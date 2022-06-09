Trổ tài mẹt ngan 5 món bắt mắt, kích thích thị giác lẫn vị giác!

- Sau đó rửa sạch, sát muối chanh khử tanh.

- Chặt đôi con ngan:

- 1/2 con đem lọc lấy thịt, phần thịt ức làm nộm, phần thịt đùi thái mỏng xào sả ớt; xương vừa lọc + cánh + cổ bỏ riêng lát cho vào nồi luộc cùng nửa con vịt còn lại

Cách làm:

Ngan luộc:

1/2 con ngan + xương lọc bên trên + cánh + cổ bỏ vào nồi áp suất, thêm 1 miếng gừng đập dập, luộc chín khoảng 15 phút/ Chờ nguội, chặt miếng nhỏ

Dồi cổ ngan:

- Lọc mỡ ngan + thịt ngan lọc ở những đoạn xương + thịt vụn băm nhỏ. Sau đó rang đậu xanh cho vào bát thịt ngan vừa băm, thêm chút lạc rang giã nhỏ + rau húng + mùi tàu + rau răm thái nhỏ vào.

- Có thể nêm chút gia vị, rồi đổ tiết ngan vào đảo đều lên.

- Buộc 1 đầu da cổ ngan, nhồi nhân vào, buộc đầu còn lại cho chặt. Sau đó cho vào nồi hấp 30 phút

- Áp chảo cho thịt thơm, bóng bẩy hơn

- Chờ nguội, đem thái miếng.

Ngan xào sả ớt:

- Đùi ngan lọc lấy thịt, thái miếng vừa ăn.

- Thái sả mỏng,c ho dầu ăn phi vàng thơm vớt ra

- Sau đó cho thịt ngan vào xào cho săn, đổ sả lúc đầu vào, thêm vài lát ớt sừng nêm nếm vừa ăn xào thêm vài phút là xong.

Nộm ngan:

- Thịt ức ngan đem hấp vừa chín tới, sau đó đem áp chảo cho thơm. Thái mỏng vừa ăn

- Cho thịt ngan ra bát, thêm sả thái nhỏ + chút gừng thái sợi + mùi tàu + rau răm thái nhỏ bỏ vào, sau đó thêm xốt trộn gồm: nước mắm + đường + chanh + ớt

- Đeo gang tay đảo đều, bóp xơ cho thịt ngấm.

- Rắc mè rang vào, đảo đều là xong.

Lòng mề xào măng giá:

- Phi tỏi xào thơm lòng mề, đảo cho chín thêm măng vào xào săn, cuối cùng thêm giá, hành lá vào nêm nếm vừa ăn là hoàn thành.

Nước chấm ngan/vịt luộc:

- Cho nước mắm ra bát, thêm đường, chanh; nếm cho vừa miệng

- Băm nhỏ gừng, ớt và tỏi cho vào bát nước mắm.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Loan Trần