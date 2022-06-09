Ngồi nhà thưởng thức món ăn nước láng giềng: Cơm gà Philippine

Món ngon mỗi ngày 09/06/2022 16:02

Gà hầm mềm, gia vị thân thuộc nhưng hương vị siêu lạ, ngon bắt miệng

Chicken Adobo || Cơm Gà Philippine

Ngồi nhà thưởng thức món ăn nước láng giềng: Cơm gà Philippine - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  •  8 cái đùi gà 
  • ¼ cup nước tương ngon
  • ¼ cup giấm táo 
  • 2 muỗng canh maple syrup/ đường nâu 
  • 6 nhánh tỏi
  • 3 quả chà là 
  • 1 muỗng cafe tiêu nguyên hạt
  • 3 lá nguyệt quế
  • 1 củ hành
  • 2 củ cà rốt

Cách làm:

  • Làm nước ướp gà:

- Cho nước tương, giấm táo, 1/2 tỏi băm. Khuấy cho tan đều

- Cho gà vào ướp, trộn đều và ướp từ 30 phút hoặc qua đêm

- Cho ít dầu olive vào nồi

- Đảo đều phần tỏi băm còn lại và hành củ thái lát mỏng đến khi thơm xong gạt qua 1 bên chảo

- Cho gà vào chảo rán nhẹ cho vàng đều các mặt, đặt mặt có da gà xuống trước

- Đổ nước ướp gà vào chảo

- Cho cà rốt, chà là, hạt tiêu, lá nguyệt quế và maple syrup vào chảo và đảo nhẹ nhàng

- Đậy nắp và hạ lửa nhỏ và đun từ 20-25 phút 

 

Ngồi nhà thưởng thức món ăn nước láng giềng: Cơm gà Philippine - Ảnh 2

 

- Sau khi thịt gà đạt gần đến độ mềm mong muốn, mở vung và tiếp tục đun nhỏ lửa từ 10-15 phút cho nước cạn dần và sệt lại.

- Trình bày ra đĩa và thưởng thức

 

Ngồi nhà thưởng thức món ăn nước láng giềng: Cơm gà Philippine - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Nguyễn Hương Trà

Khoai môn chiên giòn béo ngậy - Nhân phô mai tan chảy siêu kích thích

Khoai môn chiên giòn béo ngậy - Nhân phô mai tan chảy siêu kích thích

Khoai môn chiên, nhân ngập topping, mặn mặn, ngọt ngọt đã thèm

Xem thêm
Từ khóa:   Những món ăn ngon cách nấu cơm gà những cách nấu cơm gà ngon

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 2 giờ 11 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 26 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 21 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 11 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 11 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 16 giờ 36 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 17 giờ 11 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 18 giờ 11 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 19 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