Sườn xào chua ngọt kiểu người Hoa - Bắt cơm, hao cơm ngon hết ý!

Sườn chiên vàng, áo lớp xốt chua ngọt. Đưa cơm, ngon khó tả

SƯỜN XỐT CHUA NGỌT KIỂU HOA

Nguyên liệu:

300gr sườn thăn

1/2 củ hành tây

1/2 trái ớt chuông

1/2 trái thơm

Bột chiên

Muối, bột ngọt, đường, giấm, tương cà, hạt nêm

Cách làm:



- Sườn chặt miếng vừa ăn, đem chần qua nước sôi cho sạch bẩn và hết mùi hôi. Trộn cùng 1 muỗng cafe muối, 1 muỗng cafe bột ngọt. Để khoảng 15 phút cho ngấm đều gia vị.

- Bắc chảo đun nóng dầu, sườn đem tẩm qua bột chiên, rồi chiên vàng đều 2 mặt đến khi sườn chuyển sang màu vàng đậm là được. Vớt ra để ráo dầu.

- Thơm, hành tây, ớt chuông, làm sạch, cắt miếng vuông

- Pha xốt chua ngọt theo tỉ lệ: ½ muỗng canh giấm, 2 muỗng canh đường và 1 muỗng canh tương cà, 1 ít bột canh và 1 xíu nước vào hòa đều.

- Đun nóng dầu cho hành tây, ớt, thơm vào xào rồi cho sườn đã chiên vào, đổ hỗn hợp nước chua ngọt đã hòa ở trên vào đảo đều. Đun sền sệt là đạt

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Trung Kien

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