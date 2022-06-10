Tối nay ăn gì: Lẩu cá thác lác - Nước dùng trong vắt, thơm ngon!

Món ngon mỗi ngày 10/06/2022 17:17

Chả cá quết dai dai, nhồi với khổ qua. Vừa thơm ngon, vừa bổ dưỡng

LẨU CÁ THÁC LÁC

Tối nay ăn gì: Lẩu cá thác lác - Nước dùng trong vắt, thơm ngon! - Ảnh 1

 

Nguyên liệu:

  • 700gr cá thác lác nạo
  • 0.5kg xương ống 
  • 1 củ cải trắng 
  • 0.5kg bông bí 
  • Nấm rơm, nấm kim châm
  • Rau tần ô, ớt sừng đỏ, khổ qua
  • Bún tươi

Cách làm:

- Xương ống rửa muối sạch, chần sơ cho sạch.

- Cho khoảng 3 lít nước vào hầm, nước sôi cho củ cải trắng và vài củ cà rốt vào cùng cho nước ngọt thơm, thường xuyên vớt bọt cho nước dùng trong, nêm gia vị cho vừa ăn. Hầm với lửa nhỏ.

- Cá thác lác nạo sẵn cho ra tô to, nêm 1-2 muỗng cafe đường, 1/2 muỗng cafe bột ngọt/ bột nêm, 1/2 muỗng cafe muối, thêm nước mắm cho vừa ăn, tiêu xay, ớt băm, hành củ băm, hành lá cắt nhỏ. Quết đều cho chả dai ngon, khi thấy cá độ dẻo dai ngon là được. 

- Bông bí dùng kéo nhọn cắt bỏ phần nhuỵ bên trong, rửa sạch bông.

- Nấm rơm, nấm kim châm, rau tần ô rửa sạch.

- Ớt sừng đỏ cắt dọc phần thân, bỏ hạt.

- Khổ qua cắt khúc, bỏ ruột bên trong.

- Nhồi chả cá vào trong ớt và khổ qua, bông bí

 

Tối nay ăn gì: Lẩu cá thác lác - Nước dùng trong vắt, thơm ngon! - Ảnh 2

 

- Phần cá còn lại chia nhỏ cho vào nồi nấu chín

- Nước dùng sau khi nấu được 1-2 tiếng thì cho thêm nấm rơm, ớt đỏ, khổ qua vào nấu chín.

- Cho ra nồi nhỏ nấu sôi, thả nấm kim châm, bông bí vào trước cho chín rồi nhúng rau

 

Tối nay ăn gì: Lẩu cá thác lác - Nước dùng trong vắt, thơm ngon! - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Ngô Tuyết Phượng

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