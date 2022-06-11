Vịt om sấu đặc biệt - Chiêu đãi gia đình món ngon!

Món ngon mỗi ngày 11/06/2022 13:24

Vịt nấu với sấu, chua chua thanh thanh. Thịt vịt chắc, dai giòn béo ngậy

VỊT OM SẤU

Vịt om sấu đặc biệt - Chiêu đãi gia đình món ngon! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 1 con vịt 
  • 1 trái dừa tươi 
  • Nước cốt dừa 
  • Sấu, hành tím,tỏi, sả, ớt
  • Rau muống, khoai sọ, hành lá, mùi tàu
  • Gừng, rượu
  • Gia vị: nước mắm; muối
Vịt om sấu đặc biệt - Chiêu đãi gia đình món ngon! - Ảnh 2

 

Cách làm:

- Rửa sạch vịt với rượu và gừng để khử mùi hôi. Sau đó chặt miếng vừa ăn.

- Ướp vịt với một chút gia vị, hành tím, tỏi và sả băm nhỏ. Để trong vòng 30 phút.

- Phi thơm tỏi, hành tím và sả băm, sau đó cho vịt vào xào sơ.

- Thêm nước sôi và nước dừa vào nồi lẩu vịt vừa xào.

- Khi nồi lẩu sôi, hớt bọt và mỡ rồi thêm nước cốt dừa, nước mắm, muối cho vừa ăn. Sau đó tiếp tục nấu thêm 15 phút.

- Khi chuẩn bị ăn thì xào sơ khoai sọ rồi thả vào nồi lẩu.

- Cuối cùng cho sấu và ớt vào, tùy theo khẩu vị của gia đình.

 

Vịt om sấu đặc biệt - Chiêu đãi gia đình món ngon! - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Mè Đen

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