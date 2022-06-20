Trưa nay ăn gì: Cá basa kho miso Nhật - Bắt vị giác, siêu ngon khi ăn cùng cơm nóng!

- Thịt ba chỉ ngâm nước gạo 30 phút cho sạch mùi hôi, rửa lại, thấm khô, thái miếng to bản dài khoảng 6cm, dày 2cm.

- Cá thu rửa sạch với nước pha chanh loãng, thấm khô, cắt khúc. Sau đó đun nồi nước sôi, đổ lên mặt cá, để 2 phút rồi đổ nước đi.

- Củ cải rửa sạch, gọt vỏ, cắt khoanh tròn, thấm khô.

- Gừng cắt lát dày. Xếp gừng xuống đáy nồi, sau đó đến thịt ba chỉ. Sau cùng xếp cá và củ cải lên trên.

- Ướp gia vị gồm: 2 muỗng canh miso, 2 muỗng canh dầu hào, 3 muỗng canh nước tương, 2 muỗng canh rượu nấu ăn, 3 muỗng canh mật ong/ đường thốt nốt, 1 muỗng cafe muối, 1 muỗng cafe tiêu, 1 muỗng canh dầu mè. Để 30 phút cho cá ngấm gia vị.

- Bắc lên bếp đun lửa liu riu trong khoảng 7-8 phút cho phần gia vị ngấm vào cá giúp cá săn thịt hơn mới đổ 2 cup nước gạo/ nước lọc vào vừa ngập mặt cá, vặn lửa trung bình.

- Dùng một tấm giấy bạc đặt vào giữa nồi để nhiệt tập trung vào giữa. Kho đến khi cạn 1/2 nước thì tắt bếp. Để cá nghỉ 1 tiếng thì bật bếp lại kho tiếp.

- Kho lần 2 thì thêm nước vào kho đến khi cạn sánh là được.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Hoa Quỳnh Nguyễn