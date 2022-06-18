Tối nay ăn gì: Mẹt cơm gà bắt mắt, siêu hấp dẫn!

Món ngon mỗi ngày 18/06/2022 17:00

Mẹt cơm gà đủ món, ăn siêu ngon. Cả nhà thích mê

CƠM MẸT GÀ

Tối nay ăn gì: Mẹt cơm gà bắt mắt, siêu hấp dẫn! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 1 con gà 
  • Nước dừa tươi
  • Bắp cải tím, cà rốt, hành tây, rau răm, húng lủi
  • Hành lá, hành tím, tỏi, ớt, chanh
  • Trứng gà non
  • Gia vị: hạt nêm, muối, tiêu, nước mắm, dầu hào, bột nghệ, giấm, đường

Cách làm:

  • Gà khìa nước dừa:

- Rửa sạch, chà xát với gừng và rượu trắng để khử mùi.

- Thoa đều hỗn hợp gia vị gồm: 3 muỗng hạt nêm, 1 muỗng hạt tiêu, 1 muỗng nước mắm, 1 muỗng dầu hào, 3 muỗng tỏi, ớt, hành tím xay nhuyễn và 1 muỗng bột nghệ lên khắp bề mặt da gà. Ướp trong 30 phút - 1 tiếng cho ngấm gia vị.

- Phi thơm hành tím băm, sau đó cho gà vào và đổ nước dừa ngang con gà. Chọn nhiệt mức thấp để bắt đầu khìa gà, nhớ trở các mặt để gà được chín đều và thấm gia vị.

  • Cơm:

- Phần mỡ gà thắng lên cùng với tỏi băm, trộn đều với gạo, thêm bột nghệ cho cơm lên màu đẹp 

- Cho gạo vào nồi cơm điện cùng nước lọc nấu như bình thường.

  • Trứng gà non xào hành:

- Trứng gà hấp sơ 5-10 phút. Ướp phần mề gà với xíu nước mắm, tiêu, hạt nêm và hành tỏi băm để xào cùng trứng.

- Phi vàng tỏi nguyên tép, cho mề gà vào đảo đều cho săn chín, tiếp tục cho trứng vào xào nhanh tay trong 5-10 phút. Nêm nếm lại gia vị cho vừa ăn, tắt bếp và thả hành tây, hành lá xắt khúc vào, trộn đều là xong.

 

Tối nay ăn gì: Mẹt cơm gà bắt mắt, siêu hấp dẫn! - Ảnh 2

  • Gỏi gà:

- Bắp cải tím bào mỏng.

- Hành tây bào mỏng, ngâm vào nước đá để giòn ngon và bớt mùi hăng.

- Cà rốt xắt sợi, trộn với 1 muỗng đường, 1/2 muối, 1 muỗng giấm ướp 30 phút trong ngăn mát tủ lạnh.

- Phần ức gà xé nhỏ trộn cùng bắp cải tím, cà rốt, hành tây, rau răm, húng lủi, hành phi và muối, tiêu, chanh.

- Trình bày lên mẹt và thưởng thức

 

Tối nay ăn gì: Mẹt cơm gà bắt mắt, siêu hấp dẫn! - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Đan Vy

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