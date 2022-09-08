Cá nục là một loại cá biển, có kích thước nhỏ gọn, thịt cá săn chắc, ngọt vị, và mang giá trị dinh dưỡng cùng giá trị thương mại cao. Bên cạnh đó, loại cá này còn được biết đến như một loại hải sản có tác động rất tốt đến sức khỏe của con người.

Những món ngon đặc sắc được chế biến từ cá nục hẳn đã chẳng còn xa lạ gì với bữa ăn gia đình Việt nữa. Trong đó phải kể đến những món ăn đậm đà, nghe thôi là thèm như: cá nục kho măng , cá nục kho nước dừa , cá nục chiên,....Tuy nhiên, bạn đã thử qua món cá nục hấp cuốn bánh tráng chưa? Món ngon với cách chế biến độc lạ và kết hợp nguyên liệu đậm đà, chắc chắn sẽ khiến bạn bất ngờ đấy. Hôm nay, hãy cùng chúng tôi khám phá tất tần tật về món cá nục hấp cuốn bánh tráng thơm ngon, hấp dẫn, ăn mãi cũng không ngán này nhé!

Nhờ vào thành phần dinh dưỡng “chất lượng” như vậy, việc bổ sung cá mực vào thực đơn hàng tuần là điều được các chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị, để bổ sung và cân bằng dinh dưỡng cho cơ thể.

Cụ thể, cá nục nổi tiếng với những lợi ích sức khỏe tim mạch, giúp máu lưu thông tốt. Nó cũng rất giàu protein và các khoáng chất như canxi, phốt pho, kali, selen và magie, hay chức các loại vitamin như Vitamin như Vitamin A, Vitamin D, Vitamin K, Niacin, Vitamin B12, Vitamin C, Choline và Folate, và đặc biệt, loại cá này cũng là nguồn cung cấp lượng lớn các axit béo Omega-3 và axit béo Omega-6 cũng như chất béo không bão hòa đơn, rất cần thiết cho nhu cầu thiết yếu của cơ thể người.

Không chỉ có thế, thường xuyên ăn cá nục còn giúp cơ thể chúng ta đạt được những công hiệu “thần kỳ” sau: ngăn ngừa các bệnh về tim mạch, giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, kiểm soát huyết áp, giảm triệu chứng viêm khớp, cải thiện chức năng não bộ, tốt cho hệ tiêu hóa,...

Ngoài ra, việc tiêu thụ cá nục còn có khả năng ngăn ngừa ung thư, đặc biệt là tăng cơ hội sống sót cho những bệnh nhân bị ung thư đường ruột, nhờ vào hàm lượng vitamin D cao có trong cá nục, giúp cải thiện tình trạng sức khỏe của những bệnh nhân bị ung thư đường ruột.

Quả là một loại cá biển thơm ngon, chắc thịt và siêu bổ dưỡng phải không nào?! Các chị em nhất định đừng bỏ qua nguồn thực phẩm quý này. Giờ thì hãy cùng bắt tay ngay vào chế biến món cá nục hấp cuốn bánh tráng đậm đà hương vị, chuẩn ngon và dinh dưỡng này nhé!

Cách làm cá nục hấp cuốn bánh tráng độc ngon, hấp dẫn, ăn là mê

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Một vài nguyên liệu cho món cá nục hấp cuốn bánh tráng tươi ngon!

Cá nục (nên lựa loại nhỏ sẽ hấp ngon hơn) 250 gr

Ớt sừng tươi 2 quả

Hành tím 2 củ

Hành lá 3 nhánh

Dầu ăn 1 muỗng canh

Mắm nêm 1 ít

Bánh tráng 10 cái

Gia vị thông dụng (muối/ tiêu/ hạt nêm/ đường) 1 ít

Rau sống (rau húng/ xà lách/ rau thơm/ ngò gai/ diếp cá/ dưa leo/ chuối chát) 300 gr

Dụng cụ cần thực hiện: nồi hấp, dao, thớt, lá chuối,...

Các bước tiến hành làm cá nục hấp cuốn bánh tráng chuẩn ngon và đơn giản tại nhà

Bước 1: Sơ chế các nguyên liệu

Công đoạn làm sạch cá nục và chuẩn bị các nguyên liệu ăn cùng!

