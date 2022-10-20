Bạn đã biết 8 tác dụng của trà hoa nhài và cách uống tốt nhất chưa?

Hoa nhài vồn là một loài hoa quen thuộc, có hương thơm dịu nhẹ và mang vẻ đẹp tinh khiết với màu trắng nổi bật và thường mọc thành chùm, có thể là hoa đơn cánh hoặc hoa nhiều lớp. Đây là một loại hoa vừa mang giá trị thẩm mỹ cao, vừa mang nhiều công dụng về ẩm thực và lợi ích về sức khỏe cho người sử dụng.

Tuy nhiên, không chỉ đơn giản là một loại trà mang vị thanh mát rất riêng, loại trà này còn chứa vô vàn những công dụng hữu ích cho sức khỏe và sắc đẹp mà ít ai ngờ đến. Cụ thể phải kể đến 8 lợi ích nổi bật dưới đây:

Các tận dụng phổ biến nhất của hoa nhài chính là dùng làm trà, trên thị trường hiện nay, có rất nhiều dạng trà hoa nhài như: trà xanh ướp hương nhài, trà nhài nguyên nụ, trà túi lọc hoa nhài… Mỗi loại đều mang những hương vị thơm ngon, đặc trưng riêng.

1. An thần, giảm căng thẳng

Nếu bạn thường xuyên phải làm việc căng thẳng, mệt mỏi thì một cốc trà hoa nhài sẽ là đồ uống lý tưởng dành cho bạn. Một nghiên cứu của các chuyên gia Đại học Tokyo (Nhật Bản) vào năm 2005 đã chỉ ra rằng: Hương thơm của hoa nhài có công dụng giúp làm giảm nhịp tim, khiến cơ thể bình tĩnh, giảm stress, thư thái và dễ chịu hơn, cũng như đẩy lùi các triệu chứng của bệnh trầm cảm hiệu quả.

Trà hoa nhài là giải pháp giảm stress, khiến cơ thể thư thái hơn!

2. Giảm nguy cơ mắc các bệnh ung thư

Có thể bạn chưa biết, nguyên nhân dẫn đến những căn bệnh ung thư có liên quan mật thiết đến sự gia tăng của các gốc tự do trong cơ thể. Và may mắn thay, trà hoa nhài đã được chứng minh có chứa rất nhiều chất chống oxy hóa, mang công dụng làm giảm sự hình thành và phát triển của các gốc tự do, từ đó giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh ung thư cho người thưởng trà.

Cụ thể, một nghiên cứu tại Trung Quốc năm 1990 của Viện Hàn Lâm Y tế dự phòng Trung Quốc đã chỉ ra, trong 5 loại trà khác nhau được nghiên cứu thì trà hoa nhài có công dụng ngăn chặn gốc tự do tốt nhất và giúp ngăn ngừa được bệnh ung thư thực quản.

3. Giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch

Tác dụng của hoa nhài còn đến từ công dụng làm giảm cholesterol máu và các chất béo không tốt trong cơ thể, từ đó giúp giảm nguy cơ mắc bệnh về tim mạch, đột quỵ… hiệu quả.

Trà hoa nhài giúp trái tim của bạn khỏe mạnh hơn!

4. Hỗ trợ giảm cân

Trà hoa nhài giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất trong cơ thể, làm cho lượng calo được tiêu thụ nhiều hơn, từ đó làm giảm sự hình thành của các tế bào mỡ. Các chuyên gia cũng khuyên khích nên dùng trà hoa nhài trong chế độ giảm cân, đồng thời kết hợp với chế độ ăn uống và tập luyện thể dục điều độ để nhanh chóng có được vóng dáng cân đối nhất.

Trà hoa nhài giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất, đốt cháy mỡ thừa hiệu quả!

5. Giúp phòng cảm lạnh, cúm

Hoa nhài còn có đặc tính kháng virus và kháng khuẩn hiệu quả, từ đó giúp tăng cường hệ miễn dịch, giảm nguy cơ bị cảm lạnh, cảm cúm cho bạn. Không chỉ có vậy, trà hoa nhài còn có tác dụng thanh nhiệt, thải độc gan thận và giúp các cơ quan trong cơ thể làm việc tốt hơn.

6. Tốt cho hệ tiêu hóa

Khi uống trà hoa nhài, bạn đang tự tạo ra cho cơ thể một lớp chắn bảo vệ làm giảm sự xâm nhập của những loại virus, vi khuẩn có hại cho cơ thể, nhất là những vi khuẩn có hại cho đường tiêu hóa. Những bệnh nhân viêm dạ dày, viêm đại tràng, tiêu chảy khi thường xuyên uống trà hoa nhài sẽ giúp tăng cường chức năng hệ tiêu hóa, làm giảm các triệu chứng bệnh.

Trà hoa nhài giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh hơn!

