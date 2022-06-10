Cháo cá lóc nóng hổi, nồng vị tiêu - Ăn vào thời tiết mát trời, thích mê!

Cá lóc nấu chín, róc thịt và xào thơm, nêm nếm vừa vị. Ăn cùng cháo trắng nóng hổi, thơm ngon

CHÁO CÁ LÓC

Nguyên liệu:

Cá lóc

Gạo tẻ

Hành tăm, nghệ tươi

Gia vị: tiêu, ớt, nước mắm, hạt nêm

tiêu, ớt, nước mắm, hạt nêm Rau thơm: hành, ngò, thì là

Cách làm:

- Cá lóc làm sạch bỏ vào nồi nấu cùng cháo trắng

- Cháo sôi khoảng 7 phút thì vớt cá lóc ra

- Chờ cá lóc nguội, róc thịt để riêng

- Cho chảo lên bếp, đổ dầu ăn vào. Dầu nóng cho hành tăm, nghệ tươi đã giã nhuyễn vào đảo đều. Cho cá vào chảo đảo đều cùng hạt nêm, tiêu, ớt và 1 muỗng cafe nước mắm. Tắt bếp, cho ra đĩa

- Cháo trắng nêm ít hạt nêm cho vừa vị

- Múc cháo ra bát, cho cá, rau thơm, nghệ tươi giã nhuyễn và hành tăm rang mỡ vào ăn cùng

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Hồng Loan

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chao-ca-loc-nong-hoi-nong-vi-tieu-an-vao-thoi-tiet-mat-troi-thich-me-475054.html