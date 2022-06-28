Sáng nay ăn gì: Đổi vị món ngon - Cơm bò xì xèo cay nồng!

Cơm thịt bò xào, thơm bơ, vị cay nồng siêu đã
- Sáng nay ăn gì: Kết hợp nguyên liệu món Việt vào ẩm thực Nhật - Udon chả cua Huế thanh mát!
- Tối nay ăn gì: Chế biến cơm trộn Hàn Quốc Bibimbap - Xốt ngon đậm đà, cay cay đã miệng!
Cơm Bò Xì Xèo Kiểu Nhật
Nguyên liệu:
Xốt tiêu:
- 10gr tỏi băm
- 10gr gừng băm
- 20gr đường
- 10ml rượu sake/gạo/nếp
- 10ml rượu mirin
- 20ml nước tương
- 2gr dầu hào
- Tiêu xay
Topping:
- Cơm trắng
- 250gr thịt bò ăn lẩu
- Bắp
- Hành lá
- Bơ lạt
Cách làm:
- Phi thơm tỏi băm, gừng băm lên cho thơm, rồi cho đường, rượu sake, mirin vào đun sôi để bay bớt mùi cồn, khi giảm còn một nửa thì cho nước tương, dầu hào vào.
- Bắc vỉ gang/chảo gang/chảo không dính lên bếp. Cho cơm vào chính giữa, cho bắp, hành lá và bơ lên trên, xếp thịt bò xung quanh và bật bếp lên.
- Để thịt bò tiết ra mỡ và nước, tiếng xì xèo bắt đầu thì cho xốt vào.
- Xốt bắt đầu thấm vô thịt, cơm thì trộn đều tất cả lên là xong rồi.
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Frank Pham