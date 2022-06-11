Tối mai ăn gì: Cá hú kho trái bần - Làm bát cơm trắng ăn kèm ngay thôi!

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CÁ HÚ KHO TRÁI BẦN
Nguyên liệu:
- 1 con cá hú
- 4-6 trái bần chín
- Đầu hành lá, hành tím, tỏi băm
- Gia vị: nước mắm, muối, đường, tiêu, hạt nêm, bột ngọt
Cách làm:
- Bần rửa sạch và cắt múi, sau đó chần qua nước sôi đun khoảng 5-7 phút.
- Cho 1 ít nước và tán nhuyễn bần
- Sau đó dùng vải mùng/ ray để lọc lại là xong phần nước cốt.
- Cá sau khi ướp với nước mắm, muối, ít đường và bột ngọt rồi thêm ít đầu hành lá đập dập, tỏi, hành tím và ít tiêu khoảng 30 phút
- Kho cá vừa chín tới, thêm nước cốt bần sao cho vừa ngập mặt cá. Đun ở lửa nhỏ liu riu cho đến khi phần nước sánh lại. Cho thêm ít hành lá, ớt là có thể thưởng thức ngay
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Eric Nguyen