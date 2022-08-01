Cách làm sữa yến mạch nguyên chất, dinh dưỡng và siêu đơn giản tại nhà!

Vào bếp 01/08/2022 09:38

Sữa yến mạch nguyên chất, dinh dưỡng cùng hương vị ngọt bùi, thơm nhẹ rất đặc trưng khi uống. Đảm bảo thực khách ở độ tuổi nào khi thưởng thức cũng sẽ thích mê nhé!

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Cũng như các loại sữa hạt khác, sữa yến mạch dễ dàng “đốn đổ” các thực khách bởi thành phần dinh dưỡng cũng những công dụng tuyệt vời, đặc biệt là hương vị còn thơm ngon rất dễ uống nữa. Đây chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn tuyệt vời để cung cấp năng lượng và cải thiện sức khỏe mỗi sáng, đồng thời, với những người bị dị ứng với một số chất có trong sữa động vật, thì đây sẽ là một sự thay thế “số 1” nhé. Giờ thì hãy cùng chúng tôi bắt tay ngay vào làm sữa yến mạch thơm ngon, nguyên chất và siêu dinh dưỡng này thôi nào!

Yến mạch - nữ hoàng của các loại ngũ cốc

Yến mạch, có tên khoa học Avena sativa, là một loại ngũ cốc lấy hạt thuộc họ lúa và thường được trồng nhiều ở khu vực Châu Âu, Bắc Mỹ và được mệnh danh là “nữ hoàng của các loại ngũ cốc” nhờ vào giá trị dinh dưỡng vượt trội hơn hẳn so với các loại ngũ cốc khác.

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 Yến mạch - loại hạt dinh dưỡng, đứng đầu các loại hạt tự nhiên!

Cụ thể, trong 100g yến mạch nguyên chất có chứa: 

  • Calo: 389 kcal
  • Chất béo bão hòa: 1.217
  • Chất béo không bão hòa đa: 2.535g
  • Chất béo không bão hòa đơn: 2.178g
  • Cholesterol: 0g
  • Natri: 2 mg
  • Kali: 429 mg
  • Carbohydrate: 66,27g
  • Chất xơ: 10,6g
  • Protein: 16,89g
  • Canxi – 5%
  • Sắt – 26%

Một chỉ số vô cùng tuyệt vời để bổ sung năng lượng và dưỡng chất cần thiết mỗi ngày cho sức khỏe của chúng ta.

Không chỉ vậy, bên cạnh công dụng hỗ trợ giảm cân quá quen thuộc (nhờ vào thành phần chất xơ cao và ít calo, giúp tạo cảm giác no lâu và giảm khả năng thèm ăn) mà chúng ta đã biết, yến mạch còn mang lại rất nhiều các tác dụng hữu ích khác mà chúng ta không ngờ tới nữa.

Cụ thể, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc bổ sung yến mạch vào thực đơn hàng ngày còn có thể mang lại các lợi ích tuyệt vời như: Tốt cho tim mạch nhờ vào hàm lượng giàu chất xơ hòa tan có trong yến mạch, giúp hấp thụ cholesterol, hỗ trợ tiêu hóa, ngăn ngừa tiểu đường, tốt cho làn da, cải thiện cơ bắp, ngăn ngừa bệnh thiếu máu, ngăn ngừa chứng đau nửa đầu,.. và còn có thể giúp ngăn ngừa ung thư nhờ vào hàm lượng chứa chất chống oxy hóa cao, giúp bảo vệ cơ thể khỏi các phần tử gây hại.

Đặc biệt, yến mạch còn an toàn với mọi đối tượng sử dụng, trẻ em và phụ nữ mang thai đều có thể an tâm dùng nhé.

Bởi vào những giá trị dinh dưỡng “siêu tốt” như này, nên dù là thực phẩm được nhập khẩu, nhưng yến mạch vẫn đang ngày càng được ưa chuộng, và được kết hợp với các nguyên liệu khác để cho ra đời những món ăn vừa thơm ngon lại đầy bổ dưỡng như: bánh chuối yến mạch, cháo yến mạch,...

Tuy nhiên, hôm nay, thay vì “đi theo” những lối chế biến cầu kỳ, chúng tôi xin gửi đến quý độc giả cách chế biến “truyền thống” nhất, nguyên chất nhất, thông dụng nhất và hấp thụ được 100% dưỡng chất từ loại hạt ngũ cốc bổ dưỡng này, chính là cách làm - sữa yến mạch nguyên chất. Giờ thì hãy bắt tay vào chế biến ngay thôi nào!

