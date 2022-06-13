Trưa nay ăn gì: Bữa ăn siêu cấp, ngon miệng ngon mắt với Cá hồi xốt Teriyaki!

Cá hồi chiên vừa chín tới, da cá giòn rụm, thịt cá mềm. Ăn cùng xốt Teri mặn ngọt, đưa cơm phải biết

Cá Hồi Xốt Teriyaki

Nguyên liệu:

Cá hồi

80ml nước tương Kikkoman

40ml rượu mirin

50gr đường

40gr gừng

15gr tỏi

Cách làm:



- Tỏi đập dập, gừng cắt lát. Cho thêm các loại gia vị vào cùng 1 nồi

- Bắc lên bếp và đun sôi cho tới khi đường tan hết. Tắt bếp và để sang một bên.

- Bắc chảo lên bếp, để chảo nóng thì cho dầu vào rồi áp mặt da cá hồi xuống trước. Chiên mặt da tầm 3-4 phút sau đó trở mặt chiên tiếp mặt thịt.

- Chiên mặt thịt tầm 1 phút thì cho xốt teriyaki vào, để lửa vừa, dùng muỗng rưới xốt lên trên miếng cá. Rưới xốt liên tục cho tới khi miếng cá lên màu đẹp/ tới độ chín bạn thích

- Thêm 1 lát bơ lạt dậy mùi thơm

- Bày lên ăn với cơm nóng nếu thích

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Frank Pham

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trua-nay-an-gi-bua-an-sieu-cap-ngon-mieng-ngon-mat-voi-ca-hoi-xot-teriyaki-475657.html