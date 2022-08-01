Cách làm cá nục kho nước dừa mềm thơm, đậm vị, chuẩn ngon như ngoài tiệm tại nhà!

Cá nục là một trong những loại cá phổ biến và được tiêu thụ nhiều nhất tại nước ta. Nổi bật với thịt cá ngọt thơm, chắc thịt cùng thành phần dinh dưỡng cao, cá nục đã được kết hợp với các nguyên liệu tươi ngon để cho ra đời những món ăn hấp dẫn như: cá nục chiên vàng giòn, cá nục kho riềng sả , cá nục kho keo ,...và chúng ta cũng không thể không kể đến món cá nục kho nước dừa - chuẩn mềm thơm, ngọt vị, ăn là mê! Hãy cùng chúng tôi bắt tay ngay vào khám phá từ A-Z món cá nục kho nước dừa này nhé!

Cụ thể, cá nục nổi tiếng với những lợi ích sức khỏe tim mạch, giúp máu lưu thông tốt. Nó cũng rất giàu protein và các khoáng chất như canxi, phốt pho, kali, selen và magie, hay chức các loại vitamin như Vitamin như Vitamin A, Vitamin D, Vitamin K, Niacin, Vitamin B12, Vitamin C, Choline và Folate, và đặc biệt, loại cá này cũng là nguồn cung cấp lượng lớn các axit béo Omega-3 và axit béo Omega-6 cũng như chất béo không bão hòa đơn, rất cần thiết cho nhu cầu thiết yếu của cơ thể người.

Cá nục là một loại cá biển, có kích thước nhỏ gọn, thịt cá săn chắc, ngọt vị, và mang giá trị dinh dưỡng cùng giá trị thương mại cao. Bên cạnh đó, loại cá này còn được biết đến như một loại hải sản có tác động rất tốt đến sức khỏe của con người.

Nhờ vào thành phần dinh dưỡng “chất lượng” như vậy, việc bổ sung cá mực vào thực đơn hàng tuần là điều được các chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị, để bổ sung và cân bằng dinh dưỡng cho cơ thể.

Không chỉ có thế, thường xuyên ăn cá nục còn giúp cơ thể chúng ta đạt được những công hiệu “thần kỳ” sau: ngăn ngừa các bệnh về tim mạch, giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, kiểm soát huyết áp, giảm triệu chứng viêm khớp, cải thiện chức năng não bộ, tốt cho hệ tiêu hóa,...

Ngoài ra, việc tiêu thụ cá nục còn có khả năng ngăn ngừa ung thư, đặc biệt là tăng cơ hội sống sót cho những bệnh nhân bị ung thư đường ruột, nhờ vào hàm lượng vitamin D cao có trong cá nục, giúp cải thiện tình trạng sức khỏe của những bệnh nhân bị ung thư đường ruột.

Quả là nhiều lợi ích bất ngờ phải không nào?! Giờ thì hãy cùng bắt tay ngay vào chế biến món cá nục kho nước dừa thơm ngon, hấp dẫn thôi nhé!

Cách làm cá nục kho nước dừa đậm vị, chuẩn ngon tại nhà

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Các nguyên liệu dân dã cho món cá nục kho nước dừa chuẩn ngon!

Cá nục 800g

Dầu ăn 3 muỗng canh

Nước màu đường thốt nốt 1/2 muỗng canh

Nước mắm 2 muỗng canh

Hành tím 2 củ

Dừa tươi 1 quả

Tỏi 1/2 củ

Nước mắm 2 muỗng canh

Gia vị thông dụng (tiêu xay/ muối/ đường) 1 ít

Các bước tiến hành làm cá nục kho nước dừa mềm thơm và siêu đơn giản

Bước 1: Sơ chế cá nục

Công đoạn làm sạch và khử hết mùi tanh của cá nục!

- Đầu tiên, cá nục mua về, bạn đem làm sạch và khử mùi tanh bằng cách cắt bỏ phần vây, mang cá và làm sạch ruột.

- Tiếp đó, bạn bóp cá với một ít muối để khử bỏ mùi tanh, rồi rửa lại với nước sạch và để ráo nước là được nhé.

- Ở bước khử mùi tanh của cá này, thay vì dùng muối thì bạn cũng có thể dùng rượu trắng hoặc giấm gạo nhé.

Bước 2: Chiên cá nục

Bạn lưu ý chỉ chiên hơi vàng bên ngoài cá thôi nhé!

