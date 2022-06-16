Đạm bạc nhưng siêu cuốn với món Kho quẹt chấm rau luộc!

Kho quẹt dễ làm, chấm với rau củ luộc, mặn mặn cay cay, ăn dễ nghiền

KHO QUẸT

Nguyên liệu:

500gr thịt ba chỉ

100gr tôm khô

Hành tím, tỏi, tiêu xanh, tiêu sọ

Nước mắm, đường, nước lọc

Cách làm:

- Thịt ba chỉ lọc bỏ bì thái miếng nhỏ, có thể thái hạt lựu/ thái dài

- Cho thịt vào chảo đảo ra mỡ vàng thịt là được

- Tôm khô ngâm nước nóng chừng 10 phút, sau đó rửa sạch để ráo.

- Hành tỏi đập dập, phi thơm rồi cho tôm vào đảo đều tầm 5-7 phút đến khi thấy tôm và hành tỏi vàng đều thì cho bát thịt vừa nãy vào đảo cùng ớt khô.

- Nước xốt: 2 muỗng nước mắm + 1 muỗng đường + 1 muỗng nước lọc.

- Cho nước xốt vào chảo thịt tôm vừa đun vừa đảo nhẹ để lửa nhỏ thịt tôm ngấm đều, tới khi nước xốt sền sệt keo lại, thêm tiêu + đầu hành tươi đảo lại 1 chút rồi tắt bếp.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Nguyễn Hồng Nghĩa

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dam-bac-nhung-sieu-cuon-voi-mon-kho-quet-cham-rau-luoc-476470.html