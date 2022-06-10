Bánh canh bột mì cá lóc - Nấu gọn lẹ, cay nồng thích mê!

Cá lóc làm sạch, bánh canh bột mì mềm dai vừa đủ. Nước dùng cay nồng, ăn ấm bụng

Bánh canh cá lóc từ bột mỳ

Nguyên liệu:

Bột mì đa dụng

Cá lóc

Củ nén

Hành lá

Gia vị: nước mắm, tiêu, đường, hạt nêm, dầu ăn, muối, bột ngọt

Cách làm:

- Cá làm sạch, rửa cùng với muối, dùng dao cạo sạch lớp nhớt ở trên da, cắt lát vừa ăn, ướp với củ nén giã nát. Nêm thêm nước mắm, tiêu, muối, bột nêm, đường, trộn đều cá với gia vị và ướp tầm 15-20 phút để cá thấm gia vị

- Nhồi 200gr bột mì với 90ml nước. Nhào đến khi thành khối bột dẻo mịn, chia bột thành từng phần nhỏ rồi cán bột mỏng, cắt thành sợi, bột sau khi cắt sợi thì mang đi luộc vừa chín, vớt ra nhúng lại vào nước lạnh cho bột sạch

- Giã thêm củ nén, phi thơm cùng với dầu ăn, cho tầm 1 muỗng cafe ớt bột Hàn Quốc vào phi cùng, rồi cho cá đã ướp vào xào chín

- Cho vào nửa nồi nước sôi. Nêm thêm 2 muỗng cafe mắm ruốc huế pha loãng với một ít nước lạnh, rồi cho vào nồi nước cá, nước cá sôi thì cho sợi bánh canh đã luộc vào, nêm nếm lại cho vừa miệng, thêm tiêu, hành lá nữa là xong

- Trình bảy ra tô và thưởng thức

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Thao Ngo Phuong

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/banh-canh-bot-mi-ca-loc-nau-gon-le-cay-nong-thich-me-475053.html