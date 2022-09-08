Cách làm cá trê kho riềng chuẩn ngon nức mũi, thơm ngon đậm đà, ăn là mê tại nhà!

Cá trê là một trong những loại cá nước ngọt phổ biến, thường được nuôi ở các ao, hồ, hay thậm chí là ở ruộng. Nổi bật với vị ngọt và chắc thịt, cùng với giá thành bình dân, món ăn này được xem như một món ăn “quốc dân” - người người nhà nhà đều “biết mặt”.

Nếu bạn là fan cứng của loại cá trê chắc thịt, ngọt thơm, thì chắc hẳn đã quá quen thuộc với những món ngon nổi tiếng được chế biến từ cá trê như: cá trê nướng muối ớt , cá trê kho tiêu , cá trê kho tộ ,...Nhưng hôm nay, chúng tôi xin được chia sẻ với quý bạn đọc thêm một công thức siêu ngon được chế biến từ cá trê nữa, đó chính là món cá trê kho riềng - món kho đậm đà với hương vị thơm nức mũi đặc trưng từ riềng và các loại hương vị, tất cả như hòa quyện và mang đến cho người thưởng thức một bàn tiệc vị giác hấp dẫn, đảm bảo nếm thử là nhớ mãi không quên nhé! Hãy cùng chúng tôi bắt tay vào khám phá ngay thôi nào!

Còn theo các phân tích của y học hiện đại, cá trê là một loại cá ít calo nhưng lại giàu dinh dưỡng , với thành phần chứa nhiều dưỡng chất cần thiết cho cho cơ thể và sức khỏe con người như: protein, natri, vitamin B12, Selen, axit béo omega-3, axit béo omega-6,...

Không chỉ là loại thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao, cá trê còn được xem như bài thuốc quý, có tác dụng chữa bệnh hiệu quả.

Cụ thể, một con cá trê 100 gram cung cấp 39% nhu cầu protein hàng ngày. Các nguồn protein giàu chất dinh dưỡng từ cá trê có thể hỗ trợ giảm cân bằng cách tăng cảm giác no, đồng thời thịt cá trê còn ít calo và chất béo (ít hơn cả thịt gà, thịt heo,..) nên rất thích hợp cho những những chị em muốn giảm cân mà cơ thể vẫn săn chắc khỏe mạnh nhé.

Đặc biệt, cá trê còn là nguồn cung cấp nhiều axit béo omega-3 hơn các loại thực phẩm khác, chúng thậm chí có thể giúp điều trị các tình trạng thần kinh và tâm thần, bao gồm cả mất trí nhớ, rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD) và trầm cảm,...

Ngoài ra, cá trê còn mang lại các hiệu quả tuyệt vời khác như: tăng cường thị lực, bảo vệ phổi, tốt cho hệ thần kinh và não bộ, tăng cường sự hình thành xương và răng,...

Quả là một loại cá ngọt thịt, ngon miệng lại còn siêu bổ dưỡng phải không nào?! Các chị em còn chần chừ gì mà không thêm ngay nguồn nguyên liệu thơm ngon này vào thực đơn của gia đình và cùng bắt tay ngay vào làm món cá trê kho riềng chuẩn thơm ngon hấp dẫn, ăn là ghiền này nào?!

Cách làm cá trê kho riềng thơm ngon nức mũi, siêu bắt vị tại nhà

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu thơm ngon, dân dã cho món cá trê kho riềng!

Cá trê 500 gr (khoảng 1 con)

Riềng 1 củ

Nghệ tươi 1 củ

Sả 2 cây

Hành tím 2 củ

Tương bần 3 muỗng canh

Dầu ăn 2 muỗng canh

Muối/ Đường 1 ít

Các bước tiến hành làm cá trê kho riềng chuẩn ngon và đơn giản

Bước 1: Sơ chế các nguyên liệu gia vị

Chuẩn bị riềng và các loại nguyên liệu gia vị kho cùng!

- Đầu tiên, với riềng, nghệ, hành tím và sả, bạn tiến hành lột bỏ vỏ, rửa sạch và để ráo.

