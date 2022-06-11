Tối mai ăn gì: Cá hú kho trái bần - Làm bát cơm trắng ăn kèm ngay thôi!

Cá hú kho đậm đà, thấm đượm vị, cay nồng ngon khó cưỡng

CÁ HÚ KHO TRÁI BẦN

Nguyên liệu:

1 con cá hú

4-6 trái bần chín

Đầu hành lá, hành tím, tỏi băm

Gia vị: nước mắm, muối, đường, tiêu, hạt nêm, bột ngọt

Cách làm:

- Bần rửa sạch và cắt múi, sau đó chần qua nước sôi đun khoảng 5-7 phút.

- Cho 1 ít nước và tán nhuyễn bần

- Sau đó dùng vải mùng/ ray để lọc lại là xong phần nước cốt.

- Cá sau khi ướp với nước mắm, muối, ít đường và bột ngọt rồi thêm ít đầu hành lá đập dập, tỏi, hành tím và ít tiêu khoảng 30 phút

- Kho cá vừa chín tới, thêm nước cốt bần sao cho vừa ngập mặt cá. Đun ở lửa nhỏ liu riu cho đến khi phần nước sánh lại. Cho thêm ít hành lá, ớt là có thể thưởng thức ngay

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Eric Nguyen

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/toi-mai-an-gi-ca-hu-kho-trai-ban-lam-bat-com-trang-an-kem-ngay-thoi-475068.html