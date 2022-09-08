Cách làm vịt hấp muối mềm ngon, thơm nức mũi và siêu đơn giản tại nhà!

Theo Đông y, thịt vịt có vị ngọt, hơi mặn, tính hàn và được xem như một loại thuốc thượng hạng có tác dụng hỗ trợ điều trị các bệnh về đường tiêu hóa (như tiểu tiện bất lợi), lao phổi hay các trường hợp suy nhượng, chán ăn,...ngoài ra, thịt vịt còn có công dụng với các trường hợp như phù nề, khí hư, đái tháo đường, sản phụ thiếu sữa, sốt nóng dai dẳng, lòng bàn tay bàn chân nóng, ra mồ hôi trộm, da tóc khô, miệng họng khô,...

Bên cạnh thịt heo, thịt gà, thịt bò, thì thịt vịt cũng là một loại thịt nằm trong top lượng tiêu thụ tại thị trường Việt Nam và nhiều nước khác. Chắc hẳn, bạn đã không ít lần được thưởng thức những món ăn hấp dẫn, thơm ngon từ thịt vịt như: vịt nấu khoai sọ , vịt nấu chao ,... Hôm nay, chúng tôi xin được chia sẻ tới quý bạn đọc thêm một công thức chế biến siêu đặc sắc từ thịt vịt nữa, đó chính là món vịt hấp muối - món ngon với hương thơm nức mũi cùng phần thịt mềm ngon hấp dẫn, đảm bảo thử là thích mê nhé! Hãy cùng chúng tôi bắt đầu khám phá ngay thôi nào!

Còn theo các y nghiên cứu của y học phương Tây, thịt vịt đã được công nhận là một loại thịt với hàm lượng dinh dưỡng cao vượt trội với nhiều công dụng hữu ích và được khuyến khích tiêu dùng.

Đặc biệt, thịt vịt còn có tác dụng tốt trong việc hỗ trợ điều trị lao phổi và ung thư, ngay cả trong quá trình hóa trị, xạ trị.

Cụ thể, Viện Ung thư Quốc gia Mỹ khuyến khích bạn nên ăn thịt vịt ít nhất là 1 lần/tuần để bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng, ổn định tinh thần và giúp ngăn ngừa hiện tượng xơ vữa động mạch.

Còn theo Hội Tim mạch Mỹ, thịt vịt được nhận định là một loại thịt có hàm lượng dinh dưỡng cao và rất tốt cho tim mạch. Cụ thể, trong 100g thịt vịt có đến 25g chất protein (vượt xa nhiều lần so với thịt bò, heo, dê, cá, trứng), 201 calorie và hàm lượng các chất dinh như canxi, photpho, sắt, vitamin (B1, B2, A, D, E), acide nicotinic,…rất cao.

Đến đây thì các chị em còn chần chừ gì mà không thêm ngay loại thịt siêu dinh dưỡng này vào thực đơn của gia đình nào. Giờ thì hãy cùng bắt tay vào làm món vịt hấp muối chuẩn mềm ngon, bổ dưỡng và đơn giản tại nhà nhé!!!

Cách làm vịt hấp muối mềm ngon, đậm đà, ăn là ghiền

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu dân dã cho món vịt hấp muối thơm ngon!

Vịt 2 con (khoảng 6kg)

Gừng 2 củ

Hành tím 10 củ

Sả 20 nhánh

Ớt hiểm 20 trái

Tiêu xay 2 muỗng cà phê

Dầu màu điều 1 muỗng canh

Dầu mè. 1 muỗng canh

Bột canh 1 muỗng canh

Hạt nêm 2 muỗng canh

Muối hạt 2 kg

Các bước tiến hành làm vịt hấp muối chuẩn ngon và đơn giản tại nhà

Bước 1: Sơ chế thịt vịt

Công đoạn làm sạch và khử mùi hôi cho thịt vịt!

- Đầu tiên, thịt vịt mua về, bạn cần nhổ hết những phần lông mang, rồi tiến hành làm sạch và khử mùi hôi bằng cách dùng muối, gừng và chanh chà sát vào mình vịt trong vòng vài phút rồi rửa lại với nước và để ráo.

- Hoặc bạn cũng có thể tắm vịt với rượu nấu ăn, rượu trắng hoặc giấm rồi rửa lại với nước sạch để loại bỏ mùi hôi và làm sạch hiệu quả nhé.

Bước 2: Pha hỗn hợp muối ướp vịt

Pha hỗn hợp 2 loại muối dùng để ướp vịt!

