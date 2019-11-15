Trong 100gr trà hoa vàng chứa hơn 400 hoạt chất quý giá, điển hình như Saponin tea polyphenon, Germanium(Ge), Selenium(S), Kalium(K), Kẽm, Molypden, Manga, Vanadium và các Vitamin B1, B2, C... có tác dụng trẻ hoá, đẩy lùi bệnh tật và nâng cao sức khoẻ tổng thể cho con người. Vì thế, tác dụng của trà hoa vàng ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong nền y học hiện đại.

Trà hoa vàng hay còn gọi là kim hoa trà, trà trường thọ, trà rừng... Thời xưa, chỉ có những bậc đế vương mới có cơ hội sử dụng loại trà này. Hiện nay nhờ vào máy móc và phương pháp nghiên cứu khoa học, y học hiện đại đã phân tích được thành phần dược tính của loại thảo dược này.

Trong vài năm gần đây, người dân đã biết được cây trà hoa vàng có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe và có giá trị kinh tế cao nên đã có ý thức bảo vệ, phát triển, nguồn dược liệu này đang dần phát triển khá tốt. Một số hộ dân đã nhân giống thành công giúp tăng sản lượng trà hoa vàng cung cấp cho thị trường khu vực và thế giới.

Trà hoa vàng là loại cây mọc hoang dại ở khắp các tỉnh miền núi phía bắc nước ta như Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Giang, Yên Bái, Phú Thọ, Hòa Bình… Lúc trước, người ta chưa biết đến những công dụng tuyệt vời mà trà hoa vàng mang lại nên đã chặt phá hoặc bán rẻ cho các thương lái Trung Quốc. Do đó, nguồn dược liệu tự nhiên về loại thảo dược này ngày càng ít và trở nên quý hiếm.

Hoa, lá, búp non của trà hoa vàng đều có thể sử dụng làm thuốc. Giá trị của những bộ phận này cũng khác nhau. Trong đó, bộ phận trà hoa vàng là có giá trị kinh tế cao nhất, hiện nay giá bán trà loại thượng hạng giao động từ 14-15 triệu/kg. Lý do là vì trà hoa vàng tập trung các thành phần dược tính có hàm lượng cao và chỉ được thu hoạch 1 lần trong năm từ tháng 3 đến tháng 4 hàng năm, còn lá và búp có thể thu hoạch quanh năm.

Hoa, lá búp non của trà hoa vàng đều có thể sử dụng được

Các chuyên gia cho biết, không chỉ có công dụng điều trị, trà hoa vàng còn có thể dùng để phòng bệnh và tăng cường sức khỏe. Do đó, người có bệnh hay người bình thường không bệnh tật nếu có điều kiện thì nên sử dụng trà hoa vàng mỗi ngày.

Tác dụng chữa bệnh của trà hoa vàng

Một số công dụng của trà hoa vàng có thể kể đến như là:

Duy trì tuổi thọ cho con người

Trà hoa vàng có tác dụng tốt trong việc giúp con người kéo dài tuổi thọ, sống khỏe để tận hưởng cuộc sống. Bởi loại hoa này chứa nhiều nguyên tố vi lượng, đóng vai trò rất quan trọng đối với sức khỏe của chúng ta như Selen, Germanium, Molypden, Vanadium, vitamin C và E... Bên cạnh đó, trà hoa vàng còn chứa rất nhiều các hợp chất tự nhiên như Polysaccharide, Polyphenol, Saponin, Flavonoids... giúp chống oxy hoá, cân bằng chuyển hóa, ức chế gốc tự do để loại bỏ nguồn gốc gây nên bệnh tật.

Trà hoa vàng giúp kéo dài tuổi thọ cho con người

Trong đó, hoạt chất EGCG được tìm thấy trong trà hoa vàng có tác dụng mạnh gấp khoảng 200 lần so với vitamin E, giúp ngăn ngừa sạm da (nguyên nhân gây ung thư da) đến 90%. Hơn nữa, loại trà này còn có tác dụng dưỡng sinh, giúp tinh thần thư thái, đầu óc thoải mái đẩy lùi quá trình lão hóa hiệu quả. Vì vậy, tại một số khách sạn, resort cao cấp ở Trung Quốc thường sử dụng loại trà này cho du khách thưởng thức.

Tốt cho tim mạch

Trong trà hoa vàng có chứa nhóm hợp chất polyphenol và polysaccharide, giúp điều hoà mỡ máu, ức chế sự tổng hợp các acid béo trong cơ thể. Đồng thời hỗ trợ ổn định huyết áp, hạn chế bị huyết khối, cải thiện tuần hoàn máu cũng như ngăn ngừa các bệnh tim mạch ổn định khả năng miễn dịch của cơ thể.

Bên cạnh đó, lá trà hoa vàng cũng chứa những hoạt chất giúp làm giảm tổng lượng lipit trong huyết thanh máu, giảm lượng cholesterol mật độ thấp và tăng lượng cholesterol mật độ cao (cholesterol tốt). Theo thống kê trong y học, uống nước trà hoa vàng có thể làm giảm đến 35% hàm lượng cholesterol trong máu trong khi dùng các loại thuốc khác thì mức độ giảm chỉ là 33.2%.

