Trưa nay ăn gì: Chiêu đãi món mới hấp dẫn - Sườn non xốt cam mật ong!

Xốt cam mật ong óng ánh, sườn chiên ráo dầu, màu nâu cánh gián bắt mắt

Sườn Non Xốt Cam Mật Ong

Nguyên liệu:

400gr sườn non

6 tép tỏi

1 củ hành tím

100ml nước cam

2 muỗng canh mật ong

Bột chiên giòn

Mè rang

Gia vị: 1 muỗng canh nước tương, 1 muỗng canh tỏi băm, hành tím băm, 1 muỗng canh bột bắp, 1 muỗng cafe tiêu

1 muỗng canh nước tương, 1 muỗng canh tỏi băm, hành tím băm, 1 muỗng canh bột bắp, 1 muỗng cafe tiêu Dầu ăn

Cách làm:

- Tỏi bóc vỏ, thái lát mỏng.

- Sườn non rửa sạch để ráo. Sau đó ướp sườn với gia vị ướp sườn trong khoảng 20 phút cho thấm.

- Đặt một cái chảo lên bếp, thêm 100ml dầu ăn vào rồi cho tỏi thái lát mỏng vào phi vàng thơm, sau đó vớt hết tỏi ra đĩa, để sang một bên.

- Sườn sau khi đã thấm gia vị thì lăn sườn qua bột chiên giòn rồi cho vào chảo dầu vừa phi tỏi chiên cho đến khi sườn có màu vàng nâu thì vớt ra đĩa có lót giấy thấm dầu.

- Đổ nước cam và mật ong vào nồi, đun cho đến khi sôi lên thì cho sườn và tỏi phi vào đảo đều một lát là được.

- Cho sườn ra đĩa, rắc mè và thưởng thức

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Trang Nguyễn

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trua-nay-an-gi-chieu-dai-mon-moi-hap-dan-suon-non-xot-cam-mat-ong-475026.html