Tối nay ăn gì: Vịt nấu chao - Ăn kèm bún hấp dẫn khó cưỡng!

Vịt xào với chao, nấu nước dùng đậm đà. Ă kèm bún siêu ngon miệng

VỊT NẤU CHAO

Nguyên liệu:

1 con vịt

Khoai môn sáp

Ngò gai, rau muống, nấm

Nước dừa tươi

Gia vị: chao, muối, hạt nêm, dầu ăn, đường phèn, sate

chao, muối, hạt nêm, dầu ăn, đường phèn, sate Bún

Cách làm:

- Vịt chặt miếng vừa ăn, rửa sạch để ráo. Ướp với 2 hủ chao bông sen nhỏ, dầu ăn, hạt nêm, đường, muối, sate trong 2-3 tiếng cho thấm gia vị.

- Khoai sáp xắt miếng vuông vừa ăn, chiên sơ vàng mặt.

- Phi thơm hành tỏi trong nồi áp suất chế độ Xào, cho vịt đã ướp vào xào cho săn lại.

- Cho nước dừa vào nồi hầm trong thời gian 20 phút. Sau đó cho khoai đã được chiên vào. Đun sôi thêm 15 phút để khoai chín mềm và nêm nếm gia vị cho vừa ăn. Rắc ngò gai xắt nhỏ vào nồi.

- Xốt chấm chao: 1/2 hủ chao nhỏ tán nhuyễn + 2 muỗng cafe sa tế tôm + 2 muỗng canh nước lọc + 2 muỗng canh đường. Đun sôi hỗn hợp đến khi sệt lại.

- Ăn kèm với bún và các loại rau.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Đan Vy

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/toi-nay-an-gi-vit-nau-chao-an-kem-bun-hap-dan-kho-cuong-474650.html