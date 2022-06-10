Trưa nay ăn gì: Chiêu đãi món mới hấp dẫn - Sườn non xốt cam mật ong!

Món ngon mỗi ngày 10/06/2022 12:05

Xốt cam mật ong óng ánh, sườn chiên ráo dầu, màu nâu cánh gián bắt mắt

Sườn Non Xốt Cam Mật Ong

Trưa nay ăn gì: Chiêu đãi món mới hấp dẫn - Sườn non xốt cam mật ong! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 400gr sườn non
  • 6 tép tỏi
  • 1 củ hành tím
  • 100ml nước cam
  • 2 muỗng canh mật ong
  • Bột chiên giòn
  • Mè rang
  • Gia vị: 1 muỗng canh nước tương, 1 muỗng canh tỏi băm, hành tím băm, 1 muỗng canh bột bắp, 1 muỗng cafe tiêu
  • Dầu ăn
Trưa nay ăn gì: Chiêu đãi món mới hấp dẫn - Sườn non xốt cam mật ong! - Ảnh 2

 

Cách làm:

- Tỏi bóc vỏ, thái lát mỏng.

- Sườn non rửa sạch để ráo. Sau đó ướp sườn với gia vị ướp sườn trong khoảng 20 phút cho thấm.

- Đặt một cái chảo lên bếp, thêm 100ml dầu ăn vào rồi cho tỏi thái lát mỏng vào phi vàng thơm, sau đó vớt hết tỏi ra đĩa, để sang một bên.

- Sườn sau khi đã thấm gia vị thì lăn sườn qua bột chiên giòn rồi cho vào chảo dầu vừa phi tỏi chiên cho đến khi sườn có màu vàng nâu thì vớt ra đĩa có lót giấy thấm dầu.

 

Trưa nay ăn gì: Chiêu đãi món mới hấp dẫn - Sườn non xốt cam mật ong! - Ảnh 3

 

- Đổ nước cam và mật ong vào nồi, đun cho đến khi sôi lên thì cho sườn và tỏi phi vào đảo đều một lát là được.

- Cho sườn ra đĩa, rắc mè và thưởng thức

 

Trưa nay ăn gì: Chiêu đãi món mới hấp dẫn - Sườn non xốt cam mật ong! - Ảnh 4

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Trang Nguyễn

Ngồi nhà thưởng thức món ăn nước láng giềng: Cơm gà Philippine

Ngồi nhà thưởng thức món ăn nước láng giềng: Cơm gà Philippine

Gà hầm mềm, gia vị thân thuộc nhưng hương vị siêu lạ, ngon bắt miệng

Xem thêm
Từ khóa:   cách làm sườn xốt cam món sườn ngon nước xốt ngon

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 2 giờ 13 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 28 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 23 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 13 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 13 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 16 giờ 38 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 17 giờ 13 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 18 giờ 13 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 19 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