Cánh gà trứng muối vàng ươm, kích thích trẻ ăn nhiều hơn!

Món ngon mỗi ngày 09/06/2022 16:49

Xốt trứng muối áo đều cánh gà chiên vàng, thơm ngon bắt mắt

CÁNH GÀ CHIÊN TRỨNG MUỐI

Cánh gà trứng muối vàng ươm, kích thích trẻ ăn nhiều hơn! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 10 cái cánh gà
  • Trứng gà
  • 50gr bơ 
  • 60gr trứng muối 
  • 30gr hành - tỏi 
  • 15 lá chanh 
  • Bột mì
Cánh gà trứng muối vàng ươm, kích thích trẻ ăn nhiều hơn! - Ảnh 2

 

Cách làm:

- Cánh gà rửa sạch để ráo nước dùng giấy nhà bếp lau khô.

- Trứng gà, bột nêm, cho ra tô đánh tan. Cho cánh gà đã lau khô vào trộn đều áo 1 lớp trứng.

- Nhúng cánh gà vào bột áo 1 lớp bột.

- Cho dầu vào chảo bật lửa lớn, chờ dầu nóng rồi hạ lửa nhỏ nhất cho cánh gà vào chiên vàng đều. Vớt ra để ráo dầu.

- Cho bơ vào chảo bật lửa trung bình nấu bơ tan chảy.

- Cho hành tỏi băm nhỏ vào phi thơm, cho tiếp lá chanh vào chiên vàng thơm.

- Thêm trứng muối vào trộn đều rồi

- Cho cánh gà vào trộn để trứng muối bám đều vào cách gà tắt bếp gắp ra để ráo dầu

 

Cánh gà trứng muối vàng ươm, kích thích trẻ ăn nhiều hơn! - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

 

Nguồn: Fb Xuan Kieu Kado

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