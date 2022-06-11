Trưa mai ăn gì: Về miền Tây ăn mắm chưng, chấm rau sống ngon 'nhức nách'!

Mắm cá nêm nếm vừa vị, hấp và cuốn rau sống. Ăn với cơm nóng bao ngon
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MẮM CHƯNG
Nguyên liệu:
- Mắm cá trắm, cá lóc
- Hành tím
- Ba chỉ heo
- Rau ăn kèm: Bắp chuối, chuối chát , dưa leo, cà pháo, cải
- Gia vị
Cách làm:
- Cho 1 khúc mắm cá vào tô
- Nêm đường, xíu bột ngọt, ít tiêu xay vào mắm cá
- Ba chỉ thái mỏng, xếp lên bề mặt mắm;
- Hành tím thái mỏng cho lên trên bề mặt tô mắm
- Gốc hành lá thái mỏng cho thêm lên trên
- Mang hấp cách thuỷ khoảng 15 phút
- Rửa rau để ăn cùng.
- Bày ra mâm và thưởng thức
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Đặng Tài Giỏi