Món ngon bữa trưa: Cá nục kho riềng sả cay cay, xen lẫn vị thịt ba chỉ mềm béo!

Món ngon mỗi ngày 06/07/2022 12:00

Cá nục kho tươi, chắc thịt, xốt mắm mặn mặn đậm đà

Cá nục kho riềng sả

Món ngon bữa trưa: Cá nục kho riềng sả cay cay, xen lẫn vị thịt ba chỉ mềm béo! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 1kg cá nục
  • 10 củ hành tím
  • 1/2 trái chanh
  • 100ml nước dừa
  • Dầu ăn, nước mắm, đường, muối
  • Hành lá, ớt, tiêu

Cách làm:

- Sơ chế: cá bỏ đầu, làm sạch vảy, bỏ phần mang và ruột cá 

- Ngâm cá vào nước vo gạo, ngâm vào nước có cho ít gừng đập dập 

- Hành tím rửa sạch, bóc lớp vỏ ngoài, để lại một lớp mỏng.

- Riềng, gừng thái lát, sả cắt khúc, phần đầu chẻ đôi

- Ớt rửa sạch, để ráo

- Hành lá bỏ rễ, cắt gốc hành để riêng, phần lá hành cắt dài ngắn tùy theo sở thích, cho vào sau cùng.

- Xếp cá và nguyên liệu vào nồi: dưới cùng lót một lớp riềng - sả - gừng rồi đến một lớp cá, cứ thế xếp 2- 3 lớp tuỳ vào dung tích chứa của nồi, trên cùng phủ một lớp riềng - sả - gừng.

 

Món ngon bữa trưa: Cá nục kho riềng sả cay cay, xen lẫn vị thịt ba chỉ mềm béo! - Ảnh 2

 

- Đun nước hàng, sau đó cho nước dừa vào cùng. Thịt ba chỉ thái miếng vuông, đảo sơ hơi xém cạnh thì đổ vào nồi nước hàng. 

 

Món ngon bữa trưa: Cá nục kho riềng sả cay cay, xen lẫn vị thịt ba chỉ mềm béo! - Ảnh 3

 

- Cho dầu ăn vào chảo sau đó cho hành tím đã băm nhỏ vào phi thơm. Tiếp đó đổ thịt và hành phi vào nồi cá.

- Sau đó cho tất cả nguyên liệu trừ hành lá vào nồi, vắt chanh, đổ nước xăm xắp và để một lúc cho cá ngấm nguyên liệu rồi đặt lên bếp bắt đầu kho. Lúc đầu để mức nhiệt lớn, khi nước bắt đầu sôi hạ mức nhỏ để nước sôi liu riu, khi nồi cá sôi được khoảng một tiếng, tắt bếp khoảng 15 phút rồi lại đun tiếp, cứ như vậy tầm 2-3 lần nước trong nồi bắt đầu cạn và keo lại. 

 

Món ngon bữa trưa: Cá nục kho riềng sả cay cay, xen lẫn vị thịt ba chỉ mềm béo! - Ảnh 4

 

- Đến khi đổi màu cánh gián vừa ý thì thêm hành lá và tiêu, đun thêm khoảng 10 phút thì tắt bếp

 

Món ngon bữa trưa: Cá nục kho riềng sả cay cay, xen lẫn vị thịt ba chỉ mềm béo! - Ảnh 5

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Phương Mai

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