Trưa mai ăn gì: Cơm gà xối mỡ vàng ươm, hạt cơm tơi xốp!

Gà chiên vàng, ráo dầu. Cơm chiên tơi, bóng bẩy, bắt mắt

CƠM GÀ XỐI MỠ

Nguyên liệu:

2 cái đùi gà góc tư

3-4 chén cơm

Rau ăn kèm: xà lách, dưa leo, cà chua bi,...

xà lách, dưa leo, cà chua bi,... Gia vị: Dầu ăn, nước mắm, nước tương, tương ớt, chanh, muối, tỏi, gừng, ớt, đường, bột nghệ...

Cách làm:



Phần gà:

- Rửa sạch đùi gà với muối và nước cốt chanh.

- Ướp phần đùi gà khoảng 30 phút với 1 muỗng cafe hạt nêm, 1 muỗng cafe đường, 1 muỗng cafe tiêu và chút hành tỏi băm.

- Trong lúc đợi ướp gà thì rửa các loại rau củ rồi để ráo.

- Cho gà đã ướp vào nồi nước lạnh và luộc trong khoảng 12 phút từ khi nước bắt đầu sôi.

- Vớt gà ra cho vào thau nước đá khoảng 2 phút để da gà được săn lại và giòn hơn.

- Sau khi để gà ráo nước thì chiên gà. Đun sôi già lượng dầu vừa đủ, cho gà vào chiên mặt dưới đến khi vàng giòn, lấy vá múc dầu xối lên mặt trên của gà để da gà chín và giòn.

- Vớt gà ra và để nghỉ khoảng 10-15 phút rồi chiên lại lần 2 để gà được vàng giòn và thơm hơn.

Phần cơm:

- Phi thơm chút hành tỏi băm, cho cơm vào chiên, nêm chút hạt nêm và 2 muỗng cafe bột nghệ để có màu vàng ưng ý

- Cho cơm đã chiên vào bát và nén lại cho thành khuôn rồi úp ngược ra dĩa là xong.

Phần nước chấm:

- Nước tương: tỷ lệ 1:1 nước tương : tương ớt, thêm chút tỏi ớt băm nhuyễn và khuấy đều là được.

- Nước mắm: 1.5 muỗng nước mắm, 1 muỗng đường, 1/2 muỗng cốt chanh, khuấy tan đường và thêm tỏi ớ băm vào là xong.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Ánh Hồng

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