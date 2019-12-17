Cây thù lù là một loài cây thuộc họ cà với tên gọi khoa học là Physalis angulata L

Được biết đến với rất nhiều tên gọi như cây tầm bóp hay cây lồng đèn nhưng tên gọi khoa học hay tác dụng của cây thù lù là gì thì không phải ai cũng biết. Cùng tìm hiểu dưới bài viết này nhé.

Đài hoa thù lù có hình chuông, có lông và chẻ ra từ giữa thành 5 thùy. Tràng hoa có màu vàng tươi hay trắng nhạt, một số loài thù lù có điểm thêm chấm màu tím ở gốc hoa. Đài đồng trưởng bao bọc lấy trái nên nó còn có tên gọi khác là trái lồng đèn.

Đây là họ cây thân thảo với chiều cao từ 50 đến 90cm và mọc phân cành. lá cây mọc so le, có hình bầu dục chia thùy hay nguyên. Lá cây có chiều dài từ 30 đến 35 mm và chiều rộng từ 20 đến 40mm với độ dài cuống chừng 20 cm. Hoa thù lù mọc tách biệt ở nách lá với cuống hoa dài chừng 1 cm.

Tác dụng của cây thù lù trong đời sống và y học - Ảnh minh họa: Internet

Quả thù lù khi bóp vỡ tạo ra âm thanh bộp, nghe khá vui tai. Quả mọng, tròn hay mang hình trứng, Khi còn non có màu xanh căng bóng và có màu vàng khi quả chín.

bên trong quả thù lù chứa rất nhiều hạt nhỏ màu vàng hình thận. Nếm thử quả thù lù chín ta sẽ thấy có vị hơi chua và ngọt nhẹ.

Thân cây thù lù được sử dụng làm thuốc với tên gọi trong y dược là Herba physalis Angulate. Do cây sinh trưởng nhanh và mạnh mẽ nên người dân có thể thu hoạch cây quanh năm, tùy theo mục đích sử dụng mà có thể dùng tươi hay phơi khô.

Thành phần hóa học

Một số hợp chất có tính dược bên trong cây thù lù như:

anthocyanin

withaminimin

withangulatin

steroid

whitasteroid

physalin A-D

F

L-O

physagulin A-G

physagulin

chlorogenic acid

choline

xocarpanolid

myricetin

hygrin

Kết quả nghiên cứu khoa học từ cây thù lù

Về dược tính của cây thù lù đã có nhiều nghiên cứu khoa học với những kết quả được công bố như thử nghiệm tại trường Đại học y khoa, Viện đại học Taiwan, Trường dược đã ghi nhận physalin F và physalin D có hoạt tính diệt tế bào trên 8 dòng ung thư trên người và động vật gồm:

HA22T (ung thư gan - hepatoma)

Ung thư cổ tử cung

ung thư KB (mũi - khí quản)

Ung thư ruột Colo 20

Ung thư phổi (Calu-1)

3 dòng ung thư ở động vật là Melanoma (H1447), Hep-2 -và 8401 glioma (não).

Cây thù lù - Ảnh minh họa: Internet

Theo Anticancer Research số 12 năm 1992, hoạt tính diệt tế bào ung thư với ung thư gan và tử cung là mạnh nhất. Hơn thế nữa physalin F trong cây thù lù còn có tác dụng chống u bướu loại P338 lymphocytic leukemia khi thử nghiệm trên chuột.

Cây thù lù ngâm rượu

Rễ cây thù lù sau khi phơi khô được cắt thành lát sau đó ngâm cùng với rượu và mật ong với công dụng trị bệnh tiểu đường.

Cây và rễ thù lù - Ảnh minh họa: Internet

Cây thù lù chữa tay chân miệng

Đối với phương pháp dùng cây thù lù chữa tay chân miệng, ta có phương thuốc sau: Dùng 15 - 30gr cây thù lù khô (tươi 50 - 100gr) sắc uống trong ngày. Bạn dùng liên tục từ 3 đến 5 ngày để trị dứt điểm nhé.

