Sáng nay ăn gì: Bữa sáng thịnh soạn với Cơm gà Hải Nam thơm mềm, hạt gạo bóng bẩy!

Làm cơm gà Singapore ăn sáng, thịt gà mềm dai, ngọt thịt, hạt cơm tơi xốp
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CƠM GÀ HẢI NAM - CƠM GÀ SINGAPORE
Nguyên liệu:
Gà:
- 1/2 con gà
- 1 muỗng muối
- 4-5 lát gừng tươi
- ½ củ hành tây
- 4 cốc nước
Cơm:
- 3 muỗng dầu mè
- 1 muỗng tỏi băm
- 1 muỗng gừng băm
- 1 cốc gạo: 1 cốc
- 1.5 cốc nước luộc gà
Xốt cay:
- 1 muỗng đường
- 1 muỗng tương ớt
- 1 muỗng gừng - tỏi phi
- 1 muỗng nước luộc gà
Xốt xì dầu:
- 1 muỗng xì dầu
- 1 muỗng dầu hào
- 1 muỗng gừng, tỏi phi
- 1 muỗng nước luộc gà
Cách làm:
- Rửa sạch, lau khô gà
- Cho gà vào luộc cùng hành tây, gừng và muối
- Đun sôi rồi vặn nhỏ lửa trong 15 phút. Tắt bếp ngâm 5 phút
- Vớt gà ra, ngâm vào nước lạnh trong 5 phút
- Khi gà nguội, vớt ra, thấm khô
- Đun nóng 3 muỗng dầu mè, phi thơm gừng tỏi băm
- Để lại ½ gừng tỏi phi, cho gạo vào xào trong 3 phút
- Cho gạo và nước luộc gà vào nồi cơm điện nấu
- Lọc gà trong lúc chờ cơm chín
- Làm nước xốt
- Cơm gà ăn kèm với nước xốt, dưa leo, cà chua. Phần nước luộc gà cho thêm muối và hành để ăn cùng cơm.
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Tram Vu