Ăn healthy với ức gà cuộn rong biển, không dầu mỡ, không ngấy!

Ức gà băm, trộn với rau củ và nướng. Không khô mà ăn thì siêu dễ nghiền

Ức gà cuộn rong biển nướng

Nguyên liệu:

400gr thịt ức gà

Hành lá

Mộc nhĩ, nấm hương

Cà rốt

Ớt

Gia vị: Dầu hào, dầu ăn, nước mắm, tiêu xay, bột ngọt

Cách làm:

- Thịt ức gà rửa với nước muối loãng. Để khô ráo sau đó băm nhỏ.

- Nấm hương, mộc nhĩ ngâm nở, sau đó cắt sạch chân rồi băm nhỏ, cà rốt nạo sợi và băm nhỏ.

- Hành lá, ớt thái nhỏ.

- Trộn đều thịt ức gà với nguyên liệu đã băm, sau đó cho thêm 1/2 muỗng dầu hào, 1/2 muỗng nước mắm, 1/3 muỗng cafe tiêu xay, 1/3 muỗng cafe bột ngọt, 1/2 muỗng dầu ăn để 10 phút cho thấm.

- Đặt lá rong biển dưới rồi cho nhân lên trên cuốn, cuốn tương tự nem rán, làm lần lượt đến khi hết nhân.

- Nướng bằng nồi chiên không dầu với 200 độ c trong 15-20 phút

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Thắm Gà

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/an-healthy-voi-uc-ga-cuon-rong-bien-khong-dau-mo-khong-ngay-476466.html