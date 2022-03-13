Làm keo cá nục đậm đà, thấm đượm gia vị - Để dành ăn với cơm siêu 'bắt' vị!

Món ngon mỗi ngày 13/03/2022 16:51

Nấu cá nục kho siêu ngon, món ngon có có vị ngọt ngọt, mặn mặn cùng 1 chút béo của mỡ cá và vị cay the the nhẹ của ớt sẽ giúp bạn có bữa ngon bên gia đình

CÁ NỤC KHO KEO

Làm keo cá nục đậm đà, thấm đượm gia vị - Để dành ăn với cơm siêu 'bắt' vị! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 1kg cá nục
  • Nước mắm ngon
  • 1 muỗng cafe tiêu xay
  • Ớt cay nguyên trái 
  • 2 muỗng canh mật mía/ mật ong
  • 1 muỗng cafe hạt nêm
  • 2 muỗng canh đường
  • 1 muỗng canh tỏi băm nhuyễn
  • 1 muỗng canh hành tím băm nhuyễn

Cách làm:

- Cho nồi lên bếp cho 1 muỗng canh dầu ăn, 1 muỗng canh đường nấu nhỏ lửa đến lúc thấy màu cánh gián thì cho hành tỏi vào xào thơm tiếp đến cho nước mắm vào tắt bếp rồi xếp cá vào nồi rồi đổ nước mắm ngon sấp mặt cá cho hạt nêm, 1 muỗng cafe tiêu, 2 muỗng canh đường, 2 muỗng canh mật mía và ớt nguyên trái rải lên trên mặt.

- Bật bếp kho lửa lớn đến lúc cá bắt đầu cạn thì tắt bếp cho cá nghỉ khoảng 2-3 tiếng, sau đó kho lần 2 nhỏ lửa đến khi cá keo sệt lại là được.

 

Làm keo cá nục đậm đà, thấm đượm gia vị - Để dành ăn với cơm siêu 'bắt' vị! - Ảnh 2

 

- Cá kho chuẩn thịt cá sẽ săn chắc cứng không nát vỡ, gia vị sẽ thấm đều.

- Để dành ăn dần/ ăn liền với cơm nóng đều ngon

 

Làm keo cá nục đậm đà, thấm đượm gia vị - Để dành ăn với cơm siêu 'bắt' vị! - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Hà Tĩnh Mình Thương

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