- Ở công đoạn này, trước hết, bạn ướp mỗi phần cá (cả bên trong và bên ngoài) với một ít muối rồi để khoảng 5 - 10 phút cho cá thấm muối. Cách này sẽ giúp cho thịt cá đậm vị, đồng thời không sợ bị văng dầu khi chiên nữa.

- Kế đó, bạn cho chảo lên bếp và thêm khoảng 3 muỗng canh dầu ăn vào.

- Khi thấy dầu nóng lên thì bạn cho hết phần cá nục đã được sơ chế vào, tiến hành chiên ở lửa vừa. Ở bước này, bạn lưu ý chỉ chiên cá hơi vàng phần bên ngoài thôi, chứ đừng chiên chín giòn nhé.

- Cuối cùng, sau khi cá đã chín hơi vàng bên ngoài thì bạn vớt bớt dầu trong chảo ra, để chuẩn bị bước kho cá.

Bước 3: Kho cá nục với nước dừa

Quy trình kho cá nục với nước cốt dừa thơm ngon, chuẩn vị!

- Tiếp tục công đoạn của bước trên, bạn lần lượt cho vào chảo cá nục các nguyên liệu sau: 1/2 củ tỏi đã đập dập hoặc cắt lát mỏng, 1/2 muỗng canh đường thốt nốt, 1 muỗng cà phê tiêu xay, 3 muỗng cà phê đường, 2 muỗng canh nước mắm và 1 củ hành tím cắt lát mỏng

- Sau đó, bạn tiến hành kho cá với lửa vừa trong khoảng 10 - 15 phút, đồng thời, trong khi kho bạn nhớ đảo cá cho thấm đều gia vị nhé.

- Cuối cùng, khi thấy nước bắt đầu keo lại, bạn cho hết phần nước dừa vào rồi tiếp tục đun ở lửa nhỏ thêm khoảng 20 - 25 phút là đã hoàn thành rồi nhé.

Thành phẩm

Cá nục kho nước dừa thơm ngon bắt mắt, ăn là mê!

Cá nục kho nước dừa nổi bật với visual hút mắt và hương thơm nức mũi của phần cá vừa chín tới cùng nước dừa. Khi thưởng thức, bạn sẽ cảm nhận ngay được độ mềm tan, đậm vị của thịt cá được tẩm ướp tinh tế, xen lẫn cùng vị ngọt thanh, dịu nhẹ của nước dừa, vừa đậm đà lại thanh mát bất ngờ, ăn kèm với cơm thì hao cơm phải biết nhé!

Mẹo chọn nguyên liệu tươi ngon, chất lượng

Mẹo chọn cá nục tươi ngon

- Bạn nên chọn những con có lớp da sáng bóng, khi dùng tay nhấn vào thì thấy thịt cá có độ đàn hồi tốt.

- Đồng thời, bạn nên chọn mua những con cá nục có phần mắt trong suốt, không chảy dịch, vảy bám chặt vào thân, bụng lép, hậu môn màu trắng nhạt thụt sâu vào bên trong.

- Ngược lại, bạn không nên chọn mua những con cá có mắt đục, chảy dịch, vây dễ tróc khỏi thân, bụng phình to, hậu môn có màu hồng hoặc màu đỏ bầm, tỏa mùi khó chịu. Đó là cá nục ươn, khi chế biến sẽ không còn ngon nữa.

Mẹo chọn mua dừa tươi ngon, ngọt nước

- Để mua được dừa nhiều nước, ngon ngọt, bạn nên chọn những quả có kích thước vừa, vỏ sáng màu, còn nguyên cuống, cùi trắng và khi dùng tay búng vào có âm thanh phát ra nghe rất vang.

- Bên cạnh đó, không nên chọn mua những quả có kích thước quá to, cuống dừa bị sủi bọt, phần cùi bên trong bị thâm, vì loại dừa này thường có ít nước, vị nhạt.

Trên đây là cách làm món cá nục kho nước dừa ngọt thơm, mềm thịt và thanh mát, chuẩn ngon như ngoài tiệm tại nhà. Với món ăn thơm ngon, dinh dưỡng mà cách chế biến lại đơn giản như này, các chị em còn chần chừ gì mà không thêm ngay vào menu bữa cơm gia đình tối nay thôi nào?! Chúc các chị em trổ tài chiêu đãi thành công nhé!