7. Làm đẹp da

Tác dụng của trà hoa nhài trong việc làm đẹp cũng được đánh giá rất cao. Vì trong hoa nhài có chứa các hợp chất có khả năng chống oxy hóa cao, giúp loại bỏ các gốc tự do và ngăn ngừa lão hóa hình thành sớm. Ngoài ra, uống trà hoa nhài cũng giúp cân bằng nồng độ hormone trong cơ thể, giúp giảm mụn nhọt trên da. Chính vì vậy, thói quen uống trà hoa nhài sẽ góp phần giúp chị em bảo vệ làn da của mình trước các tác nhân gây hại, nhanh chóng lấy lại làn da mịn màng và khỏe mạnh cho chị em.

8. Tốt cho người bị tiểu đường

Nguyên nhân gây ra căn bệnh tiểu đường là do quá trình chuyển hóa glucose trong cơ thể bị rối loạn bởi lượng insulin bị thiếu hụt hoặc cơ thể không sử dụng được insulin. Tuy nhiên, các nhà khoa học đã chứng minh được rằng, trong trà hoa nhài có chứa các hoạt chất có thể giúp cơ thể điều tiết được lượng đường huyết về mức cân bằng, giúp phòng bệnh tiểu đường. Chính vì vậy, những ai bị bệnh tiểu đường có thể sử dụng trà hoa nhài thường xuyên để giúp lượng đường huyết được ổn định và ngăn chặn được những biến chứng nguy hiểm.

Sử dụng trà hoa nhài thường xuyên để giúp ổn định lượng đường huyết!

Những tác dụng phụ của trà hoa nhài mà chị em cần lưu ý

Tuy nhiều tác dụng hữu ích là thế, nhưng chị em vẫn cần chú ý trong cách sử dụng, để có thể thu được hiệu quả tốt nhất:

- Trà hoa nhài có hương thơm nồng nhất trong các loại trà thảo mộc, trà hoa hiện nay, nên phụ nữ đang mang thai không được khuyến khích sử dụng trà hoa nhài hay tinh dầu hoa nhài. Đã có trường hợp sử dụng trà hoa nhài hoặc tinh dầu hoa nhài để xông gây ra các cơn co thắt tử cung ở phụ nữ mang thai. Vì vậy, các chị em đang mang thai, nên tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng trà và tinh dầu hoa nhài nhé.

Không nên uống trà hoa nhài khi bụng rỗng!

- Trà hoa nhài không nên uống khi bụng đói, kẻo sẽ khiến ruột cồn cào, gây hại cho dạ dày.

- Ngoài ra, không nên lạm dụng trà hoa nhài. Nhiều người dùng trà hoa nhài để tăng cường trao đổi chất, giúp giảm cân, tuy nhiên, chỉ uống 1-2 ly mỗi ngày là vừa đủ.

Hướng dẫn pha trà và uống trà hoa nhài đúng cách

- Chỉ dùng hoa nhài làm trà: Lấy 10g hoa tươi hoặc 5g hoa khô (chừng 5-7 bông) đem bỏ vào trong ấm hoặc cốc. Cho một lượng nước sôi vào vừa ngập hoa, để 30 giây rồi đổ bỏ nước này đi để rửa cho sạch. Sau đó cho với 350ml nước sôi vào, đợi khoảng 5 -10 phút cho trà ngấm thì có thể uống.

- Dùng với trà xanh khô: Dùng 1 nhúm trà xanh khô, sau đó cho thêm 5g hoa nhài vào ấm, tráng qua một lượt bằng nước sôi. Sau đó đổ khoảng 300ml nước vào rồi đợi 10 phút để cho trà ngấm là có thể uống. Với loại trà này, bạn có thể uống đặc hoặc pha loãng ra để uống, nên dùng vào buổi sáng để các tác dụng của trà hoa nhài giúp bạn có tinh thần tỉnh táo, sảng khoái nhé.

Một chút táo đỏ và kỷ tử kết hợp với hoa nhài tạo ra một loại trà dưỡng nhan cho chị em!

- Dùng với lá trà xanh tươi: Ngoài ra, bạn cũng có thể kết hợp hoa nhài cùng với lá trà xanh tươi để tạo ra loại trà có hương vị tươi mát hơn và màu xanh cũng đẹp mắt hơn. Bạn chỉ cần dùng một nắm to lá trà xanh tươi rửa sạch, vò hơi nát, và thêm 7-10 bông hoa nhài vào cùng. Sau đó tráng nước sôi vào và để yên trong 30 phút, rồi cho khoảng 1 lít nước ấm vào ủ thêm khoảng 15-30 phút nữa là bạn có thể thưởng thức ngay rồi nhé.

Bên cạnh đó, bạn cũng có thể pha trà hoa nhài cùng cam thảo, tâm sen hoặc kim cúc,... để tạo nên những loại trà hoa nhài đa dạng hương vị hấp dẫn nhé.

Trên đây là tất tần tật mọi thông tin hữu ích về tác dụng của trà hoa nhài, cũng như các cách pha trà hoa nhài thơm ngon, đơn giản tại nhà. Hy vọng qua bài viết này, các chị em sẽ chọn được cho mình một loại trà hoa nhài ưng ý nhất để khỏe đẹp mỗi ngày nhé!