- Đầu tiên, với ớt và hành lá, bạn đem rửa sạch và để ráo nước, riêng phần hành lá thì bạn cắt riêng phần đầu hành và lá hành ra nhé.

- Hành tím thì lột vỏ, rửa sạch và để ráo.

- Còn dưa leo và chuối chát thì bạn cũng đem rửa sạch rồi thái thành những lát mỏng.

- Xà lách thì bạn tiến hành rửa nhiều lần với nước cho sạch, sau đó nhặt bỏ những phần lá bị héo, úa là được.

- Các loại rau thơm thì bạn chỉ cần rửa sạch và để ráo.

- Cuối cùng là cá nục mua về, bạn cần làm sạch vẩy, bỏ hết nội tạng và mang cá, sau đó dùng muối chà xát trong và ngoài cá, rồi đem rửa lại với nước cho thật sạch. Hoặc bạn cũng có thể đem phần cá nục đã loại bỏ hết nội tạng ngâm với nước vo gạo từ 15 - 20 phút, rồi vớt ra rửa lại với nước để làm sạch hiệu quả nhé.

Bước 2: Ướp cá nục

Ướp cá nục với các gia vị trong khoảng 15 phút cho ngấm!

- Trước tiên, bạn đem giã nhuyễn các nguyên liệu gồm 2 trái ớt sừng, 2 củ hành tím và 3 cái đầu hành lá.

- Tiếp đó, với phần cá nục đã được sơ chế ở bước trên, bạn tiến hành ướp cùng 2 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng cà phê tiêu, 1 muỗng cà phê đường và hành ớt giã nhuyễn trong khoảng 15 phút cho cá thấm đều gia vị nhé.

Bước 3: Hấp cá nục

Quy trình và mẹo hấp cá nục chuẩn ngon!

- Ở công đoạn này, trước hết, bạn tiến hành lót vào xửng hấp 1 lớp lá chuối như hình, rồi xếp toàn bộ phần cá nục đã được ướp vào.

- Kế đến, để cá hấp được bóng đẹp, bạn cho vào xửng hấp 1 muỗng canh dầu ăn trước khi hấp cá nhé.

- Sau đó bạn chỉ việc để cá hấp cách thủy từ 15 - 20 phút cho cá chín và thấm gia vị, là có thể thưởng thức ngay cùng bánh tráng và rau sống rồi nhé!

Thành phẩm

Cá nục hấp cuốn bánh tráng, thơm ngon hấp dẫn, ăn mãi không ngán!

Cá nục hấp cuốn bánh tráng hấp dẫn với phần cá chín thơm nức mũi cùng các nguyên liệu tươi ngon ăn kèm. Từng cuốn cá với phần thịt cá tươi ngon, chắc thịt, kết hợp cùng các loại rau sống xanh mát và nước chấm mắm nêm chuẩn vị đậm đà, xen lẫn chút cay cay bắt vị, đảm bảo dễ dàng đốn tim cả những thực khách khó tính nhất nhé!

Mẹo chọn cá nục tươi ngon

- Bạn nên chọn những con có lớp da sáng bóng, khi dùng tay nhấn vào thì thấy thịt cá có độ đàn hồi tốt.

- Đồng thời, bạn nên chọn mua những con cá nục có phần mắt trong suốt, không chảy dịch, vảy bám chặt vào thân, bụng lép, hậu môn màu trắng nhạt thụt sâu vào bên trong.

- Ngược lại, bạn không nên chọn mua những con cá có mắt đục, chảy dịch, vây dễ tróc khỏi thân, bụng phình to, hậu môn có màu hồng hoặc màu đỏ bầm, tỏa mùi khó chịu. Đó là cá nục ươn, khi chế biến sẽ không còn ngon nữa.

Trên đây là công thức làm món cá nục hấp cuốn bánh tráng siêu tươi ngon, bắt vị và đơn giản tại nhà. Cuối tuần này mà được quây quần bên gia đình với món ngon thơm nức mũi và ăn mãi không chán này thì còn gì bằng nào?! Các chị em nhất định đừng bỏ qua nhé!