Sáng nay ăn gì: Nạp năng lượng với xôi mặn xá xíu dẻo dẻo, thịt xá xíu đậm đà!

Xá xíu tự làm, xôi mặn dẻo thơm, ăn cùng xốt mặn mặn ngọt ngọt không bị khô

XÔI MẶN XÁ XÍU

Nguyên liệu:

Gạo nếp

Thịt ba chỉ và nạc vai

Trứng cút

Xúc xích

Dưa leo, cà rốt

Hành lá, hành tím, tỏi, ớt và các loại gia vị

Cách làm:



- Thịt rửa sạch, cắt miếng to rồi ướp với gói gia vị xá xíu sẵn, thêm chút hành củ băm nhỏ, ngũ vị hương và nước dừa khoảng 5-7 tiếng cho thấm vị

- Sau đó, lấy ra cho vào nồi đun 15-20 phút cho sôi rồi giảm nhỏ lửa đến khi nước cạn, sền sệt là được

- Gạo nếp ngâm qua đêm xong vớt ra để ráo, trộn chút muối và đem đi đồ. Cứ tầm 15-20 phút thì đảo đều xôi và thêm dầu ăn vào cùng.

- Trứng cút đem luộc. Xúc xích rán hoặc luộc tùy sở thích

- Cà rốt, dưa leo cắt mỏng để làm đồ chua

- Phi chút hành tỏi với dầu ăn rồi cho nước đun xá xíu khi nãy vào, thêm chút nước. Nêm nếm gia vị chua cay mặn ngọt tùy sở thích rồi thêm chút bột năng cho sánh lại.

- Hành lá rửa sạch cắt khúc cho vào bát. Dầu ăn đun sôi đổ vào để làm dầu hành

- Múc xôi ra đĩa, xếp xá xíu, trứng cút luộc, xúc xích, đồ chua, rắc thêm xíu ruốc. Cuối cùng là rưới xốt và mỡ hành lên, thưởng thức thôi

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Hợp Bùi

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sang-nay-an-gi-nap-nang-luong-voi-xoi-man-xa-xiu-deo-deo-thit-xa-xiu-dam-da-480449.html