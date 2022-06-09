Trổ tài mẹt ngan 5 món bắt mắt, kích thích thị giác lẫn vị giác!

Thịt ngan chế biến 5 món, món nào cũng hấp dẫn, đầy đặn, thơm ngon
- Ăn vặt nhâm nhi cùng chân gà nướng muối ớt mặn mặn, ngon mê ly!
- Tôm xốt bơ cay ngon 'nhức nách' - Phần xốt cay tê siêu đã!
MẸT NGAN 5 MÓN
Nguyên liệu:
- 2.3kg ngan
- Sau đó rửa sạch, sát muối chanh khử tanh.
- Cắt riêng phần cổ ngan
- Chặt đôi con ngan:
- 1/2 con đem lọc lấy thịt, phần thịt ức làm nộm, phần thịt đùi thái mỏng xào sả ớt; xương vừa lọc + cánh + cổ bỏ riêng lát cho vào nồi luộc cùng nửa con vịt còn lại
Cách làm:
- Ngan luộc:
1/2 con ngan + xương lọc bên trên + cánh + cổ bỏ vào nồi áp suất, thêm 1 miếng gừng đập dập, luộc chín khoảng 15 phút/ Chờ nguội, chặt miếng nhỏ
- Dồi cổ ngan:
- Lọc mỡ ngan + thịt ngan lọc ở những đoạn xương + thịt vụn băm nhỏ. Sau đó rang đậu xanh cho vào bát thịt ngan vừa băm, thêm chút lạc rang giã nhỏ + rau húng + mùi tàu + rau răm thái nhỏ vào.
- Có thể nêm chút gia vị, rồi đổ tiết ngan vào đảo đều lên.
- Buộc 1 đầu da cổ ngan, nhồi nhân vào, buộc đầu còn lại cho chặt. Sau đó cho vào nồi hấp 30 phút
- Áp chảo cho thịt thơm, bóng bẩy hơn
- Chờ nguội, đem thái miếng.
- Ngan xào sả ớt:
- Đùi ngan lọc lấy thịt, thái miếng vừa ăn.
- Thái sả mỏng,c ho dầu ăn phi vàng thơm vớt ra
- Sau đó cho thịt ngan vào xào cho săn, đổ sả lúc đầu vào, thêm vài lát ớt sừng nêm nếm vừa ăn xào thêm vài phút là xong.
- Nộm ngan:
- Thịt ức ngan đem hấp vừa chín tới, sau đó đem áp chảo cho thơm. Thái mỏng vừa ăn
- Cho thịt ngan ra bát, thêm sả thái nhỏ + chút gừng thái sợi + mùi tàu + rau răm thái nhỏ bỏ vào, sau đó thêm xốt trộn gồm: nước mắm + đường + chanh + ớt
- Đeo gang tay đảo đều, bóp xơ cho thịt ngấm.
- Rắc mè rang vào, đảo đều là xong.
- Lòng mề xào măng giá:
- Phi tỏi xào thơm lòng mề, đảo cho chín thêm măng vào xào săn, cuối cùng thêm giá, hành lá vào nêm nếm vừa ăn là hoàn thành.
- Nước chấm ngan/vịt luộc:
- Cho nước mắm ra bát, thêm đường, chanh; nếm cho vừa miệng
- Băm nhỏ gừng, ớt và tỏi cho vào bát nước mắm.
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Loan Trần