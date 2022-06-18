Trưa nay ăn gì: Thịt heo chiên giòn lắc sả tắc chua chua cay tê!

Kích thích vị giác, heo giòn rụm. Ăn cùng cơm trắng hết ý

THỊT LẮC SẢ TẮC

Nguyên liệu:

300gr thịt ba rọi

1 củ hành

3 tép tỏi

3 trái ớt

2 nhánh sả

Rau thơm: ngò gai, lá chanh

5 trái tắc

3 muỗng cafe muối Tây Ninh

2 muỗng cafe đường

Cách làm:

- Rửa sạch thịt, cắt khúc vừa và đem chiên lửa vừa. Chiên đến khi chín, vàng đều 2 mặt là được. Vớt ra dĩa để nguội và thái miếng vừa ăn.

- Rửa sạch rau, quả. Hành và tỏi đem băm nhỏ rồi phi thơm.

- Sả, ớt, tắc thái lát mỏng, tắc

- Rau thơm cắt khúc vừa ăn.

- Cho lần lượt thịt, sả, tắc, ớt,...và các gia vị vào 1 cái hộp, đậy nắp lại và lắc lắc lắc.

- Bày ra đĩa và thưởng thức

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Ánh Hồng

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trua-nay-an-gi-thit-heo-chien-gion-lac-sa-tac-chua-chua-cay-te-474662.html