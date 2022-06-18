Trưa nay ăn gì: Thịt heo chiên giòn lắc sả tắc chua chua cay tê!

Món ngon mỗi ngày 18/06/2022 11:02

Kích thích vị giác, heo giòn rụm. Ăn cùng cơm trắng hết ý

THỊT LẮC SẢ TẮC

Trưa nay ăn gì: Thịt heo chiên giòn lắc sả tắc chua chua cay tê! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 300gr thịt ba rọi
  • 1 củ hành 
  • 3 tép tỏi
  • 3 trái ớt 
  • 2 nhánh sả
  • Rau thơm: ngò gai, lá chanh
  • 5 trái tắc
  • 3 muỗng cafe muối Tây Ninh
  • 2 muỗng cafe đường

Cách làm:

- Rửa sạch thịt, cắt khúc vừa và đem chiên lửa vừa. Chiên đến khi chín, vàng đều 2 mặt là được. Vớt ra dĩa để nguội và thái miếng vừa ăn.

- Rửa sạch rau, quả. Hành và tỏi đem băm nhỏ rồi phi thơm.

- Sả, ớt, tắc thái lát mỏng, tắc

- Rau thơm cắt khúc vừa ăn.

 

Trưa nay ăn gì: Thịt heo chiên giòn lắc sả tắc chua chua cay tê! - Ảnh 2

 

- Cho lần lượt thịt, sả, tắc, ớt,...và các gia vị vào 1 cái hộp, đậy nắp lại và lắc lắc lắc.

- Bày ra đĩa và thưởng thức

 

Trưa nay ăn gì: Thịt heo chiên giòn lắc sả tắc chua chua cay tê! - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

 

Nguồn: Fb Ánh Hồng

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