Trưa nay ăn gì: Cá basa kho miso Nhật - Bắt vị giác, siêu ngon khi ăn cùng cơm nóng!

Cá basa béo ngậy, miso vị mặn nhẹ, hòa quyện tạo xốt sệt sệt siêu đã
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CÁ BASA KHO MISO
Nguyên liệu:
- 500gr cá saba/ cá thu/ cá ngừ/ cá cam
- 300gr thịt ba chỉ
- 1/2 cây củ cải
- Gia vị: Miso vàng, dầu hào, nước tương, muối, tiêu, dầu mè
- 2 muỗng canh rượu nấu ăn/ rượu soju/ rượu trắng
- 3 muỗng canh mật ong/ đường thốt nốt
- 2 cup nước gạo/ nước lọc
- 1/2 củ gừng
Cách làm:
- Thịt ba chỉ ngâm nước gạo 30 phút cho sạch mùi hôi, rửa lại, thấm khô, thái miếng to bản dài khoảng 6cm, dày 2cm.
- Cá thu rửa sạch với nước pha chanh loãng, thấm khô, cắt khúc. Sau đó đun nồi nước sôi, đổ lên mặt cá, để 2 phút rồi đổ nước đi.
- Củ cải rửa sạch, gọt vỏ, cắt khoanh tròn, thấm khô.
- Gừng cắt lát dày. Xếp gừng xuống đáy nồi, sau đó đến thịt ba chỉ. Sau cùng xếp cá và củ cải lên trên.
- Ướp gia vị gồm: 2 muỗng canh miso, 2 muỗng canh dầu hào, 3 muỗng canh nước tương, 2 muỗng canh rượu nấu ăn, 3 muỗng canh mật ong/ đường thốt nốt, 1 muỗng cafe muối, 1 muỗng cafe tiêu, 1 muỗng canh dầu mè. Để 30 phút cho cá ngấm gia vị.
- Bắc lên bếp đun lửa liu riu trong khoảng 7-8 phút cho phần gia vị ngấm vào cá giúp cá săn thịt hơn mới đổ 2 cup nước gạo/ nước lọc vào vừa ngập mặt cá, vặn lửa trung bình.
- Dùng một tấm giấy bạc đặt vào giữa nồi để nhiệt tập trung vào giữa. Kho đến khi cạn 1/2 nước thì tắt bếp. Để cá nghỉ 1 tiếng thì bật bếp lại kho tiếp.
- Kho lần 2 thì thêm nước vào kho đến khi cạn sánh là được.
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Hoa Quỳnh Nguyễn