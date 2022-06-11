Trưa mai ăn gì: Về miền Tây ăn mắm chưng, chấm rau sống ngon 'nhức nách'!

Món ngon mỗi ngày 11/06/2022 13:37

Mắm cá nêm nếm vừa vị, hấp và cuốn rau sống. Ăn với cơm nóng bao ngon

MẮM CHƯNG

Trưa mai ăn gì: Về miền Tây ăn mắm chưng, chấm rau sống ngon 'nhức nách'! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • Mắm cá trắm, cá lóc
  • Hành tím
  • Ba chỉ heo
  • Rau ăn kèm: Bắp chuối, chuối chát , dưa leo, cà pháo, cải
  • Gia vị

Cách làm:

- Cho 1 khúc mắm cá vào tô

- Nêm đường, xíu bột ngọt, ít tiêu xay vào mắm cá

- Ba chỉ thái mỏng, xếp lên bề mặt mắm;

- Hành tím thái mỏng cho lên trên bề mặt tô mắm

- Gốc hành lá thái mỏng cho thêm lên trên

- Mang hấp cách thuỷ khoảng 15 phút 

- Rửa rau để ăn cùng.

- Bày ra mâm và thưởng thức

 

Trưa mai ăn gì: Về miền Tây ăn mắm chưng, chấm rau sống ngon 'nhức nách'! - Ảnh 2

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Đặng Tài Giỏi

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