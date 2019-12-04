Những công dụng của cây cỏ xước ít người biết đến

Cây cỏ xước là một loại thân thảo, thường là mọc hoang, mọc theo bụi, thân cao dưới 1m, có nhiều hoa và hoa mọc thành chùm dài.

Cây cỏ xước là một trong những loại thảo mộc có rất nhiều công dụng trong chữa bệnh và làm đẹp . Tuy nhiên, rất ít người biết đến loại dược liệu quý này mặc dù đây là loài dễ kiếm, dễ dùng mà hiệu quả không thua kém gì các thần dược nổi tiếng. Vậy công dụng của cây cỏ xước là gì?

Cây cỏ xước có tác dụng chữa bệnh gì? Cỏ xước là một trong những dược liệu được ứng dụng rất phổ biến trong chữa bệnh hiệu quả, lành tính.

Cây cỏ xước có mấy loại? Một số loại cây cỏ xước phổ biến nhất bao gồm:

Chữa các bệnh về gan, thận

Công dụng của cây cỏ xước đặc biệt phổ biến trong trị bệnh về hệ bài tiết, điển hình là cây cỏ xước chữa sỏi thận, các bệnh về gan, chữa tiểu đường và kể cả các chứng bệnh liên quan đến viêm bàng quang, tiểu ra máu, tiểu có sỏi,... Nguyên liệu để sắc thuốc bao gồm 15g các loại thảo dược sau: cỏ xước, rễ cỏ tranh, cỏ tháp bút, cây mã đề, huyết dụ, mộc thông, sinh địa. Tất cả các loại dược liệu này mang sắc cùng với 15g hoạt thạch rồi uống 1 ngày 3 lần.

Cỏ xước được dùng phổ biến trong điều trị bệnh về gan, thận - Ảnh minh họa: Internet.

Đối với người bị viêm cầu thận: bao gồm cả phù thũng, tiểu ra máu, tiểu són, nước tiểu vàng thẫm,... thì cần chuẩn bị 30g rễ cây cỏ xước. Các nguyên liệu khác gồm 15g mỗi loại: mã đề, mộc thông, rễ cây cỏ tranh, lá cây móng tay, huyết dụ, huyền sâm. Bạn mang sắc tất cả lên và chia uống 3 lần 1 ngày.

Chữa các bệnh về máu nhiễm mỡ

Đối với những người có lượng máu trong mỡ cao, bao gồm cả xơ vữa động mạch, đau đầu chóng mặt, huyết áp cao bất thường, mờ mắt, ù tai thì cần chuẩn bị:

16g mỗi loại: cỏ xước và đương quy.

12g hạt muồng sao vàng, hy thiêm, xuyên khung.

10g nấm mèo.

20g cỏ mực.

Cỏ xước được dùng phổ biến để chữa mỡ trong máu - Ảnh minh họa: Internet

Các nguyên liệu mang sắc lên và uống 3 lần/1 ngày. Lưu ý khi uống nhớ vớt nấm mèo ra ăn và nhai kỹ để tăng tác dụng, uống trong khoảng 1 tháng.

Chữa các bệnh liên quan đến xương, khớp

Công dụng của cây cỏ xước nổi bật là chữa thấp khớp ở dạng sưng, đặc biệt hữu hiệu trong giảm sưng đau. Nguyên liệu cần có bao gồm: 16g rễ cây cỏ xước, 16g cây hy thiêm thảo, 16g cỏ nhọ nồi, 20g phục linh, 12g ngải cứu, 12g thương nhĩ tử, sao vàng.

Tất cả các thành phần cho vào sắc chung và uống 3 lần 1 ngày liên tục trong 1 tuần đến 10 ngày. Hoặc bạn có thể sắc đặc hơn để uống nhằm tăng hiệu quả.

Cây cỏ xước rất tốt trong điều trị xương khớp - Ảnh minh họa: Internet.

Cây cỏ xước chữa viêm khớp, hay còn được hiểu là thấp khớp dạng viêm: sao 20g rễ cây cỏ xước cùng với 12g độc hoạt, 16g dây đau xương, 16g tang ký sinh, 12g tục đoạn, 12g đương quy, 12g bạch thược, 12g thục địa, 12g tần giao, 8g quế chi, 8g xuyên khung, 6g cam thảo, 6g tế tân. Bạn sắc chung các dược liệu và uống ngày 3 lần/ 1 ngày, liên tục trong khoảng 10 ngày.

Một số tác dụng chữa bệnh khác của cây cỏ xước

Ngoài ra, công dụng của cây cỏ xước còn bao gồm điều trị một số chứng bệnh:

Chữa một số triệu chứng cảm cúm: sốt, sổ mũi, viêm mũi: cỏ xước kết hợp với đơn buốt, mỗi loại 30g.

Chữa quai bị: thông thường người ta hay lấy lá cỏ xước giã ra và đắp lên vùng quai bị.

Phòng chống co giật, kể cả các triệu chứng liên quan đến bại liệt.

Chữa trị các bệnh liên quan đến thần kinh: rối loạn tiền đình, khó ngủ, đau dây thần kinh,... bằng cách sắc 30g cỏ xước và 20g hạt muồng sao, uống để an thần, ổn định hệ thần kinh.

Cỏ xước chữa bệnh gút: sắc 15g mỗi loại gồm xỏ xước, cây vòi voi, rễ bưởi bung, lá lốt, sắc thành 1 thang chia 3 lần uống trong ngày.

Cỏ xước chữa bệnh gout rất hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet.

Chữa kinh nguyệt không đều, khí hư cho phụ nữ: 16g rễ gai, 16g tứ chế, ích mẫu, 20g cỏ xước, 30g rễ cây gai, tất cả sắc thành 1 thang và chia 3 lần uống trong ngày. Thang thuốc này không được dùng cho phụ nữ có thai.

Trị bạch hầu: sắc 100g lấy 150ml nước và uống trong ngày khoảng 2-3 lần.

Công dụng của cây cỏ xước trong làm đẹp

Cây cỏ xước ngoài công dụng trị bệnh như một thần dược thì còn được rất nhiều chị em tin tưởng và sử dụng trong làm đẹp, đặc biệt là cây cỏ xước trị mụn rất tốt. Cỏ xước có tính kháng viêm giúp làn da mụn giảm viêm và sưng, nốt mụn nhanh xẹp, trả lại làn da mịn màng.

Cỏ xước còn được chị em ưa chuộng sử dụng để trị mụn, làm đẹp da - Ảnh minh họa: Internet.

Cách dùng cây cỏ xước để làm đẹp khá đơn giản. Chị em chỉ cần rửa sạch lá cỏ xước, giã hoặc xay nhuyễn sau đó đắp lên da mặt. Một tuần chị em nên thực hiện 1-2 lần để đạt hiệu quả tốt nhất.

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Một số lưu ý khi sử dụng cây cỏ xước

Tuy cỏ xước là vị thuốc từ thiên nhiên nhưng khi sử dụng cần hết sức lưu ý, đặc biệt khi chữa bệnh cho phụ nữ có thai, cho con bú thì nên tham khảo ý kiến bác sĩ. Ngoài ra, liều lượng cỏ xước cũng cần sắc đúng theo thang, không nên sử dụng quá liều để tránh các tác dụng phụ không mong muốn.

Hết sức lưu ý nếu chữa bệnh bằng cỏ xước cho bà bầu - Ảnh minh họa: Internet.

Trên đây là một số công dụng của cây cỏ xước mà không phải ai cũng biết. Hy vọng bài viết này đã mang lại những kiến thức hữu ích cho bạn đọc.