Bông trà hoa vàng có giá trị kinh tế cao

Tốt cho bệnh tiểu đường

Uống trà hoa vàng có tác dụng rất tốt cho bệnh nhân tiểu đường, cải thiện lượng đường trong máu hiệu quả. Các hợp chất chống oxy hóa trong trà hoa vàng sẽ nhanh chóng loại bỏ các gốc tự do gây hại, phá hủy tế bào khỏe mạnh trong cơ thể, giúp cho lượng đường ổn định, không gây biến chứng nguy hiểm đến tính mạng. Bên cạnh đó, các hợp chất tự nhiên trong trà hoa vàng cũng nhanh chóng phát huy tác dụng, cân bằng chuyển hóa trong cơ thể, thúc đẩy quá trình trao đổi chất, đốt cháy chất béo, giúp người bệnh luôn ổn định cân nặng.

Giải độc gan hiệu quả

Gan là một bộ phận quan trọng trong cơ thể, thực hiện nhiều chức năng như giải độc máu, chuyển hóa các chất dinh dưỡng. Tuy nhiên, gan lại là cơ quan dễ bị tổn thương nếu như bạn bị ngộ độc, uống quá nhiều rượu hoặc bị bệnh trong thời gian dài. Khi gan bị tổn thương sẽ gây nguy hại cho sức khỏe, đầu độc cơ thể, dễ mắc các bệnh nguy hiểm như ung thư gan, gan nhiễm mỡ… Để phòng ngừa được những căn bệnh nguy hiểm này, cách tốt nhất là bạn nên thường xuyên uống trà hoa vàng. Chất chống oxy hóa trong loại trà này sẽ giúp cơ thể nhanh chóng loại bỏ các cholesterol có hại trong gan cũng như trong cơ thể. Bên cạnh đó, hợp chất flavonoid trong trà hoa vàng cũng có tác dụng rất tốt trong việc ngăn ngừa không cho virus viêm gan C thâm nhập vào gan.

Phòng ngừa và hỗ trợ điều trị ung thư hiệu quả

Trà hoa vàng có khả năng kiềm chế sự sinh trưởng của các khối U đến 33,8%. Trong khi đó, y học cho rằng chỉ cần đạt đến ngưỡng 30% đã được xem là điều trị ung thư thành công. Một số nghiên cứu đã chỉ ra được rằng, trà hoa vàng có thể thay phương pháp xạ trị trong điều trị ung thư tuyến bạch huyết kể cả ở giai đoạn cuối và cho kết quả rất khả quan.

Tốt cho bệnh táo bón

Việc uống trà hoa vàng mỗi ngày hỗ trợ điều trị chứng táo bón và các bệnh về đường hô hấp, bài tiết rất hiệu quả. Ngay cả chứng khí thũng hay co thắt dạ con ở phụ nữ cũng có thể sử dụng phương pháp này chữa trị hiệu quả.

>>> Xem thêm:

- Trà hoa hồng có tác dụng gì? Và cách pha trà tốt cho sức khỏe

- Hướng dẫn cách pha trà hoa đậu biếc đơn giản ngay tại nhà

Pha trà hoa vàng như thế nào là đúng cách?

Cách dùng lá trà hoa vàng và hoa vàng tác động rất lớn đến hiệu quả phòng ngừa cũng như điều trị bệnh. Nếu pha không đúng cách sẽ làm giảm độ thơm ngọt của trà, khiến trà hơi đắng và làm giảm tác dụng, mất đi những hoạt chất quý giá.

Để pha trà hoa vàng đúng cách, bạn hãy làm theo hướng dẫn sau đây:

Trà hoa vàng tốt cho sức khỏe con người

Nước lọc là loại nước phù hợp để pha trà, không làm ảnh hưởng đến mùi vị cũng như không làm mất đi thành phần dưỡng chất vốn có của hoa vàng. Bạn hãy dùng 200 ml nước vừa đun sôi vào bình thủy tinh, thả từ 5-10 bông trà hoa vàng vào, có thể cho thêm chút muối để giữ cho những cánh hoa tươi tắn và tăng cường hương vị cho trà hoa vàng.

Lưu ý, khi pha trà hoa vàng không cần đậy nắp để hạn chế các hợp chất quý trong trà sẽ bị phá hủy khi nhiệt độ quá cao. Không nên pha trà hoa vàng với nước sôi ở 100 độ sẽ làm cho các hợp chất quý như flavonoid, Saponin, Tea polyphenol hay các nguyên tố vi lượng bị phá hủy.

Qua bài viết này, hy vọng phần nào đã giúp các bạn biết được việc uống trà hoa vàng có tốt không và trà hoa vàng có công dụng gì? Để từ này có thể sử dụng tác dụng của trà hoa vàng một cách hợp lý tốt cho sức khỏe của các thành viên trong gia đình.