Cách làm sữa yến mạch dinh dưỡng và siêu đơn giản 

Nguyên liệu cần chuẩn bị

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 Nguyên liệu đơn giản để làm sữa yến mạch nguyên chất tại nhà!
  • Chà là 6 quả
  • Yến mạch cán dẹt 50 gr 
  • Nước lọc 500ml
  • Dụng cụ cần thực hiện: máy xay sinh tố, rây lọc, tô, muỗng,...

Các bước tiến hành làm sữa yến mạch thơm ngon, nguyên chất

Bước 1: Xay hỗn hợp yến mạch

Cách làm sữa yến mạch nguyên chất, dinh dưỡng và siêu đơn giản tại nhà! - Ảnh 3
 Tiến hành xay nhuyễn mĩn yến mạch đã được ngâm nở!

Đầu tiên, bạn cho lần lượt 6 quả chà là, 50gr yến mạch và 500ml nước lọc vào cối xay, sau đó, đậy nắp lại rồi tiến hành xay trong khoảng 3 phút cho đến khi hỗn hợp nhuyễn mịn là được nhé.

Bước 2: Lọc yến mạch

Cách làm sữa yến mạch nguyên chất, dinh dưỡng và siêu đơn giản tại nhà! - Ảnh 4
 Công đoạn lọc mịn hỗn hợp sữa yến mạch nguyên chất!

- Ở công đoạn này, trước hết, bạn đặt một cái rây lọc lên một 1 cái tô to rồi đặt thêm một miếng vải lên trên rây lọc.

- Tiếp đó, bạn tiến hành đổ từ từ hỗn hợp yến mạch mới xay được lên miếng vải trên rây lọc như hình.

- Sau đó, bạn chỉ cần dùng tay vắt mạnh là đã thu được sữa yến mạch nguyên chất, thơm ngon nhé.

Thành phẩm

Cách làm sữa yến mạch nguyên chất, dinh dưỡng và siêu đơn giản tại nhà! - Ảnh 5
 Sữa yến mạch ngọt thơm dịu nhẹ và đầy bổ dưỡng!

Sữa yến mạch nguyên chất, sánh mịn với màu trắng sữa ngon mắt, kết hợp cùng với hương vị thơm nhẹ đặc trưng của yến mạch, cùng vị ngọt bùi dịu nhẹ rất riêng của yến mạch và chà là. Đảm bảo người già hay trẻ nhỏ khi thưởng thức đều ưng ý hết nhé!

Các lưu ý khi làm sữa yến mạch nguyên chất tại nhà

- Trước khi tiến hành xay yến mạch, bạn cần ngâm yến mạch khoảng tầm 3 - 4 tiếng nhé, tuy nhiên không nên ngâm quá lâu kẻo làm chua yến mạch.

- Đồng thời, trong quá trình ngâm yến mạch, bạn nên thay nước khi ngâm nhé. 

- Hoặc bạn cũng có thể ngâm yến mạch với nước ấm để tiết kiệm thời gian.

- Cuối cùng là công đoạn bảo quản sữa yến mạch, vì là loại sữa yến mạch nguyên chất được làm tại nhà và không sử dụng hóa chất nên thời gian bảo quản sữa ngắn hơn thông thường. Chính vì vậy, với sữa yến mạch nguyên chất mới thu được, bạn nên cho vào ca hoặc ly thủy tinh, đậy kín nắp rồi đem bảo quản ở ngăn mát tủ lạnh, và dùng hết trong 3 ngày kể từ khi hoàn thành để bảo toàn những giá trị dinh dưỡng của sữa nhé.

Trên đây là công thức làm sữa yến mạch thơm ngon, nguyên chất và siêu đơn giản tại nhà. Chỉ với vài nguyên liệu dễ tìm mua cùng các bước chế biến đơn giản là bạn đã có ngay cho mình một loại sữa hạt ngọt thơm, và quan trọng là đầy đủ dinh dưỡng và chuẩn healthy, an toàn và bổ dưỡng cho người sử dụng. Chính vì vậy, các chị em nhất định đừng bỏ qua loại sữa hạt dinh dưỡng này nhé! Chúc các chị em trổ tài chế biến thành công!

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