- Tiếp đó, sả thì bạn đem đập dập, còn riềng thì cắt thành những khúc ngắn khoảng 1 lóng tay, với nghệ và hành tím thì bạn chỉ cần băm nhỏ ra là đã hoàn tất khâu chế biến đầu tiên rồi nhé!

Bước 2: Sơ chế cá trê

Công đoạn làm sạch và ướp muối cho cá trê!

- Với cá trê mua về, bạn tiến hành làm sạch và khử mùi tanh bằng cách loại bỏ ruột, cắt bỏ mang cá, rồi đem rửa với nước muối pha loãng, sau đó rửa lại với nước sạch và cắt thành những khúc vừa ăn.

- Khi thấy cá đã ráo nước, bạn đem ướp cùng 1/2 muỗng canh muối, trộn đều lên là được nhé.

Bước 3: Chiên sơ cá trê

Chiên sơ cá cho đến khi vàng đều 2 mặt là đạt!

- Ở công đoạn này, bạn chỉ cần bắc chảo lên bếp và cho 2 muỗng canh dầu ăn vào đun sôi.

- Khi thấy dầu nóng lên thì bạn cho hết phần cá đã được ướp vào đảo đều trong khoảng 2 - 3 phút, cho đến khi cá vàng đều 2 mặt thì vớt ra nhé.

Bước 4: Kho cá

Quy trình các bước kho cá trê với riềng chuẩn ngon, đậm vị!

- Trước tiên, bạn chuẩn bị một chiếc chén sạch và lần lượt cho các nguyên liệu là 3 muỗng canh tương bần, 4 muỗng cà phê đường và 2 muỗng canh nước lọc vào, rồi khuấy đều lên.

- Kế đến, bạn tiến hành bắc nồi lên bếp, và cho 1/2 phần sả và riềng đã cắt xuống dưới đáy, sau đó xếp phần cá trê mới chiên sơ lên rồi cho hết phần sả, riềng còn lại, cùng hành tím và nghệ lên trên.

- Sau đó chan toàn bộ phần tương bần đã pha vào chung và tiến hành đun ở lửa vừa.

- Cuối cùng, khi thấy nồi đã sôi, bạn cho hạ lửa nhỏ xuống và tiếp tục kho cá đến khi nước dùng sánh lại là hoàn thành rồi nhé.

Thành phẩm

Cá trê kho riềng đậm ngon hút mắt, ăn là ghiền!

Món cá trê kho riềng nổi bật với hương thơm đặc trưng hấp dẫn và màu nâu bắt mắt, nhìn là thèm, ngửi là mê! Khi thưởng thức, bạn sẽ cảm nhận ngay được phần thịt cá mềm ngon nhưng không bị bở, hòa quyện với vị cay cay mặn mặn hài hòa đầy đậm đà, món này ăn kèm với chén cơm trắng nóng hổi nữa thì chuẩn ngon miễn bàn nhé!

Mẹo chọn mua cá trê tươi ngon

- Để mua được những con cá trê tươi ngon, ngọt thịt, bạn nên chọn những con cá trê có kích thước lớn, thân mình tròn béo và cứng, đầu và thân mình phải cân xứng với nhau.

- Bên cạnh đó, khi mua, bạn nên dùng tay ấn thử vào thịt cá. Nếu thấy thịt săn chắc và có độ đàn hồi tốt thì nên mua nhé, vì đây là những chú cá còn tươi và thịt ngon.

- Ngược lại, tránh chọn những con cá trê có thịt mềm nhũn, mang cá màu đỏ thẫm và có mùi hôi tanh khó chịu, đây là dấu hiệu cho thấy cá đã bị chết ươn.

Trên đây là công thức làm món cá trê kho riềng dân dã, đậm vị, chuẩn hao cơm tại nhà. Với món ngon kích thích vị giác như này, các chị em chọn làm món chính đổi gió cho bữa cơm gia đình thì còn gì bằng nữa nào?! Chúc các chị em trổ tài thành công nhé!