Sườn xào chua ngọt kiểu người Hoa - Bắt cơm, hao cơm ngon hết ý!

Sườn chiên vàng, áo lớp xốt chua ngọt. Đưa cơm, ngon khó tả
- Tôm xốt bơ cay ngon 'nhức nách' - Phần xốt cay tê siêu đã!
- Hủ tiếu sate thơm nức mũi - Nước dùng sệt sệt, béo ngậy của đậu phộng xay!
SƯỜN XỐT CHUA NGỌT KIỂU HOA
Nguyên liệu:
- 300gr sườn thăn
- 1/2 củ hành tây
- 1/2 trái ớt chuông
- 1/2 trái thơm
- Bột chiên
- Muối, bột ngọt, đường, giấm, tương cà, hạt nêm
Cách làm:
- Sườn chặt miếng vừa ăn, đem chần qua nước sôi cho sạch bẩn và hết mùi hôi. Trộn cùng 1 muỗng cafe muối, 1 muỗng cafe bột ngọt. Để khoảng 15 phút cho ngấm đều gia vị.
- Bắc chảo đun nóng dầu, sườn đem tẩm qua bột chiên, rồi chiên vàng đều 2 mặt đến khi sườn chuyển sang màu vàng đậm là được. Vớt ra để ráo dầu.
- Thơm, hành tây, ớt chuông, làm sạch, cắt miếng vuông
- Pha xốt chua ngọt theo tỉ lệ: ½ muỗng canh giấm, 2 muỗng canh đường và 1 muỗng canh tương cà, 1 ít bột canh và 1 xíu nước vào hòa đều.
- Đun nóng dầu cho hành tây, ớt, thơm vào xào rồi cho sườn đã chiên vào, đổ hỗn hợp nước chua ngọt đã hòa ở trên vào đảo đều. Đun sền sệt là đạt
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Trung Kien