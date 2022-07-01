Sáng nay ăn gì: Đãi cả nhà bát mì quảng chay thanh dịu, đổi vị không lo ngán!

Mì quảng chay ngọt nước từ các loại rau củ, sợi mì dai vừa đủ, thấm đều

Mì Quảng chay

Nguyên liệu:

1 củ cà rốt

1 củ sắn

Các loại nấm tùy thích: Nấm đông cô tươi, nấm rơm, nấm bào ngư, nấm mèo khô

Đậu hũ chiên

Tàu hủ ky, hành boaro

Rau sống, đậu phộng rang, bánh tráng nướng

Mì quảng

Gia vị: muối, đường, hạt nêm chay, nước tương, ớt, tiêu

Cách làm:



- Sơ chế nguyên liệu sạch sẽ: cà rốt tỉa hoa, củ đậu cắt hạt lựu, tàu hủ ky + đậu hũ cắt miếng, các loại nấm cắt nhỏ để ráo.

- Phi thơm boa rô cho cà rốt tỉa hoa, củ đậu cắt hạt lựu vào xào với muối, hạt nêm chay, đường, nước tương. Trút qua 1 nồi nước khác nấu sôi để làm nước dùng cho ngọt. Gọi nồi này là nồi A.

- Tiếp tục phi boa rô cho nấm, tàu hủ ky, tàu hủ vào xào với chút hạt nêm, muối, nước tương, tiêu. Có thể xào chung với chút ngũ vị hương để thơm hơn. Nhớ xào kỹ để topping được thấm gia vị. Gọi nồi xào này là B.

- Khi nước sôi thì trút 1/3 lượng topping trong nồi B vào nồi A, nêm nếm vừa ăn. Cho hành boaro thái mỏng vào

- Cho mì quảng vào tô, thêm nước dùng nồi A chan ít đủ thấm sợi mì và nhân trong nồi B. Rắc đậu phộng. Ăn kèm bánh tráng, rau sống, nước tương ớt cay.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Hoang Yen Nguyen

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sang-nay-an-gi-dai-ca-nha-bat-mi-quang-chay-thanh-diu-doi-vi-khong-lo-ngan-479770.html