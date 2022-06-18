Trưa nay ăn gì: Thịt heo chiên giòn lắc sả tắc chua chua cay tê!

Kích thích vị giác, heo giòn rụm. Ăn cùng cơm trắng hết ý
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THỊT LẮC SẢ TẮC
Nguyên liệu:
- 300gr thịt ba rọi
- 1 củ hành
- 3 tép tỏi
- 3 trái ớt
- 2 nhánh sả
- Rau thơm: ngò gai, lá chanh
- 5 trái tắc
- 3 muỗng cafe muối Tây Ninh
- 2 muỗng cafe đường
Cách làm:
- Rửa sạch thịt, cắt khúc vừa và đem chiên lửa vừa. Chiên đến khi chín, vàng đều 2 mặt là được. Vớt ra dĩa để nguội và thái miếng vừa ăn.
- Rửa sạch rau, quả. Hành và tỏi đem băm nhỏ rồi phi thơm.
- Sả, ớt, tắc thái lát mỏng, tắc
- Rau thơm cắt khúc vừa ăn.
- Cho lần lượt thịt, sả, tắc, ớt,...và các gia vị vào 1 cái hộp, đậy nắp lại và lắc lắc lắc.
- Bày ra đĩa và thưởng thức
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Ánh Hồng