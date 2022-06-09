Cánh gà trứng muối vàng ươm, kích thích trẻ ăn nhiều hơn!

Xốt trứng muối áo đều cánh gà chiên vàng, thơm ngon bắt mắt

CÁNH GÀ CHIÊN TRỨNG MUỐI

Nguyên liệu:

10 cái cánh gà

Trứng gà

50gr bơ

60gr trứng muối

30gr hành - tỏi

15 lá chanh

Bột mì

Cách làm:

- Cánh gà rửa sạch để ráo nước dùng giấy nhà bếp lau khô.

- Trứng gà, bột nêm, cho ra tô đánh tan. Cho cánh gà đã lau khô vào trộn đều áo 1 lớp trứng.

- Nhúng cánh gà vào bột áo 1 lớp bột.

- Cho dầu vào chảo bật lửa lớn, chờ dầu nóng rồi hạ lửa nhỏ nhất cho cánh gà vào chiên vàng đều. Vớt ra để ráo dầu.

- Cho bơ vào chảo bật lửa trung bình nấu bơ tan chảy.

- Cho hành tỏi băm nhỏ vào phi thơm, cho tiếp lá chanh vào chiên vàng thơm.

- Thêm trứng muối vào trộn đều rồi

- Cho cánh gà vào trộn để trứng muối bám đều vào cách gà tắt bếp gắp ra để ráo dầu

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Xuan Kieu Kado

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