Trưa mai ăn gì: Về miền Tây ăn mắm chưng, chấm rau sống ngon 'nhức nách'!

Mắm cá nêm nếm vừa vị, hấp và cuốn rau sống. Ăn với cơm nóng bao ngon

MẮM CHƯNG Nguyên liệu: Mắm cá trắm, cá lóc

Hành tím

Ba chỉ heo

Rau ăn kèm : Bắp chuối, chuối chát , dưa leo, cà pháo, cải

Gia vị Cách làm: - Cho 1 khúc mắm cá vào tô - Nêm đường, xíu bột ngọt, ít tiêu xay vào mắm cá - Ba chỉ thái mỏng, xếp lên bề mặt mắm; - Hành tím thái mỏng cho lên trên bề mặt tô mắm - Gốc hành lá thái mỏng cho thêm lên trên - Mang hấp cách thuỷ khoảng 15 phút - Rửa rau để ăn cùng. - Bày ra mâm và thưởng thức Chúc mọi người làm thành công! Nguồn: Fb Đặng Tài Giỏi Tối nay ăn gì: Vịt nấu chao - Ăn kèm bún hấp dẫn khó cưỡng! Vịt xào với chao, nấu nước dùng đậm đà. Ă kèm bún siêu ngon miệng https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trua-mai-an-gi-ve-mien-tay-an-mam-chung-cham-rau-song-ngon-nhuc-nach-475072.html Theo Meymey (t/h) | Phụ Nữ Sức Khỏe Link bài gốc Copy link https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trua-mai-an-gi-ve-mien-tay-an-mam-chung-cham-rau-song-ngon-nhuc-nach-475072.html