Đạm bạc nhưng siêu cuốn với món Kho quẹt chấm rau luộc!

Món ngon mỗi ngày 16/06/2022 18:40

Kho quẹt dễ làm, chấm với rau củ luộc, mặn mặn cay cay, ăn dễ nghiền

KHO QUẸT

Đạm bạc nhưng siêu cuốn với món Kho quẹt chấm rau luộc! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 500gr thịt ba chỉ
  • 100gr tôm khô
  • Hành tím, tỏi, tiêu xanh, tiêu sọ
  • Nước mắm, đường, nước lọc
Đạm bạc nhưng siêu cuốn với món Kho quẹt chấm rau luộc! - Ảnh 2

Cách làm:

- Thịt ba chỉ lọc bỏ bì thái miếng nhỏ, có thể thái hạt lựu/ thái dài

- Cho thịt vào chảo đảo ra mỡ vàng thịt là được

 

Đạm bạc nhưng siêu cuốn với món Kho quẹt chấm rau luộc! - Ảnh 3

 

- Tôm khô ngâm nước nóng chừng 10 phút, sau đó rửa sạch để ráo.

- Hành tỏi đập dập, phi thơm rồi cho tôm vào đảo đều tầm 5-7 phút đến khi thấy tôm và hành tỏi vàng đều thì cho bát thịt vừa nãy vào đảo cùng ớt khô.

- Nước xốt: 2 muỗng nước mắm + 1 muỗng đường + 1 muỗng nước lọc.

- Cho nước xốt vào chảo thịt tôm vừa đun vừa đảo nhẹ để lửa nhỏ thịt tôm ngấm đều, tới khi nước xốt sền sệt keo lại, thêm tiêu + đầu hành tươi đảo lại 1 chút rồi tắt bếp.

 

Đạm bạc nhưng siêu cuốn với món Kho quẹt chấm rau luộc! - Ảnh 4

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

 

Nguồn: Fb Nguyễn Hồng Nghĩa

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