Vịt om sấu đặc biệt - Chiêu đãi gia đình món ngon!

Vịt nấu với sấu, chua chua thanh thanh. Thịt vịt chắc, dai giòn béo ngậy

VỊT OM SẤU

Nguyên liệu:

1 con vịt

1 trái dừa tươi

Nước cốt dừa

Sấu, hành tím,tỏi, sả, ớt

Rau muống, khoai sọ, hành lá, mùi tàu

Gừng, rượu

Gia vị: nước mắm; muối

Cách làm:

- Rửa sạch vịt với rượu và gừng để khử mùi hôi. Sau đó chặt miếng vừa ăn.

- Ướp vịt với một chút gia vị, hành tím, tỏi và sả băm nhỏ. Để trong vòng 30 phút.

- Phi thơm tỏi, hành tím và sả băm, sau đó cho vịt vào xào sơ.

- Thêm nước sôi và nước dừa vào nồi lẩu vịt vừa xào.

- Khi nồi lẩu sôi, hớt bọt và mỡ rồi thêm nước cốt dừa, nước mắm, muối cho vừa ăn. Sau đó tiếp tục nấu thêm 15 phút.

- Khi chuẩn bị ăn thì xào sơ khoai sọ rồi thả vào nồi lẩu.

- Cuối cùng cho sấu và ớt vào, tùy theo khẩu vị của gia đình.

Chúc mọi người làm thành công!





Nguồn: Fb Mè Đen

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vit-om-sau-dac-biet-chieu-dai-gia-dinh-mon-ngon-475372.html