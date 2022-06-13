Trưa nay ăn gì: Bữa ăn siêu cấp, ngon miệng ngon mắt với Cá hồi xốt Teriyaki!

Món ngon mỗi ngày 13/06/2022 12:42

Cá hồi chiên vừa chín tới, da cá giòn rụm, thịt cá mềm. Ăn cùng xốt Teri mặn ngọt, đưa cơm phải biết

Cá Hồi Xốt Teriyaki

Trưa nay ăn gì: Bữa ăn siêu cấp, ngon miệng ngon mắt với Cá hồi xốt Teriyaki! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • Cá hồi
  • 80ml nước tương Kikkoman
  • 40ml rượu mirin
  • 50gr đường
  • 40gr gừng
  • 15gr tỏi

Cách làm:

- Tỏi đập dập, gừng cắt lát. Cho thêm các loại gia vị vào cùng 1 nồi

- Bắc lên bếp và đun sôi cho tới khi đường tan hết. Tắt bếp và để sang một bên.

- Bắc chảo lên bếp, để chảo nóng thì cho dầu vào rồi áp mặt da cá hồi xuống trước. Chiên mặt da tầm 3-4 phút sau đó trở mặt chiên tiếp mặt thịt.

- Chiên mặt thịt tầm 1 phút thì cho xốt teriyaki vào, để lửa vừa, dùng muỗng rưới xốt lên trên miếng cá. Rưới xốt liên tục cho tới khi miếng cá lên màu đẹp/ tới độ chín bạn thích

- Thêm 1 lát bơ lạt dậy mùi thơm

 

- Bày lên ăn với cơm nóng nếu thích

 

Trưa nay ăn gì: Bữa ăn siêu cấp, ngon miệng ngon mắt với Cá hồi xốt Teriyaki! - Ảnh 2

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Frank Pham

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