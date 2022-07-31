Cách làm kem trứng handmade béo mịn, ngọt mát như ở tiệm tại nhà!

Kem là một trong những món ăn vặt hay món tráng miệng khoái khẩu của nhiều người, đặc biệt là các bạn nhỏ. Nổi bật với chất kem mát lạnh, mịn ngon đủ vị như vị socola, vị dâu , vị xoài,....dễ dàng khiến bao bạn trẻ “đổ đứ đừ”. Nhưng bạn đã từng thử qua món kem trứng chưa? Một hương vị độc lạ, nhưng sẽ khiến bạn thốt lên bất ngờ khi nếm thử đấy! Hãy cùng chúng tôi khám phá ngay công thức làm món kem trứng thơm ngon, béo mịn này nhé!

Nhưng ở công thức hôm nay, chúng ta sẽ chỉ sử dụng phần lòng đỏ trứng mang vị thơm béo đặc trưng này mà thôi.

Trứng gà là một trong những nguyên liệu quen thuộc nhất của nền ẩm thực thế giới nói chung, chúng ta sử dụng chúng như nguyên liệu thiết yếu cho các món ăn thường ngày như: salad trứng, trứng cuộn, cơm chiên trứng, trứng ốp la,....

Lòng đỏ trứng gà với nguồn dinh dưỡng tuyệt vời!

Có câu nói rằng: “Mỗi ngày ăn một lòng đỏ trứng gà, bạn sẽ chẳng phải gặp bác sĩ”. Vì đâu mà có nhận định này? Chẳng phải lòng đỏ trứng gà có chứa nhiều calo hơn lòng trắng trứng sao?

Tuy nhiên, dù có nhiều calo hơn lòng trắng nhưng tác dụng lòng trứng gà với sức khỏe đã được nhiều chuyên gia dinh dưỡng công nhận hơn hẳn.

Cụ thể, theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), lòng đỏ của một quả trứng gà lớn đủ tiêu chuẩn sẽ cung cấp những chất sau:

55 calorie

2,7g protein

4,51g chất béo

184mg cholesterol

0,61g carbohydrate

0,1g đường

0g chất xơ

Ngoài ra, lòng đỏ trứng còn chứa nhiều khoáng chất thiết yếu khác như: vitamin, magie, canxi, sắt, kali, kẽm,...

Nhờ vào thành phần dinh dưỡng “không đùa” được này, mà việc tiêu thụ lòng đỏ trứng gà hay các chế phẩm từ lòng đỏ trứng gà sẽ đem đến cho bạn những công dụng bất ngờ sau: giảm nguy cơ rối loạn tiêu hóa, tăng cường hệ miễn dịch, giảm nguy cơ mắc các bệnh về thị lực, hỗ trợ giảm huyết áp,...và còn rất nhiều điều hữu ích khác nữa.

Quả là xứng danh loại nguyên liệu “vừa rẻ vừa chất lượng” phải không nào? Hôm nay, hãy quên đi cách chế biến truyền thống, và hãy cùng bắt tay vào chế biến ngay món kem trứng với thành phần chính là lòng đỏ trứng gà, để thưởng thức một hương vị “rất khác biệt” của trứng gà nhé!

Cách làm kem trứng thơm ngon, béo mịn, ăn là thích mê

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu đơn giản dễ tìm cho món kem trứng tươi ngon, béo mịn!

Lòng đỏ trứng gà 5 cái

Heavy cream 480 ml

Sữa tươi nguyên kem 240 ml

Tinh chất vani 1/2 muỗng cà phê

Đường 175 gr

Dụng cụ cần thực hiện: máy đánh trứng, nồi, tô, cây đánh trứng, màng bọc thực phẩm,...

Các bước tiến hành làm kem trứng siêu đơn giản tại nhà

Bước 1: Đánh tan hỗn hợp lòng đỏ trứng và đường

Đánh mịn hỗn hợp lòng đỏ trứng và đường!

- Đầu tiên, bạn cho 5 cái lòng đỏ trứng gà vào chén, rồi đổ từ từ 125gr đường vào chén chung.

- Tiếp đó, dùng máy đánh trứng đánh ở tốc độ thấp, cho đến khi hỗn hợp trứng bông mịn và chuyển sang màu vàng nhạt là đạt.

