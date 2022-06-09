Ngồi nhà thưởng thức món ăn nước láng giềng: Cơm gà Philippine

Gà hầm mềm, gia vị thân thuộc nhưng hương vị siêu lạ, ngon bắt miệng
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Chicken Adobo || Cơm Gà Philippine
Nguyên liệu:
- 8 cái đùi gà
- ¼ cup nước tương ngon
- ¼ cup giấm táo
- 2 muỗng canh maple syrup/ đường nâu
- 6 nhánh tỏi
- 3 quả chà là
- 1 muỗng cafe tiêu nguyên hạt
- 3 lá nguyệt quế
- 1 củ hành
- 2 củ cà rốt
Cách làm:
- Làm nước ướp gà:
- Cho nước tương, giấm táo, 1/2 tỏi băm. Khuấy cho tan đều
- Cho gà vào ướp, trộn đều và ướp từ 30 phút hoặc qua đêm
- Cho ít dầu olive vào nồi
- Đảo đều phần tỏi băm còn lại và hành củ thái lát mỏng đến khi thơm xong gạt qua 1 bên chảo
- Cho gà vào chảo rán nhẹ cho vàng đều các mặt, đặt mặt có da gà xuống trước
- Đổ nước ướp gà vào chảo
- Cho cà rốt, chà là, hạt tiêu, lá nguyệt quế và maple syrup vào chảo và đảo nhẹ nhàng
- Đậy nắp và hạ lửa nhỏ và đun từ 20-25 phút
- Sau khi thịt gà đạt gần đến độ mềm mong muốn, mở vung và tiếp tục đun nhỏ lửa từ 10-15 phút cho nước cạn dần và sệt lại.
- Trình bày ra đĩa và thưởng thức
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Nguyễn Hương Trà