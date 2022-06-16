Đạm bạc nhưng siêu cuốn với món Kho quẹt chấm rau luộc!

Kho quẹt dễ làm, chấm với rau củ luộc, mặn mặn cay cay, ăn dễ nghiền
- Tối mai ăn gì: Cá hú kho trái bần - Làm bát cơm trắng ăn kèm ngay thôi!
- Trưa mai ăn gì: Về miền Tây ăn mắm chưng, chấm rau sống ngon 'nhức nách'!
KHO QUẸT
Nguyên liệu:
- 500gr thịt ba chỉ
- 100gr tôm khô
- Hành tím, tỏi, tiêu xanh, tiêu sọ
- Nước mắm, đường, nước lọc
Cách làm:
- Thịt ba chỉ lọc bỏ bì thái miếng nhỏ, có thể thái hạt lựu/ thái dài
- Cho thịt vào chảo đảo ra mỡ vàng thịt là được
- Tôm khô ngâm nước nóng chừng 10 phút, sau đó rửa sạch để ráo.
- Hành tỏi đập dập, phi thơm rồi cho tôm vào đảo đều tầm 5-7 phút đến khi thấy tôm và hành tỏi vàng đều thì cho bát thịt vừa nãy vào đảo cùng ớt khô.
- Nước xốt: 2 muỗng nước mắm + 1 muỗng đường + 1 muỗng nước lọc.
- Cho nước xốt vào chảo thịt tôm vừa đun vừa đảo nhẹ để lửa nhỏ thịt tôm ngấm đều, tới khi nước xốt sền sệt keo lại, thêm tiêu + đầu hành tươi đảo lại 1 chút rồi tắt bếp.
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Nguyễn Hồng Nghĩa