- Ở công đoạn này, bạn sẽ tiến hành pha chế 2 loại muối ướp:

- Muối ướp bên trong: Bạn lần lượt cho vào chén các gia vị là 1 muỗng canh hạt nêm, 1 muỗng cà phê tiêu xay và 1/2 muỗng bột canh, sau đó trộn đều cho nguyên liệu hòa quyện vào nhau.

- Muối ướp bên ngoài: bạn cũng lần lượt trộn các gia vị là 1 muỗng canh hạt nêm, 1 muỗng cà phê tiêu xay, 1/2 muỗng canh bột canh, 1 muỗng canh dầu màu điều và 1 muỗng canh dầu mè vào với nhau là được nhé.

Bước 3: Nhồi và ướp vịt

Nhồi các nguyên liệu đã chuẩn bị và ướp cùng các loại muối!

- Trước hết, bạn chia muối ướp bên trong làm 2 phần bằng nhau, rồi thoa đều vào phần bụng bên trong của 2 con vịt.

- Tiếp đó, bạn tiến hành nhồi vào bên trong bụng mỗi con vịt hỗn hợp các nguyên liệu gồm: 1 củ gừng cắt lát, 5 củ hành tím cắt đôi và 10 trái ớt hiểm để nguyên trái.

- Sau đó quét đều hỗn hợp muối ướp bên ngoài đã chuẩn bị để bôi bên ngoài da của vịt và để ướp trong khoảng 15 phút cho vịt thấm đều gia vị nhé.

Bước 4: Hấp vịt

Hấp với lửa vừa trong khoảng 40 phút là thịt vịt chín tới nhé!

- Ở bước chế biến cuối cùng này, bạn có thể sử dụng nồi lớn để hấp 1 lúc cả 2 con hoặc chia ra 2 nồi nhỏ hấp:

- Trước tiên, bạn tiến hành chuẩn bị nguyên liệu hấp của mỗi nồi bao gồm: 1kg muối hạt vào đáy nồi và 10 nhánh sả cây đập dập lên trên bề mặt muối như hình.

- Sau đó bạn chỉ việc cho phần vịt đã ướp vào, đậy kín nắp và hấp với lửa vừa trong khoảng 40 phút, cho đến khi vịt đổi màu, mềm chín là hoàn thành rồi đấy nhé!

Thành phẩm



Vịt hấp muối thơm ngon, đậm đà hương vị với phần thịt mềm thơm!

Món vịt hấp muối thơm ngon nức mũi cùng visual màu vàng ươm bắt mắt. Khi thưởng thức, bạn sẽ cảm nhận ngay được phần thịt vịt mềm ngon, mang chút vị ngọt đặc trưng và được tẩm ướp gia vị đậm đà, thoang thoảng hương thơm hấp dẫn của những nguyên liệu hấp cùng bên trong, chuẩn một món ngon hấp dẫn. Món này mà chấm kèm chút mắm gừng cay hoặc muối ớt chanh nữa thì chuẩn ngon miễn bàn nhé!

Mẹo chọn thịt vịt tươi ngon, chắc thịt

Đối với vịt sống:

- Chọn mua vịt có bộ lông bóng mượt, vạch bên trong thấy không còn lông tơ, lông vũ bên ngoài mọc dài đầy đủ. Đặc biệt, không chọn những con vịt lông xù, có mùi hôi và nhìn ủ rũ, vì đây có thể là những con vịt ốm bệnh.

- Ngoài ra, những con vịt có ai cánh đan chéo vào với nhau là vịt đã trưởng thành, thường rất dễ nhổ lông và nhiều thịt.

- Khi chọn mua, bạn nên nắm thử vào ức vịt, nếu thấy tròn đầy, mập mạp, da cổ và da bụng dày thì đây là vịt chất lượng.

Đối với vịt làm sẵn:

- Bạn nên chọn những con vịt có màu vàng nhạt, đều màu và không nên chọn những con có màu quá sậm hoặc có vết bầm, loang lổ.

- Bạn cũng nên thử ấn vào thịt vịt, nếu thấy săn chắc, có độ đàn hồi thì là vịt ngon.

- Đồng thời, không nên chọn những con không có độ đàn hồi, có mùi hôi ươn và chảy nước, đây là những con vịt để lâu, không còn ngon.

Trên đây là công thức làm món vịt hấp muối mềm ngon, hấp dẫn, chuẩn bắt vị tại nhà. Nếu bạn vẫn đang phân vân chưa biết chọn món gì cho bữa ăn quây quần gia đình này, thì đây có thể là một lựa chọn tuyệt hảo đấy nhé! Chúc các chị em trổ tài chiêu đãi thành công!