Ăn healthy với ức gà cuộn rong biển, không dầu mỡ, không ngấy!

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Ức gà cuộn rong biển nướng
Nguyên liệu:
- 400gr thịt ức gà
- Hành lá
- Mộc nhĩ, nấm hương
- Cà rốt
- Ớt
- Gia vị: Dầu hào, dầu ăn, nước mắm, tiêu xay, bột ngọt
Cách làm:
- Thịt ức gà rửa với nước muối loãng. Để khô ráo sau đó băm nhỏ.
- Nấm hương, mộc nhĩ ngâm nở, sau đó cắt sạch chân rồi băm nhỏ, cà rốt nạo sợi và băm nhỏ.
- Hành lá, ớt thái nhỏ.
- Trộn đều thịt ức gà với nguyên liệu đã băm, sau đó cho thêm 1/2 muỗng dầu hào, 1/2 muỗng nước mắm, 1/3 muỗng cafe tiêu xay, 1/3 muỗng cafe bột ngọt, 1/2 muỗng dầu ăn để 10 phút cho thấm.
- Đặt lá rong biển dưới rồi cho nhân lên trên cuốn, cuốn tương tự nem rán, làm lần lượt đến khi hết nhân.
- Nướng bằng nồi chiên không dầu với 200 độ c trong 15-20 phút
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Thắm Gà