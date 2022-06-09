Cánh gà trứng muối vàng ươm, kích thích trẻ ăn nhiều hơn!

Xốt trứng muối áo đều cánh gà chiên vàng, thơm ngon bắt mắt
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CÁNH GÀ CHIÊN TRỨNG MUỐI
Nguyên liệu:
- 10 cái cánh gà
- Trứng gà
- 50gr bơ
- 60gr trứng muối
- 30gr hành - tỏi
- 15 lá chanh
- Bột mì
Cách làm:
- Cánh gà rửa sạch để ráo nước dùng giấy nhà bếp lau khô.
- Trứng gà, bột nêm, cho ra tô đánh tan. Cho cánh gà đã lau khô vào trộn đều áo 1 lớp trứng.
- Nhúng cánh gà vào bột áo 1 lớp bột.
- Cho dầu vào chảo bật lửa lớn, chờ dầu nóng rồi hạ lửa nhỏ nhất cho cánh gà vào chiên vàng đều. Vớt ra để ráo dầu.
- Cho bơ vào chảo bật lửa trung bình nấu bơ tan chảy.
- Cho hành tỏi băm nhỏ vào phi thơm, cho tiếp lá chanh vào chiên vàng thơm.
- Thêm trứng muối vào trộn đều rồi
- Cho cánh gà vào trộn để trứng muối bám đều vào cách gà tắt bếp gắp ra để ráo dầu
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Xuan Kieu Kado