Cây thù lù trị bệnh tiểu đường

Những người bị bệnh tiểu đường thì chuẩn bị 30-40g rễ tươi của cây thù lù, 1 quả tim lợn và 1g chu sa. Đem tất cả đi nấu thật nhừ và ăn cả nước với cái, cách 1 ngày ăn 1 lần.

Biến chứng của bệnh tiểu đường - Ảnh minh họa: Internet

Cây thù lù chữa bệnh gan

Nghiên cứu khoa học

Viện khảo cứu các hợp chất thiên nhiên thuộc đại học y khoa Kaohsiung của Trung Quốc đã nghiên cứu về hoạt tính chống ung thư gan của chất physalin có trong cây thù lù đã chỉ ra:

Các dịch chiết toàn cây bằng nước và bằng ethanol đánh giá về hoạt tính chống ung thư gan trên các dòng tế bào Hep G2, Hep 3B, PLC/PRF/5. Điều này ghi nhận hoạt tính chống ung thư gây ra hiện tượng tế bào tự hủy kèm theo những rối loạn chức năng của các mitochondria nơi màng tế bào bị ung thư.

Theo tạp chí khoa học Life Sciences số 74 tháng 2 năm 2004, tác dụng diệt bào này không xảy ra nơi các tế bào gan lành mạnh.

Cây thù lù chữa bệnh gan - Ảnh minh họa: Internet

Bài thuốc đông y từ cây thù lu

Nguyên liệu: 30g cây tầm bóp khô và 40g cây bách giải

Cách thực hiện: Sử dụng 1,5 lít nước sắc cùng hai nguyên liệu trên. Khi nước sôi vặn nhỏ lửa, khi còn 700ml thì tắt bếp. Một ngày uống từ 2 đến 3 lần.

Cây thù lù trị viêm họng

Đông y đã chỉ ra rằng cây tầm bóp có tính mát, vị đắng, không chứa chất độc. Nó có tác dụng thanh nhiệt nhưng không nhiều, khu đàm, chỉ khái, nhuyễn kiên tán kết.

Quả thù lù có vị chua, tính bình, có tác dụng thanh nhiệt và tiêu đờm, quy kinh vào kinh bàng quang, kinh tâm. Nó có tác dụng trị các chứng bệnh như cảm sốt, yết hầu sưng tấy, đau nhức, ho nhiều đờm, bị nhiệt, nôn, nấc cụt, dùng đắp ngoài để trị đinh sang.

Cách dùng: Dùng 15 - 30g cây thù lù khô nếu thay bằng thù lù tươi thì dùng từ 50 - 100g sắc uống trong ngày. Dùng từ 3 đến 5 ngày liên tiếp.

Một số công dụng trị bệnh khác của cây thù lù

Quả già của cây thù lù - Ảnh minh họa: Internet

Các chuyên gia đã nhận định và chỉ ra rằng cây thù lù chứa nhiều thành phần dinh dưỡng như chất đạm, chất xơ, chất béo, canxi, sắt, vitamin A, vitamin C...

Tại Ấn Độ, toàn thân cây được sử dụng làm thuốc lợi tiểu, lá cây được dùng để trị chứng rối loạn dạ dày.

Tại Africa, lá cây thù lù được dùng để đắp lên các vết thương bị nhiễm trùng.

Trị nhọt vú, đinh độc: Dùng 40 - 80g cây thù lù tươi giã nát vắt lấy nước uống, bã dùng đắp hoặc nấu nước để rửa vết đau hàng ngày.

Tác dụng của cây thù lù trong đời sống quả thật rất kỳ diệu. Mong rằng bài viết trên đã giúp bạn có một cái nhìn tổng quát hơn về cây thù lù cũng như biết được nhiều hơn về những căn bệnh mà nó có thể chữa trị nhé.