhưng nếu uống quen thì đây là loại nước uống rất tốt cho sức khỏe, không chỉ giúp bạn chữa viêm tai giữa, đây còn là cách để bạn thanh lọc cơ thể, giải nhiệt hiệu quả.

2. Ăn sống rau diếp cá để chữa viêm tai giữa

Nếu như bạn thấy việc xay lấy nước hoặc làm sinh tố mất nhiều công đoạn, tốn thời gian thì bạn có thể ăn sống cùng với một số loại rau khác trong các bữa ăn, hoặc chế biến thành các món dễ ăn. Các chất trong rau diếp cá sống sẽ đảm bảo phát huy tối đa tác dụng chữa bệnh đối với cơ thể bạn.

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Ăn sống rau diếp cá là cách rất tiện lợi để chữa bệnh viêm tai giữa tại nhà!

3. Đắp rau diếp cá lên vị trí viêm tai giữa

Rau diếp cá có tính hàn, rất mát nên khả năng làm lành và hồi phục vết thương rất tốt. Bạn hãy giã nhỏ một chút rau diếp cá sạch và đắp trực tiếp lên vết thương cho đến khi lành hẳn.

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Giã nhỏ hoặc xay nhuyễn rau diếp cá và đắp lên vùng da bị viêm cũng là cách được ưa chuộng!

Bạn cần lưu ý nếu vị trí viêm của bạn không nằm sâu trong tai thì mới có thể sử dụng công thức này. Bởi nếu đắp thuốc quá sâu trong gần màng nhĩ sẽ gây nguy hiểm cho tai của bạn.

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4. Cách chữa viêm tai giữa bằng rau diếp cá khô

Rau diếp cá khô cũng được sử dụng khá phổ biến trong điều trị viêm tai giữa bởi dược liệu này phơi khô sẽ bảo quản được lâu. Cách sử dụng để chữa trị rất đơn giản như sau:

  • Bước 1: Chuẩn bị khoảng 20-30g rau diếp cá đã phơi khô và một ít táo đỏ (khoảng 10g-15g).
  • Bước 2: Sắc 2 nguyên liệu trên với khoảng nửa lít nước, đun cho đến khi chỉ còn nửa lượng nước thì tắt bếp.
  • Bước 3: Sử dụng lượng thuốc đã sắc chia 2-3 lần uống trong một ngày, một lần điều trị thường kéo dài từ 1 tuần đến 10 ngày nên bạn hãy kiên trì.
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Chữa viêm tai giữa bằng rau diếp cá khô!

Một số lưu ý khi sử dụng rau diếp cá để chữa bệnh

Ngoài các cách trên, bạn cũng cần lưu ý một số điểm sau để quá trình chữa bệnh viêm tai giữa nhanh chóng và hiệu quả hơn:

- Chú ý vệ sinh tai sạch sẽ, lau bằng nước muối sinh lý nếu tai có dấu hiệu bị viêm.

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Vệ sinh tai sạch sẽ khi bị viêm - Ảnh minh họa: Internet.

- Không để tai bị ướt, đặc biệt là khi gội đầu, tránh để dầu gội đầu vào trong tai mà không rửa sạch sẽ rất dễ gây viêm tai.

- Bảo vệ tai khỏi các tác nhân ô nhiễm như khói bụi để tránh tình trạng viêm nặng hơn.Khi sử dụng rau diếp cá để chữa bệnh viêm tai, tuyệt đối không để thuốc rơi vào trong tai gần màng nhĩ vì sẽ khó lấy ra và có thể gây nhiễm khuẩn.

- Các phương thuốc tại nhà chỉ hiệu quả khi bạn biết áp dụng đúng cách. Nếu bệnh viêm tai của bạn đã ở mức độ nặng, ảnh hưởng đến thính lực thì cách tốt nhất là nên đến bác sĩ để điều trị kịp thời.

Trên đây là cách chữa viêm tai giữa bằng rau diếp cá hiệu quả bất ngờ mà bạn có thể tham khảo. Bạn có thể sử dụng rau diếp cá để uống, ăn sống, đắp lên vết thương hoặc dùng rau diếp cá khô để sắc thuốc điều trị bệnh khá hiệu quả. Chúc các độc giả nhanh chóng hết bệnh và luôn khỏe mạnh, vui vẻ để đón chào những niềm vui cuối năm sắp tới nhé!

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