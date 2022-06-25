Sáng nay ăn gì: Kết hợp nguyên liệu món Việt vào ẩm thực Nhật - Udon chả cua Huế thanh mát!

Món ngon mỗi ngày 25/06/2022 07:00

Chả cua dai dai, nước dùng đậm đà, mì sợi Udon mềm chắc, ăn siêu hợp miệng

UDON CHẢ CUA

Sáng nay ăn gì: Kết hợp nguyên liệu món Việt vào ẩm thực Nhật - Udon chả cua Huế thanh mát! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • Sợi mì udon Nhật Bản
  • Nước dùng: củ cải, củ đậu, tôm khô 
  • Trứng luộc
  • Cà chua, giá
  • Cải chíp, nấm đông cô
  • Hành lá, hành tím
  • Chả cua Huế

Cách làm:

- Đun dầu nóng vừa thì phi thơm hành. Đổ củ đậu và củ cải đã thái miếng vào xào qua.

- Đổ nước và cho một ít tôm khô vào ninh. Tối thiểu ninh 45 phút, ninh tối đa từ 2-3 tiếng 

- Ninh xong vớt củ cải, củ đậu. Nêm muối vừa ăn. Cho nấm đông cô đã làm sạch, thái miếng vừa vào. Đổ chả cua Huế đã viên tròn và cà chua bổ cau vào ninh. Giữ lại một ít cà chua cho sau để không bị nát miếng.

- Trong lúc này, luộc trứng vừa chín. Bổ làm đôi

- Ninh khoảng 12 phút, chả cua đã chín thì cho sợi mì udon vào. Nước sôi, sợi mì tách ra là vớt mì ra tô. Tiếp tục cho cải bó xôi vào. Rau vừa chín là gắp ra tô. Cho nốt chỗ cà chua còn lại vào nồi.

 

Sáng nay ăn gì: Kết hợp nguyên liệu món Việt vào ẩm thực Nhật - Udon chả cua Huế thanh mát! - Ảnh 2

 

- Lần lượt gắp cà chua, nấm xếp vào tô cùng mì, rau. Chần sơ giá rồi bỏ vào tô. Gắp chả cua và đặt nửa quả trứng vào tô.

- Rắc hành lá, đổ nước dùng vào. Thêm ớt, tắc theo ý thích rồi thưởng thức thôi!

 

Sáng nay ăn gì: Kết hợp nguyên liệu món Việt vào ẩm thực Nhật - Udon chả cua Huế thanh mát! - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Le Anh Hoang Phuong

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