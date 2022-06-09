Ngồi nhà thưởng thức món ăn nước láng giềng: Cơm gà Philippine

Gà hầm mềm, gia vị thân thuộc nhưng hương vị siêu lạ, ngon bắt miệng

Chicken Adobo || Cơm Gà Philippine

Nguyên liệu:

8 cái đùi gà

¼ cup nước tương ngon

¼ cup giấm táo

2 muỗng canh maple syrup/ đường nâu

6 nhánh tỏi

3 quả chà là

1 muỗng cafe tiêu nguyên hạt

3 lá nguyệt quế

1 củ hành

2 củ cà rốt

Cách làm:



Làm nước ướp gà:

- Cho nước tương, giấm táo, 1/2 tỏi băm. Khuấy cho tan đều

- Cho gà vào ướp, trộn đều và ướp từ 30 phút hoặc qua đêm

- Cho ít dầu olive vào nồi

- Đảo đều phần tỏi băm còn lại và hành củ thái lát mỏng đến khi thơm xong gạt qua 1 bên chảo

- Cho gà vào chảo rán nhẹ cho vàng đều các mặt, đặt mặt có da gà xuống trước

- Đổ nước ướp gà vào chảo

- Cho cà rốt, chà là, hạt tiêu, lá nguyệt quế và maple syrup vào chảo và đảo nhẹ nhàng

- Đậy nắp và hạ lửa nhỏ và đun từ 20-25 phút

- Sau khi thịt gà đạt gần đến độ mềm mong muốn, mở vung và tiếp tục đun nhỏ lửa từ 10-15 phút cho nước cạn dần và sệt lại.

- Trình bày ra đĩa và thưởng thức

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Nguyễn Hương Trà

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