- Ở công đoạn này, bạn lưu ý nên chia đường thành nhiều phần nhỏ khi cho vào chén lòng đỏ trứng, đồng thời đánh từ từ để hỗn hợp trứng dễ bông và đảm bảo mịn mượt nhé!

Bước 2: Trộn hỗn hợp kem sữa trứng

Quy trình trộn hỗn hợp kem trứng thơm béo!

- Ở công đoạn này, trước tiên bạn bắc nồi lên bếp và cho 480ml heavy cream vào, tiến hành đun ở lửa vừa, rồi thêm tiếp vào 50gr đường, sau đó khuấy đều cho đến khi hỗn hợp này hơi sôi nhẹ lên thì tắt bếp ngay nhé.

- Kế đến, bạn đổ từ từ hỗn hợp kem sữa này vào hỗn hợp đường với trứng đã được đánh bông mịn lúc nãy, lưu ý nên vừa đổ vừa khuấy đều để các nguyên liệu hòa quyện hoàn toàn vào nhau.

- Sau đó, bạn lại tiếp tục bắc hỗn hợp này lên bếp, và cho thêm vào 1/2 muỗng cà phê tinh chất vani, rồi tiến hành đun ở mức lửa nhỏ trong khoảng 5 phút. Sau đó tắt bếp và đổ hỗn hợp này ra tô là được.

- Cuối cùng, bạn chỉ cần thêm 240ml sữa tươi nguyên kem vào, khuấy đều hỗn hợp kem sữa một lần nữa rồi dùng màng bọc thực phẩm bọc kín miệng tô lại và đem bảo quản ở ngăn mát tủ lạnh trong vòng 5 giờ nhé.

Bước 3: Đánh bông hỗn hợp kem sữa trứng lần 1

Đánh đến khi hỗn hợp bông lên gần gấp đôi là đạt!

Sau khi bảo quản ở ngăn mát tủ lạnh đủ 5 giờ, bạn lấy hỗn hợp kem trứng sữa ra ngoài, rồi dùng máy đánh trứng đánh ở tốc độ vừa trong khoảng 10 phút, cho đến khi thấy hỗn hợp bông lên gần gấp đôi là được nhé.

Bước 4: Đánh bông hỗn hợp kem trứng sữa lần 2 và làm đông

Bạn nhớ bảo quản hỗn hợp kem trứng ở ngăn đông tủ lạnh trong khoàng 4-6 tiếng nhé!

- Đến đây, sau khi đánh bông lần 1, bạn dùng màng bọc thực phẩm phủ phần miệng tô lại, rồi đem bảo quản ở ngăn đông tủ lạnh thêm 2 giờ.

- Sau khi hết 2 giờ, bạn lấy ra hỗn hợp kem trứng sữa ra và lại dùng máy đánh trứng, đánh mịn hỗn hợp này lại thêm lần nữa (trong khoảng 5 phút) rồi bọc lại và tiếp tục làm đông cứng ở ngăn đông thêm khoảng 4 - 6 giờ nữa là được.

- Cuối cùng, sau 4 - 6 giờ là bạn có thể lấy kem ra và thưởng thức ngay rồi nhé!

Thành phẩm

Kem trứng chuẩn ngon, đẹp như ngoài tiệm!

Kem trứng handmade tươi mịn, béo ngậy nhưng không hề ngấy, nếm thử một muỗng là vị kem như muốn tan ngay ra trong miệng và hậu vị thơm béo, ngọt nhẹ thì còn vương vẩn mãi nơi đầu lưỡi. Với món kem trứng béo mịn, tươi mát này, bạn rưới thêm 1 ít sốt socola hay sốt caramel lên nữa thì đúng là “mỹ vị”, thực khách ở độ tuổi nào cũng thích mê nhé!

Trên đây là công thức làm món kem trứng thơm ngon, béo mịn và siêu mát lạnh tại nhà. Sau một bữa ăn “dư đầy dầu mỡ” với những món ăn đủ vị, thì được thưởng thức ngay một ly kem tươi mát, dịu nhẹ như này thì còn gì "hoàn hảo" hơn nữa. Đã vậy còn là món kem handmade an toàn tại nhà nữa, các chị em nhất định đừng bỏ qua nhé! Chúc các chị em trổ tài thành công!